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Финансы
TJ

«Сбер» начнёт выдавать ипотеку с 18 лет Статьи редакции

Первый взнос — не менее 10%, срок кредита — до 30 лет.

С 1 сентября «Сбер» снизил минимальный возраст ипотечных заёмщиков на три года — до 18 лет. Им будут доступны две ипотечные программы — кредиты на новостройки и готовое жильё. Об этом пишет РБК со ссылкой на банк.

В «Сбере» снижение возрастного ценза объяснили тем, что все больше молодых клиентов интересуются кредитами на покупку недвижимости. Представитель банка связал это с тем, что молодежь в России начинает достаточно рано работать.

Большинство крупных российских банков выдают ипотеку заемщикам старше 21 года. Несколько банков — Московский кредитный банк, «Уралсиб», «Ак Барс» и банк «Санкт-Петербург» — предлагают ипотеку с 18 лет.

По данным Центробанка, задолженность россиян по ипотеке на 1 июля составила 10,8 триллиона рублей.

#новости #кредиты

2277 просмотров
84 84 комментария
7
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84 комментария
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Vasiliy coconut

36

С малых лет в рабстао

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Old Nick

Vasiliy
5

Глобально оно может и не плохо.
Родители по любому помогать будут. Только акценты четче расставлены.
Твой выбор ты и не тяни, а не на мамочку оформляй.

Ответить

Denis Novikov

Vasiliy
0

Детское рабство

Ответить

Сергей Сергеев

30

Торжественное вручение ипотеки в 11 классе!

Ответить

Сергей Сергеев

Сергей
8

Очередь за ипотекой сразу после первого звонка! Прямой эфир!

Ответить

One Geek

20

Прекрасная идея! Тебе только исполнилось 48 лет, а ты уже обладатель собственной однушки в Саратове!

Ответить

Andrew Kostin

One
5

Студии в Мурино

Ответить

Владислав Недзвецкий

Andrew
3

это лучше чем нихуя.

Ответить

Sergei Timofeyev

Владисл…
0

Без ипотек дом построил ))

Ответить

One Geek

Andrew
0

Вполне! Достойно!

Ответить

Артур Гаврончук

13

"Снижение возрастного ценза объяснили тем, что все меньше остается лохов, которые готовы загнать себя в 20+ летнее рабство за будку из 4 стен с переплатой X2 пузатому дяде"

Ответить

Sergei Vasyutin

Артур
6

Соглашусь с вами! Расскажите, как с Мамой живется?

Ответить

Andrey Smalkov

Sergei
3

Ваша сумочка на заднем сидении не очень подходит к вашему гардеробу 😁ну а если по теме, то вам говорили про съем жилья и инвестировании остальной части дохода с учётом сложного процента.

Ответить

Артём Палённый

Andrey
0

А если платеж по ипотеке почти равен плате за съём?

Ответить

Sergei Timofeyev

Артём
4

Да, равен, если вы сделали первоначальный взнос в размере 60-70%.

Ответить

Andrey Smalkov

Артём
0

А вы математикой владеете ? Посчитайте сложный процент при инвестиции в тот же сипи на 20 лет и свою ипотеку. И все встанет на свои места 🙂

Ответить

Николай Ермаков

Andrey
1

А не подскажите значение сипи через 20 лет?

Ответить

Red Boy

Артём
0

Все равно переплата минимум в 2 раза

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergei
1

Очень неплохо, кстати. :)

Ответить

Яков Мамедов

Артур
1

Если гасить то норм

Ответить

Холден Колфилд

Яков
3

Кого гасить?

Ответить

Михаил Гельм

Яков
2

Ещё скажи «инвестиция», ага

Ответить

Warm August

10

Такой молодой, а уже ипотечник. 

Ответить

Mika Rasulov

9

А с ипотекой в армию берут?

Ответить

Денис Демидов

Mika
0

Надо сберу эту идею пробить, клиенты будут все, даже богатые )))))

Ответить

Александр _

4

Ключевой момент в российской ипотеке - это ставки.
С такими ставками весь смысл ипотеки теряется.

Лично я считать умею.

Ответить

One Geek

Александр
7

Такой фактор, как девальвация учитывается в ваших расчетах? Уж поверьте, 2014 год снизил кому-то платежи в 2 раза.

Ответить

Максим Швецов

One
0

Так и стоимость квартиры в 2 раза снизилась (в валюте).

Ответить

Denis Novikov

Максим
0

И много у нас покупателей забугорных чтобы валюту учитывать?

