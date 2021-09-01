Первый взнос — не менее 10%, срок кредита — до 30 лет.

С 1 сентября «Сбер» снизил минимальный возраст ипотечных заёмщиков на три года — до 18 лет. Им будут доступны две ипотечные программы — кредиты на новостройки и готовое жильё. Об этом пишет РБК со ссылкой на банк.

В «Сбере» снижение возрастного ценза объяснили тем, что все больше молодых клиентов интересуются кредитами на покупку недвижимости. Представитель банка связал это с тем, что молодежь в России начинает достаточно рано работать.

Большинство крупных российских банков выдают ипотеку заемщикам старше 21 года. Несколько банков — Московский кредитный банк, «Уралсиб», «Ак Барс» и банк «Санкт-Петербург» — предлагают ипотеку с 18 лет.

По данным Центробанка, задолженность россиян по ипотеке на 1 июля составила 10,8 триллиона рублей.