Xiaomi зарегистрировала дочернюю компанию по разработке электромобилей Статьи редакции
И уже купила за $77,37 млн разработчика технологии беспилотного вождения.
- Компания официально зарегистрировала предприятие Xiaomi EV с уставным капиталом $10 млрд юаней ($1,55 млрд).
- Сейчас в новом подразделении работают примерно 300 сотрудников, которых отобрали из 20 тысяч кандидатов. Со временем персонал будет расширяться, сообщили в компании.
- По данным Xiaomi, для официального запуска производства сотрудники Xiaomi EV исследовали аудиторию, изучали отраслевые цепочки, провели более 2000 опросов и посетили больше 10 подобных предприятий. 25 августа Xiaomi купила за $77,37 млн компанию Deepmotion Tech по разработке технологии беспилотного вождения.
- 30 марта 2021 года Xiaomi представила свой электромобиль, который они разработали за три месяца. Компания сообщала, что планирует запустить производство электромобилей и вложить $10 млрд в течение следующих 10 лет.
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