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Финансы
Маша Цепелева

True Global Ventures собрала новый фонд на $100 млн для инвестиций в международные стартапы Статьи редакции

Фонд создан для поддержки компаний на поздних стадиях.

  • True Global Ventures (TGV) объявила об открытии фонда True Global Ventures 4 Plus (TGV 4 Plus) на более чем $100 млн, рассказали vc.ru представители фонда. Он был создан для инвестиций в стартапы на поздних стадиях, которые используют технологии распределенного реестра (DLT) и искусственного интеллекта в инфраструктуре, финуслугах, аналитике данных, развлечениях.

  • TGV 4 Plus финансировался 40 партнерами, среди них бизнес-ангел Сергей Дашков. Фонд представлен в 20 городах по всему миру — в Сингапуре, Гонконге, Тайбэе, Сеуле, Дубае, Москве, Лондоне, Стокгольме, Париже, Нью-Йорке, Сан-Франциско и других. Фонд будет искать стартапы из городов присутствия.
  • Партнёры внесли 27% бюджета фонда, также вложились предприниматели, бизнес-ангелы, семейные офисы и институциональные инвесторы. У некоторых есть право право совместного инвестирования.

  • Фонд уже инвестировал в пять компаний, включая первого в мире NFT-единорога Animoca Brands. Также в портфеле финансовая компания Forge Global, игровая блокчейн-компания The Sandbox, Canada Computational Unlimited, занимающаяся майнингом биткоинов через возобновляемые источники энергии, QuantumRock, которая разрабатывает алгоритмы для управления финансовыми активами.

  • TGV будет вкладываться в компании для международной экспансии, привлечения новых клиентов, укрепления штата и поиска партнёров. Сергей Дашков подчеркнул, что у фонда обстоятельная экспертиза, особенно в блокчейне, игровой индустрии и NFT.

#новость #инвестиции #фонд

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Nick Chernykh

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Всякая херня опять в портфеле

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Юрий Другач

Nick
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Не всякая херня становится единорогом

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Юрий Другач

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О не, скучно, тут деньги дают, а не забирают

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