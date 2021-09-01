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Финансы
Nazigul Jusupova

Xiaomi зарегистрировала дочернюю компанию по разработке электромобилей Статьи редакции

И уже купила за $77,37 млн разработчика технологии беспилотного вождения.

  • Компания официально зарегистрировала предприятие Xiaomi EV с уставным капиталом $10 млрд юаней ($1,55 млрд).
  • Сейчас в новом подразделении работают примерно 300 сотрудников, которых отобрали из 20 тысяч кандидатов. Со временем персонал будет расширяться, сообщили в компании.
  • По данным Xiaomi, для официального запуска производства сотрудники Xiaomi EV исследовали аудиторию, изучали отраслевые цепочки, провели более 2000 опросов и посетили больше 10 подобных предприятий. 25 августа Xiaomi купила за $77,37 млн компанию Deepmotion Tech по разработке технологии беспилотного вождения.
  • 30 марта 2021 года Xiaomi представила свой электромобиль, который они разработали за три месяца. Компания сообщала, что планирует запустить производство электромобилей и вложить $10 млрд в течение следующих 10 лет.

#новости #xiaomi

489 просмотров
7 7 комментариев
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Ivan Zenkov

3

Топ за свои деньги

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Termit Development

0

Пусть попробуют догнать нашу "Каму"!

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Евгений Симутин

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Это топ конечно

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Павел Морозов

0

Доволен как слон

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Маркетологов к стенке

0

Молодцы китайцы! Правильное решение

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Комментарий удален

Alex Mont

0

Ну все, теперь обновился с утра, поехал, жмешь на тормоз, а он такой ой, кажется, приложение не отвечает или ой место в памяти закончилось или рекламу на все лобовое.

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NoNamelilka

0

Всплывающая китайская реклама будет во всё лобовое? 

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