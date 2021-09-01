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Финансы
Nazigul Jusupova

Курьерский сервис Dostavista сменил название на Borzo и привлёк $35 млн от РФПИ и других Статьи редакции

Развивающая Dostavista компания Borzo хочет объединить свой бизнес в 10 странах под одним брендом.

  • Раунд возглавила инвесткомпания из ОАЭ Mubadala, также в нём участвовали шведский фонд VNV Global, РФПИ, Flashpoint Venture Capital и другие, пишет TechCrunch.
  • Сервис предлагает доставку товаров в тот же день. Компания хочет стать одной из ведущих курьерских служб на всех рынках, поэтому она решила объединить бизнес в 10 странах под одним брендом Borzo.
  • Как рассказали в стартапе, Borzo не нанимает сотрудников, а сотрудничает с фрилансерами. Это позволяет доставлять товары любым маршрутом, транспортом, весом и размером. Компания разработала алгоритмы для параллельных маршрутов доставки с учетом географии, содержимого посылок, курьеров и другого.
  • Borzo была основана в 2012 году. По данным компании, у неё больше 2 млн пользователей, 2,5 млн курьеров, которые выполняют более 3 млн заказов в месяц. Сервис работает в 10 странах, в том числе в Бразилии, Индии, Корее, Турции и других странах. Годовая выручка приближается к $150 млн, сообщили в стартапе.
  • Сервис работает в России с 2018 года под брендом Dostavista. По данным базы «Контур.Фокус», по итогам 2020 года выручка юрлица, управляющего стартапом, ООО «Портал» выросла на 46% и составила 991,5 млн рублей. Чистый убыток — 47,4 млн рублей. В 2019 году сервис привлёк $15 млн, в 2018 году — $2 млн, в 2017 году — $2,25 млн от Buran VC и AddVenture.

#новости #borzo #dostavista

2057 просмотров
31 31 комментарий
12
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Denis Kiselev

29

Derzko, dinamichno

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Rodeus

Denis
6

Klëvo

Ответить

Gleb Tyutikov

16

А почему не Borz95?

Ответить

Петя Иванов

Gleb
1

Потому что "95" на конце - это один регион, а когда на конце "о" - это весь мир на суете держать будем, брат!

Ответить

Vladimir Voloshin

7

2,5 млн курьеров на 3 млн заказов🤗

Ответить

Vladimir Voloshin

Vladimir
0

Всех зареганных за все время посчитали что ли

Ответить

Black Jack

4

Борзеет Татарин.

Ответить

Олег Павлов

Black
1

Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе)

Ответить

Alexey Chudenkov

2

Теперь можно говорить клиентам, что мы пользуемся борзой доставкой.

Ответить

Denis Kiselev

Alexey
6

А «борзанул» - это быстро доставил курьерской службой!)

В принципе, борзая - это шустрый пёсик

Ответить

Alex Mont

Denis
0

А еще наглый бычара с цепью на шее из 90-х. Или его жертва, когда надо прикопаться.

Ответить

- -

1

Ну если инвестор называется Mubadala, то Borzo нормальное название.

Ответить

Антон Штадлер

1

Dosta la vista, clients, now we are Borzo

Ответить

Covid 19

–6

Принять еду из рук немотой личности, которая прошедшей ночью спала под забором у вашего дома. Одежды фирменной нет, поэтому запах мусорного контейнера он принесет с собой! И пиццу не забудет надкусить, для вашей же безопасности.

Ответить

Yuri Istomin

Covid
2

Они доставкой еды не занимаются.

Ответить

Covid 19

Yuri
–1

Разве имеет значение, что он вам принес? 

Ответить

Yuri Istomin

Covid
5

Ну так надо вспомнить тогда китайцев на производстве, грузчиков и прочий персонал, который задействован в изготовлении и логистике товара.

Ответить

Bogdan Iluhin

Yuri
0

Занимаются. Мне пару раз привозил курьер достависта еду из разных мест.

Ответить

Властный каякер

0

Дурачки они, свои низкими ставками убивают рынок, никто кроме узбеков не ездит за копейки, поэтому и вид внешний у них такой себе. Депингуют жестко

Ответить

Максим Мостовой

Властный
2

У меня все курьеры русские, пользуюсь год, Москва

Ответить

Властный каякер

Максим
0

когда плачу, чувство стыда что так мало отдаю , ведь более20% Борзо заберет

Ответить

Максим Мостовой

Властный
0

так это же подработка для них

Ответить

Артем Павлючук

Максим
0

+1 (СПБ) Все ок, приходят славянские внешности.

Ответить

Сергей Душечкин

Властный
0

Низкими? Это вы видимо отстали от времени! Там уже гребут норм за доставку

Ответить

Властный каякер

Сергей
0

Попробуй скачать приложение и взять заказ. Если в свое время не качался рейтинг, то ничего не найдешь там

Ответить

Сергей Душечкин

Властный
0

Я скорее про ставки для клиентов... Сколько они платят доставщикам даже и не знаю.

Ответить

Marat Biktashev

0

Gallopom

Ответить

Rodeus

Marat
1

Galyaporn

Ответить

Rezon Altos

0

Ничему не учат людей примеры провальных названий.

Ответить

Глеб Лубенников

0

Достависта оBorzeл

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Slava Itprofi

0

Слоган - "Получи пакет в лицо",  на баннере  - уходящий курьер плюёт через плечо.

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