ВТБ начал покупку процессинговой компании Paymo — «Ъ» Статьи редакции
Покупка уменьшит зависимость ВТБ от банков-эквайеров, считают участники рынка.
- В банке сообщили, что развивают цифровые продукты и сервисы для клиентов как при помощи своих наработок, так и других компаний, пишет «Коммерсантъ».
- Изданию стало известно о покупке от источников. В ВТБ отказались от комментариев, а в Paymo не ответили на запрос.
- По данным «Ъ», это не первая покупка банка в сфере процессинга. В 2020 году банк приобрел программное обеспечение OpenWay. Также ВТБ через «Почта банк» владеет «Мультикартой».
- Участники рынка считаю, что с Paymo зависимость ВТБ от банков-эквайеров не будет существенной и составит примерно 1 млрд рублей. Также они отмечают, что процессинговой компании выгоднее продажа, чем продолжать бизнес.
- Опрошенные «Ъ» эксперты считают покупку выгодной для ВТБ, так как Paymo предлагает удобную платформу приема платежей. Также это позволит ВТБ обновить процессинговый центр и привлечь новых клиентов из сферы онлайн-продаж из разных сфер.
- Paymo принимает платежи на сайте, разрабатывает приложения для финансовых и госучреждений, ритейла и ЖКХ-компаний. Выручка компании за 2020 год составила 118 млн рублей при росте на 17,5%, чистый убыток составил — 4,1 млн рублей, приводит «Ъ» данные из СПАРК.
> Также ВТБ через «Почта банк» владеет «Мультикартой».
То то я смотрю весь большой екоммерс сбежал с ВТБ-штного эквайринга.
Последним из больших наверное был мвидео с эльдорадо , но сейчас там уже онлайн эквайрит сбер и насколько я смог заметить терминалы в магазинах тоже с лого сбера. По крайней мере в Эльдорадо.
Могу предположить что в втб просто дорого, а сбер видимо за счёт большой доли своих карт может предложить тупо дешевле.
Если вы когда-нибудь, как и я, загоритесь идеей сделать полезный и, самое главное, бесплатный продукт в онлайн-образовании, то воспользуйтесь моими выводами относительно его успеха и признания среди массового потребителя.
Оказалось, у «Озона» есть подразделение на «Озон Глобал» и просто «Oзон Россия». В приложении и на странице заказа я никаких отличительных черт не заметил. Только смутило немного, что продавцом был некий «Все для дома».
Покупка уменьшит зависимость ВТБ от банков-эквайеров, считают участники рынка.
Вводные данные: начинающий ИП, интернет-магазин в небольшом городе Сибири, продажа товаров с доставкой до двери.
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