Ответить

Red Boy

Denis
–3

Квартиры в Москве по крайней мере привязаны к доллару, а не к рублю, доллар растет квартиры дорожают

Ответить

A B

Red
0

Немного дорожают в моменте в рублях  в начале падения из-за FOMO, а потом падают. Вот график кв м в мск в долларах

Ответить

Sergey K

A
0

В этом графике (хрущевка в Капотне + элитка в Москва сити)/2
Я правильно понял?

Ответить

A B

Sergey
0

Подробнее https://www.irn.ru/gd/po-klassam-zhiliya-s-2000-goda-v-dollarah/#begin там есть график 20% самых дешевых и 20% самых дорогих 

Цены на недвижимость в Москве на графике с 2000…
Смотрите график цен на недвижимость в Москве с 2000 года в долларах
www.irn.ru
Ответить

Властный каякер

One
0

Сложно что то учитывать.  Может в 2025 снизится в 2 раза,а может доход снизится в 2 раза и с голыми штанами будешь

Ответить

Jeronimo

One
0

Кому-то и снизило в 2 раза, только вот средняя зарплата спустя все это время только приближается к удвоению. И не платежом единым и все остальное тоже растет в цене не снижая нагрузку с человека.

Ответить

EMIX091

5

Нужно больше золота.

Ответить

Andrey Smalkov

3

Крепостные должны быть крепостными )

Ответить

Aslan Zhenetl

3

Интересно каким образом 18 летний человек сможет пройти тест на платёжеспособность и финансовую стабильность с прогнозом на след 30 лет чтобы квалифицироваться на получение ипотеки..

А стоп, там всем пофиг видимо кому деньги давать прикольно будет посмотреть на этот пузырь лет через 5-10

Ответить

Covid 19

Aslan
–2

Там залогом идёт сама квартира, Нахера тебе доказывать свою платежеспособность?

Ответить

Дмитрий Неизвестный

Covid
0

По такой логике, заёмщик не нужен вовсе. Банк сам все может купить

Чтобы Вы платили не только основной долг, но и проценты. А они порой в два-три раза дороже недвижимости.

Ответить

Covid 19

Дмитрий
1

Без первоначального взноса банку нечем будет покрывать собственные расходы, главная статья которых - продажа вашей квартиры быстро, а значит по заниженной стоимости. 

Ответить

Aslan Zhenetl

Covid
0

И что же будет когда все подряд банки начнут сливать квартиры «по заниженной стоимости»?)

Ответить

Covid 19

Aslan
1

Я не четко выразился - когда заёмщик передумал тянуть эту лямку, первоначальный взнос ему не возвращается, а уходит на покрытие расходов банку, банк вам даёт пол года на самостоятельную продажу квартиры, а если не смогли, то выселение и досвидания.

Ответить

Sergey K

Covid
0

пол года - это мало?
если ваша квартира продаётся больше трёх месяцев - либо вы не в рынке, либо у вас  суперэксклюзив 

Ответить

Covid 19

Sergey
0

Ещё один момент - если вы не долбо.б, то продается с потерей, но есть личности, которые суммируют все свои вложения, включая процентные платежи, и выставляют такой ценник, со словами - Я за нее столько заплатил!

Ответить

Sergey K

Covid
0

с потерей от чего, простите?

Ответить

Covid 19

Sergey
0

Ваших инвестиций в этот объект недвижимости. Потери неизбежно есть.

Ответить

Covid 19

Дмитрий
0

И ещё, конечно да, сбер, например, может скупать сразу целые дома, для него это не проблема. Проблема в 17% годовых, как их вынимать из этого вложения без раба?

Ответить

Юный череп

2

Откуда столько негатива к ипотечным кредитам? Нормальный инструмент если мозгов хватит, правильно применить его :)

P. S. Детям конечно в 18 лет не до ипотек должно быть, образовываться надо, телочек кадрить да на тачках модных хасанить. 

Ответить

Sergey K

Юный
2

мозги - не слышали
пример - комментаторы выше ))))

Ответить

Dmitry Poroshin

2

В рабство с пелёнок

Ответить

Владимир Темченко

2

И сломает много жизней, потому что в таком возрасте можно взять неосознанно. Менять работу часто. Тут в 27 лет просчитался когда взял 5 сотен, теперь сложно отдавать, что уж там в 18...

Ответить

юрий с

2

Люди думают, что ипотека делает жилье доступнее. Однако нельзя построить неограниченное число жилья в городе. В итоге цены так растут, что первоначальный взнос становится близок к цене жилья, что была бы без ипотеки. В итоге и люди в долгах и жилье не стало особо доступнее

Ответить

Alex Shaman

2

В общем-то тема могла бы быть и не плохой. Но все-таки лучше бы образовательные кредиты сделали доступными и студентам какой-нибудь бонус типа списание процентов за хорошую успеваемость и тд.
Это для молодежи было бы интереснее.
А ипотекой все-равно мало кто интересуется до 25, на мой взгляд.

