Считаю, что нужно запретить смену номера по дистанционным каналам в «Тинькофф» и других банках

Обращение прежде всего к представителям «Тинькофф», т.к. считаю его одним из лучших по отзывчивости и нововведениям. Хотя другим банкам, которые заботятся о своей репутации и деньгах клиентов, тоже неплохо было бы поучаствовать в дискуссии и повысить таким же образом свою безопасность.