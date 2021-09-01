История роста: Как OnlyFans получил первую тысячу клиентов

Широкая общественность узнала об OnlyFans во время пандемии. Тогда на платформу вышли знаменитые артисты, такие как Карди Би и H.E. R. Даже Бейонсе обзавелась личным аккаунтом. Как получилось, что почти в один момент многие известные исполнители начали использовать платформу, предназначенную для порно?