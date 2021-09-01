Курьерский сервис Dostavista сменил название на Borzo и привлёк $35 млн от РФПИ и других Статьи редакции
Развивающая Dostavista компания Borzo хочет объединить свой бизнес в 10 странах под одним брендом.
- Раунд возглавила инвесткомпания из ОАЭ Mubadala, также в нём участвовали шведский фонд VNV Global, РФПИ, Flashpoint Venture Capital и другие, пишет TechCrunch.
- Сервис предлагает доставку товаров в тот же день. Компания хочет стать одной из ведущих курьерских служб на всех рынках, поэтому она решила объединить бизнес в 10 странах под одним брендом Borzo.
- Как рассказали в стартапе, Borzo не нанимает сотрудников, а сотрудничает с фрилансерами. Это позволяет доставлять товары любым маршрутом, транспортом, весом и размером. Компания разработала алгоритмы для параллельных маршрутов доставки с учетом географии, содержимого посылок, курьеров и другого.
- Borzo была основана в 2012 году. По данным компании, у неё больше 2 млн пользователей, 2,5 млн курьеров, которые выполняют более 3 млн заказов в месяц. Сервис работает в 10 странах, в том числе в Бразилии, Индии, Корее, Турции и других странах. Годовая выручка приближается к $150 млн, сообщили в стартапе.
- Сервис работает в России с 2018 года под брендом Dostavista. По данным базы «Контур.Фокус», по итогам 2020 года выручка юрлица, управляющего стартапом, ООО «Портал» выросла на 46% и составила 991,5 млн рублей. Чистый убыток — 47,4 млн рублей. В 2019 году сервис привлёк $15 млн, в 2018 году — $2 млн, в 2017 году — $2,25 млн от Buran VC и AddVenture.
Derzko, dinamichno
А почему не Borz95?
Потому что "95" на конце - это один регион, а когда на конце "о" - это весь мир на суете держать будем, брат!
2,5 млн курьеров на 3 млн заказов🤗
Борзеет Татарин.
Теперь можно говорить клиентам, что мы пользуемся борзой доставкой.
А «борзанул» - это быстро доставил курьерской службой!)
В принципе, борзая - это шустрый пёсик
Принять еду из рук немотой личности, которая прошедшей ночью спала под забором у вашего дома. Одежды фирменной нет, поэтому запах мусорного контейнера он принесет с собой! И пиццу не забудет надкусить, для вашей же безопасности.
Они доставкой еды не занимаются.
Ну так надо вспомнить тогда китайцев на производстве, грузчиков и прочий персонал, который задействован в изготовлении и логистике товара.
Занимаются. Мне пару раз привозил курьер достависта еду из разных мест.
У меня все курьеры русские, пользуюсь год, Москва
Властный каякер
когда плачу, чувство стыда что так мало отдаю , ведь более20% Борзо заберет
Низкими? Это вы видимо отстали от времени! Там уже гребут норм за доставку
Властный каякер
Попробуй скачать приложение и взять заказ. Если в свое время не качался рейтинг, то ничего не найдешь там
Я скорее про ставки для клиентов... Сколько они платят доставщикам даже и не знаю.
Gallopom
Слоган - "Получи пакет в лицо", на баннере - уходящий курьер плюёт через плечо.
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