Ответить

Olga RRR

0

И это верно. Раб должен понять - кто он - как можно раньше.

Ответить

Ара Киракосян

1

😃😃 как ещё придержать строительную отрасль, а потом за бесценок эти же квартиры отберут у молодняка.

Ответить

Никита Афонин

Ара
1

Если ты считаешь дефолты по ипотечным кредитам положительным моментом для банков событием,то ты видимо не в курсе что было в 2008)

Ответить

Vitaly

Никита
1

Но заплатят то не банки за это, их гос-во деньгами зальёт, заплатят простые граждане инфляцией.

Ответить

Алексей Алексеев

Никита
0

2008 не показатель, только по той причине, что кодекс поменялся в 2007 и полную силу не имел, и были другие правила игры, сейчас все отработано.

Ответить

Yan Purvenes

1

А потребительские кредиты с 23 останутся?
Что делать есть заберут в армию?

Ответить

Михаил Гельм

Yan
1

Мамка будет платить

Ответить

Вася Пражкин

Yan
1
Ответить

Митя Мурасов

1

Ну такое

Ответить

Igor Sergeev

1

значит мало просроченных кредитов. надо больше кредитов красивых и разных!

Ответить

Сергей Щукин

1

Хорошо жить в капитализме!

Всё сокращается возраст, с которого можно заложить себя с потрохами! Всё дольше можно оставаться в долгожданной кабале финансовых обязательств!

Не то, что при социализме, где не было микрокредитов и ипотек, а были кассы взаимопомощи и бесплатных квартир надо было ждать 5-10 лет!

И как тогда люди жили?

Ура, товарищи! Хотя, какие товарищи 🤔 теперь каждый каждому господин, раб или пошёл нах

Ответить

Covid 19

Сергей
0

Вот на счёт пшнх это правильно товарищи!

Ответить

Vitaly

Сергей
0

5-10 лет это вы оптимистично и по 20 ждали и не получали ничего.

Ответить

Сергей Щукин

Vitaly
0

Такое тоже бывало. От предприятия много зависело.

В таком случае можно было купить кооп-квартиру и выплачивать рассрочку. Но, о ужас (!) БЕЗ процентов!

😉

Ответить

Рамис Кашапов

1

а что делать если в армию забрали? 

Ответить

Сергей Щукин

Рамис
0

Вернёшься сразу в тюрьму 🤷‍♂️

Ответить

Алексей Лян

Сергей
0

На улицу вернётся)) и будет пени ещё платить за год просраных платежей))

Ответить

Sergey K

1

Раньше тоже был адептом теории снимать+копить.

Но квартира, которую я купил в 2018 году за 6,5 млн сегодня стоит уже 10-11, теория - не работает.

Ответить

Darya Svetikova

0

сбер и тут отличился😹

Ответить

Властный каякер

0

А если в армию? Заберут квартиру пока служишь?

Ответить

Covid 19

Властный
2

В армию идут только успешные молодые люди.

Ответить

Властный каякер

Covid
0

Ну это понятно, но кому то может не повезти пройти школу жизни

Ответить

Alex Konin

Властный
0

Логично, что одно из требований - это наличие военного билета у ребят. Поэтому если не служил, то возможно как созаемщик, но основной заемщик - это девушка.

Ответить

Властный каякер

Alex
0

Сексизм однако выходит, что поблажки женщинам

Ответить

Sergey Khohlachev

Властный
0

Военная ипотека будет.

Ответить

Evgeny Bespalov

0

Карты с 14, ипотека с 18.
А дальше что? Бизнес с пелёнок? А, точно...

Ответить

Vitaly

0

Закладывается такая бомбочка под экономику. Изменится сырьевая конъюнктура и посыпется ипотечная пирамида и чем позже, тем сильнее.

Ответить

Jaroslav Michailov

0

Вся социоэкономическая ситуация в России в одной новости (пока ЦБ ищет способы защитить неквал. инвесторов приходит неожиданный удар, злоупотребляющий неквалифицированностью 18-летних в вопросах кредитования).  

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Evgeniy Zorin

0

сомнительный способ пополнить ряды заемщиков, за счет тех, у кого еще нет мозгов

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Konstantin_Andreevich

0

Я в России реально и в завтрашнем дне (от слово "день", а не "дно") не уверен. Как люди соглашаются брать на 10-20 лет? А если, тьфу-тьфу-тьфу, с женой или мужем что за это время случится? А если без работы на полгода останешься? А если ипотека съедает больше половины з/п (а надо одежду, отпуска, транспорт, мебель, технику и т.д.)? Нет, ипотека, конечно, должна быть, но только со ставкой от 0 до 2%. В России это трындец...

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