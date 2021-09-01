Spotify запустил функцию «Синтез» — она объединяет музыкальные предпочтения друзей в одном плейлисте

Spotify представил новую персонализированную функцию «Синтез». С ее помощью можно создать общий плейлист, который объединит музыкальные вкусы двух слушателей. Обновление постепенно станет доступно слушателям по всему миру как в бесплатной версии, так и по подписке Spotify Premium. Функцию можно найти в разделе «Для двоих» в хабе «Для тебя»,…