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Финансы
Маша Цепелева

Александр Мамут продал издательский бизнес за 10 млрд рублей президенту «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову — «Ъ» Статьи редакции

Сделка позволила досрочно погасить часть долга перед банком «Траст».

  • Издательство «Эксмо» стало владельцем 100% типографии ООО «Парето-Принт», следует из базы данных «Контур.Фокус». Ранее ей владел инвестиционных холдинг Александра Мамута. «У нас есть договоренность, но фактически сделка пока не закрыта», — уточнил «Ъ» президент и основной акционер издательства Олег Новиков.
  • Александр Мамут продал Олегу Новикову и 51% в издательстве «Азбука-Аттикус», рассказали «Ъ» два источника на книжном рынке. По словам одного из них, сделка закрыта в начале августа. Стоимость доли издательства составила до 10 млрд рублей, по данным «Ъ».
  • «Азбука-Аттикус» в первом полугодии выпустила 1,7 тысячи наименований общий тиражом 8,7 млн экземпляров и стала третьей по объёму печати книг в России, по данным российской книжной палаты. Её опережают «Эксмо-АСТ» и ГК «Просвещение».
  • Продажа доли в издательстве позволила Александру Мамуту «досрочно погасить» один из кредитов в банке «Траст», утверждает источник «Ъ». В банке подтвердили изданию, что группа A&NN Мамута погасила оставшуюся часть долга в $25 млн по кредиту компании ООО «Медхолдинг». Общий долг структур Александра Мамута перед банком после этого — около 24 млрд рублей.

  • В октябре 2020 года Александр Мамут продал оставшуюся часть холдинга Rambler Group «Сбербанку» более чем за 3 млрд рублей.

#новость #траст #александр_мамут

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6 6 комментариев
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Roman Shulimov

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А что у него осталось-то после всех этих продаж, кроме долгов?

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Максим Першин

Roman
4

Немного, 2,3 млрд. долларов

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Vlad Zloy

Roman
3

Он не пропадет:)

"С 2012 года Александру Мамуту принадлежит 50 % компании «Мигкредит», основной вид деятельности которой — микрокредитование граждан, которым отказано в займах в банках. Компания Мамута предалагает займы от 3 до 12 тысяч рублей, и выше на срок от одной недели. Эффективная ставка «Мигкредита» превышает 360 % годовых по самому длинному и крупному займу."

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Джон Картошкин

Vlad
2

Да, займёт в своей же конторе под 360% на левый адрес.

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Alex Ulex

2

тыща наименований по 6-7 тыщ тираж, в среднем

все что нужно знать об издательском бизнесе :)

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Борис Агафонцев

0

Банк траст. Стопэ, крепкие орешки, а он ещё есть? Или это пошло все на требования кредиторов?

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