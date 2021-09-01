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Финансы
Маша Цепелева

Сооснователь Revolut Николай Сторонский заявил, что компания должна увеличить выручку до «миллиардов» для проведения IPO Статьи редакции

Пока компания не планирует выходить на биржу, но «в определенный момент это произойдет».

  • «Чтобы успешно провести IPO, мы должны быть, по крайней мере, в диапазоне нескольких миллиардов долларов выручки в год», — рассказал Bloomberg сооснователь компании Николай Сторонский и отметил, что пока компания не собирается выходить на биржу.
  • В 2020 году выручка Revolut составила около $361 млн, убыток — $280 млн.
  • В феврале 2020 года компания привлекла $500 млн при оценке в $5,5 млрд. В июле 2021 года Revolut привлёк $800 млн при оценке в $33 млрд и стал самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.
  • Сторонский основал Revolut в Лондоне в 2014 году. Сервис позволяет заводить банковский счёт, делать международные переводы, торговать криптовалютой и акциями.

#новость #revolut

927 просмотров
9 9 комментариев
4
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Хозяин

3

наляжем на вёсла!

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Петя Иванов

1

"Вы все должны увеличить выручку компании до миллиарда!
Идите и действуйте!"

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Abo Truk

Петя
0

Так и происходит, обычно)

Ответить

Sergei Timofeyev

Петя
0

Зарплаты порежут ещё.

Ответить

Alexey Ivanov

0

WeWork напоминает

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
1

Там чувак повеселее был.

Ответить

Сергей Щукин

0

Всё логично.

Их оценка и так в разы растёт год к году - деньги поднимают без проблем.

Зачем им ипо?

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

Затем, чтобы выводить бабло

Ответить

Сергей Щукин

Sergei
0

А зачем им выводить бабло?

Судя по ответу их фаундера - это им не требуется пока 🤷‍♂️

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