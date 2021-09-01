«Сбер» начнёт выдавать ипотеку с 18 лет Статьи редакции
Первый взнос — не менее 10%, срок кредита — до 30 лет.
С 1 сентября «Сбер» снизил минимальный возраст ипотечных заёмщиков на три года — до 18 лет. Им будут доступны две ипотечные программы — кредиты на новостройки и готовое жильё. Об этом пишет РБК со ссылкой на банк.
В «Сбере» снижение возрастного ценза объяснили тем, что все больше молодых клиентов интересуются кредитами на покупку недвижимости. Представитель банка связал это с тем, что молодежь в России начинает достаточно рано работать.
Большинство крупных российских банков выдают ипотеку заемщикам старше 21 года. Несколько банков — Московский кредитный банк, «Уралсиб», «Ак Барс» и банк «Санкт-Петербург» — предлагают ипотеку с 18 лет.
По данным Центробанка, задолженность россиян по ипотеке на 1 июля составила 10,8 триллиона рублей.
С малых лет в рабстао
Торжественное вручение ипотеки в 11 классе!
Прекрасная идея! Тебе только исполнилось 48 лет, а ты уже обладатель собственной однушки в Саратове!
Студии в Мурино
это лучше чем нихуя.
"Снижение возрастного ценза объяснили тем, что все меньше остается лохов, которые готовы загнать себя в 20+ летнее рабство за будку из 4 стен с переплатой X2 пузатому дяде"
Соглашусь с вами! Расскажите, как с Мамой живется?
Ваша сумочка на заднем сидении не очень подходит к вашему гардеробу 😁ну а если по теме, то вам говорили про съем жилья и инвестировании остальной части дохода с учётом сложного процента.
А если платеж по ипотеке почти равен плате за съём?
А вы математикой владеете ? Посчитайте сложный процент при инвестиции в тот же сипи на 20 лет и свою ипотеку. И все встанет на свои места 🙂
Если гасить то норм
А с ипотекой в армию берут?
Ключевой момент в российской ипотеке - это ставки.
С такими ставками весь смысл ипотеки теряется.
Лично я считать умею.
Так и стоимость квартиры в 2 раза снизилась (в валюте).
И много у нас покупателей забугорных чтобы валюту учитывать?
Подробнее https://www.irn.ru/gd/po-klassam-zhiliya-s-2000-goda-v-dollarah/#begin там есть график 20% самых дешевых и 20% самых дорогих
Властный каякер
Сложно что то учитывать. Может в 2025 снизится в 2 раза,а может доход снизится в 2 раза и с голыми штанами будешь
Интересно каким образом 18 летний человек сможет пройти тест на платёжеспособность и финансовую стабильность с прогнозом на след 30 лет чтобы квалифицироваться на получение ипотеки..
А стоп, там всем пофиг видимо кому деньги давать прикольно будет посмотреть на этот пузырь лет через 5-10
По такой логике, заёмщик не нужен вовсе. Банк сам все может купить
Чтобы Вы платили не только основной долг, но и проценты. А они порой в два-три раза дороже недвижимости.
И что же будет когда все подряд банки начнут сливать квартиры «по заниженной стоимости»?)
И сломает много жизней, потому что в таком возрасте можно взять неосознанно. Менять работу часто. Тут в 27 лет просчитался когда взял 5 сотен, теперь сложно отдавать, что уж там в 18...
Люди думают, что ипотека делает жилье доступнее. Однако нельзя построить неограниченное число жилья в городе. В итоге цены так растут, что первоначальный взнос становится близок к цене жилья, что была бы без ипотеки. В итоге и люди в долгах и жилье не стало особо доступнее
В общем-то тема могла бы быть и не плохой. Но все-таки лучше бы образовательные кредиты сделали доступными и студентам какой-нибудь бонус типа списание процентов за хорошую успеваемость и тд.
Это для молодежи было бы интереснее.
А ипотекой все-равно мало кто интересуется до 25, на мой взгляд.
😃😃 как ещё придержать строительную отрасль, а потом за бесценок эти же квартиры отберут у молодняка.
Если ты считаешь дефолты по ипотечным кредитам положительным моментом для банков событием,то ты видимо не в курсе что было в 2008)
2008 не показатель, только по той причине, что кодекс поменялся в 2007 и полную силу не имел, и были другие правила игры, сейчас все отработано.
А потребительские кредиты с 23 останутся?
Что делать есть заберут в армию?
Хорошо жить в капитализме!
Всё сокращается возраст, с которого можно заложить себя с потрохами! Всё дольше можно оставаться в долгожданной кабале финансовых обязательств!
Не то, что при социализме, где не было микрокредитов и ипотек, а были кассы взаимопомощи и бесплатных квартир надо было ждать 5-10 лет!
И как тогда люди жили?
Ура, товарищи! Хотя, какие товарищи 🤔 теперь каждый каждому господин, раб или пошёл нах
Такое тоже бывало. От предприятия много зависело.
В таком случае можно было купить кооп-квартиру и выплачивать рассрочку. Но, о ужас (!) БЕЗ процентов!
😉
а что делать если в армию забрали?
Вернёшься сразу в тюрьму 🤷♂️
На улицу вернётся)) и будет пени ещё платить за год просраных платежей))
Раньше тоже был адептом теории снимать+копить.
Но квартира, которую я купил в 2018 году за 6,5 млн сегодня стоит уже 10-11, теория - не работает.
Логично, что одно из требований - это наличие военного билета у ребят. Поэтому если не служил, то возможно как созаемщик, но основной заемщик - это девушка.
Закладывается такая бомбочка под экономику. Изменится сырьевая конъюнктура и посыпется ипотечная пирамида и чем позже, тем сильнее.
Вся социоэкономическая ситуация в России в одной новости (пока ЦБ ищет способы защитить неквал. инвесторов приходит неожиданный удар, злоупотребляющий неквалифицированностью 18-летних в вопросах кредитования).
сомнительный способ пополнить ряды заемщиков, за счет тех, у кого еще нет мозгов
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Я в России реально и в завтрашнем дне (от слово "день", а не "дно") не уверен. Как люди соглашаются брать на 10-20 лет? А если, тьфу-тьфу-тьфу, с женой или мужем что за это время случится? А если без работы на полгода останешься? А если ипотека съедает больше половины з/п (а надо одежду, отпуска, транспорт, мебель, технику и т.д.)? Нет, ипотека, конечно, должна быть, но только со ставкой от 0 до 2%. В России это трындец...
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