Сооснователь Revolut Николай Сторонский заявил, что компания должна увеличить выручку до «миллиардов» для проведения IPO Статьи редакции
Пока компания не планирует выходить на биржу, но «в определенный момент это произойдет».
- «Чтобы успешно провести IPO, мы должны быть, по крайней мере, в диапазоне нескольких миллиардов долларов выручки в год», — рассказал Bloomberg сооснователь компании Николай Сторонский и отметил, что пока компания не собирается выходить на биржу.
- В 2020 году выручка Revolut составила около $361 млн, убыток — $280 млн.
- В феврале 2020 года компания привлекла $500 млн при оценке в $5,5 млрд. В июле 2021 года Revolut привлёк $800 млн при оценке в $33 млрд и стал самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.
- Сторонский основал Revolut в Лондоне в 2014 году. Сервис позволяет заводить банковский счёт, делать международные переводы, торговать криптовалютой и акциями.
"Вы все должны увеличить выручку компании до миллиарда!
Идите и действуйте!"
WeWork напоминает
Всё логично.
Их оценка и так в разы растёт год к году - деньги поднимают без проблем.
Зачем им ипо?
Затем, чтобы выводить бабло
А зачем им выводить бабло?
Судя по ответу их фаундера - это им не требуется пока 🤷♂️
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