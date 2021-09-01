True Global Ventures собрала новый фонд на $100 млн для инвестиций в международные стартапы Статьи редакции
Фонд создан для поддержки компаний на поздних стадиях.
True Global Ventures (TGV) объявила об открытии фонда True Global Ventures 4 Plus (TGV 4 Plus) на более чем $100 млн, рассказали vc.ru представители фонда. Он был создан для инвестиций в стартапы на поздних стадиях, которые используют технологии распределенного реестра (DLT) и искусственного интеллекта в инфраструктуре, финуслугах, аналитике данных, развлечениях.
- TGV 4 Plus финансировался 40 партнерами, среди них бизнес-ангел Сергей Дашков. Фонд представлен в 20 городах по всему миру — в Сингапуре, Гонконге, Тайбэе, Сеуле, Дубае, Москве, Лондоне, Стокгольме, Париже, Нью-Йорке, Сан-Франциско и других. Фонд будет искать стартапы из городов присутствия.
- Партнёры внесли 27% бюджета фонда, также вложились предприниматели, бизнес-ангелы, семейные офисы и институциональные инвесторы. У некоторых есть право право совместного инвестирования.
Фонд уже инвестировал в пять компаний, включая первого в мире NFT-единорога Animoca Brands. Также в портфеле финансовая компания Forge Global, игровая блокчейн-компания The Sandbox, Canada Computational Unlimited, занимающаяся майнингом биткоинов через возобновляемые источники энергии, QuantumRock, которая разрабатывает алгоритмы для управления финансовыми активами.
- TGV будет вкладываться в компании для международной экспансии, привлечения новых клиентов, укрепления штата и поиска партнёров. Сергей Дашков подчеркнул, что у фонда обстоятельная экспертиза, особенно в блокчейне, игровой индустрии и NFT.
Всякая херня опять в портфеле
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