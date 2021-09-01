Александр Мамут продал издательский бизнес за 10 млрд рублей президенту «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову — «Ъ» Статьи редакции
Сделка позволила досрочно погасить часть долга перед банком «Траст».
- Издательство «Эксмо» стало владельцем 100% типографии ООО «Парето-Принт», следует из базы данных «Контур.Фокус». Ранее ей владел инвестиционных холдинг Александра Мамута. «У нас есть договоренность, но фактически сделка пока не закрыта», — уточнил «Ъ» президент и основной акционер издательства Олег Новиков.
- Александр Мамут продал Олегу Новикову и 51% в издательстве «Азбука-Аттикус», рассказали «Ъ» два источника на книжном рынке. По словам одного из них, сделка закрыта в начале августа. Стоимость доли издательства составила до 10 млрд рублей, по данным «Ъ».
- «Азбука-Аттикус» в первом полугодии выпустила 1,7 тысячи наименований общий тиражом 8,7 млн экземпляров и стала третьей по объёму печати книг в России, по данным российской книжной палаты. Её опережают «Эксмо-АСТ» и ГК «Просвещение».
- Продажа доли в издательстве позволила Александру Мамуту «досрочно погасить» один из кредитов в банке «Траст», утверждает источник «Ъ». В банке подтвердили изданию, что группа A&NN Мамута погасила оставшуюся часть долга в $25 млн по кредиту компании ООО «Медхолдинг». Общий долг структур Александра Мамута перед банком после этого — около 24 млрд рублей.
В октябре 2020 года Александр Мамут продал оставшуюся часть холдинга Rambler Group «Сбербанку» более чем за 3 млрд рублей.
А что у него осталось-то после всех этих продаж, кроме долгов?
Он не пропадет:)
"С 2012 года Александру Мамуту принадлежит 50 % компании «Мигкредит», основной вид деятельности которой — микрокредитование граждан, которым отказано в займах в банках. Компания Мамута предалагает займы от 3 до 12 тысяч рублей, и выше на срок от одной недели. Эффективная ставка «Мигкредита» превышает 360 % годовых по самому длинному и крупному займу."
тыща наименований по 6-7 тыщ тираж, в среднем
все что нужно знать об издательском бизнесе :)
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Банк траст. Стопэ, крепкие орешки, а он ещё есть? Или это пошло все на требования кредиторов?
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