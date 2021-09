{"items":[{"comment_id":3230264,"subsite_id":199119,"user_id":174309,"type":"comment_add","id":3230264,"hash":"d1514ebb2c0fa6539f0c0c9f0bdde828","date":1630561506,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288540-kurerskiy-servis-dostavista-smenil-nazvanie-na-borzo-i-privlek-35-mln-ot-rfpi-i-drugih?comment=3230264","text":"o, ya ponimat' anglijsky!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174309,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/174309-sergei-timofeyev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bead9001-586d-8c87-5403-2493e36e6079\/","name":"Sergei Timofeyev","isVerified":false},"content":{"id":288540,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288540-kurerskiy-servis-dostavista-smenil-nazvanie-na-borzo-i-privlek-35-mln-ot-rfpi-i-drugih","title":"\u041a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 Dostavista \u0441\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 Borzo \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $35 \u043c\u043b\u043d \u043e\u0442 \u0420\u0424\u041f\u0418 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230265,"subsite_id":199113,"user_id":692933,"type":"comment_add","id":3230265,"hash":"a8a0ff107b6cc5b90e025a64950815ea","date":1630561570,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/288311-neochevidnaya-alternativa-facebook-dobyvaem-nedorogie-i-kachestvennye-lidy-v-tiktok?comment=3230265","text":"\u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u0437\u0430 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b.



\u041c\u043d\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0441\u043a\u0430\u043a\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u043a\u0443, \u0433\u043d\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u044b\u043c \u0442\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u043e\u043c \u0438\u0434\u0435\u044f \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0441\u0440\u043e\u0447\u043d\u0430\u044f.\u00a0



\u0422\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u0442\u044c. \u0418\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u0447\u0438\u0442 \u043a\u043e\u0434\u044b, \u043b\u0430\u0439\u0444 \u0445\u0430\u043a\u0438, \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u043a\u0438 \u2014 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435. \u042d\u0442\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u0442\u043a\u0443, \u043d\u0435\u0436\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b.\u00a0



\u041a\u0443\u0434\u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u0435\u0439 \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u0442\u0440\u0430\u0442\u044b \u0432 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445, \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u043a\u0430\u0445: \u0424\u0411, \u0418\u0413, \u042e\u0442\u0443\u0431, \u0413\u0443\u0433\u043b, \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.



\u041d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0422\u0438\u043a\u0422\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u044e. \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434 \u0441\u043f\u043e\u0440\u043d\u044b\u0439 \u2014 \"\u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f, \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0432\u044b\u043a\u0438\u043d\u0443\u0442\u044c \u0435\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u0430\u043b\u043a\u0443 \u0438 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e\"\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":692933,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/692933-ivan-lisin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/14fe8f44-0390-5c05-b407-55fd78fbff1a\/","name":"Ivan Lisin","isVerified":false},"content":{"id":288311,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/288311-neochevidnaya-alternativa-facebook-dobyvaem-nedorogie-i-kachestvennye-lidy-v-tiktok","title":"\u041d\u0435\u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u0430\u044f \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u0430 Facebook: \u0434\u043e\u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c \u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0438 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043b\u0438\u0434\u044b \u0432 TikTok"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230266,"subsite_id":199118,"user_id":526694,"type":"comment_add","id":3230266,"hash":"c6618f85b4ea4cc587e85f2a8f8ad5d8","date":1630561576,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/288899-polzovateli-rutracker-sobrali-2-mln-rubley-na-sohranenie-redkogo-kontenta?comment=3230266","text":"\u0421\u0443\u0434\u044f \u043f\u043e \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f\u043c, \u0442\u043e\u0440\u0440\u0435\u043d\u0442\u044b \u044d\u0442\u043e \u044d\u0434\u0430\u043a\u0438\u0439 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0431\u043b\u043e\u0448\u0438\u043d\u044b\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a, \u0433\u0434\u0435 \u0432\u0441\u044f\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u043f\u0435\u0440\u044b-\u0434\u0435\u0434\u044b \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0440\u043e\u0435, \u043d\u043e \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043d\u0438\u0445 \u0431\u0430\u0440\u0430\u0445\u043b\u043e.

PS: \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0447\u0442\u043e, \u0441\u0430\u043c \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0441\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":526694,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/526694-aydar-sultanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/63c60071-f934-c9ba-ab08-931c658881f8\/","name":"Aydar Sultanov","isVerified":false},"content":{"id":288899,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/288899-polzovateli-rutracker-sobrali-2-mln-rubley-na-sohranenie-redkogo-kontenta","title":"\u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 Rutracker \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438 2 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0434\u043a\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230268,"subsite_id":199115,"user_id":161227,"type":"comment_add","id":3230268,"hash":"de0ad841b92513d1b46887ee6342a8ea","date":1630561607,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/288730-s-15-oktyabrya-oplata-licom-za-proezd-face-pay-zarabotaet-na-vseh-stanciyah-v-moskovskom-metro?comment=3230268","text":"\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e, \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0438 \u043e\u0434\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0430 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0430 \ud83d\ude43","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":161227,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/161227-eduard-gladyshev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c709b83f-fcb7-5f73-e2c1-772b60b65241\/","name":"\u042d\u0434\u0443\u0430\u0440\u0434 \u0413\u043b\u0430\u0434\u044b\u0448\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":288730,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/288730-s-15-oktyabrya-oplata-licom-za-proezd-face-pay-zarabotaet-na-vseh-stanciyah-v-moskovskom-metro","title":"\u0421 15 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430 \u043b\u0438\u0446\u043e\u043c \u0437\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0435\u0437\u0434 Face Pay \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u0445 \u0432 \u043c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u043c \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230269,"subsite_id":199123,"user_id":169329,"type":"comment_add","id":3230269,"hash":"255afa9294784a8563ba4f2f434f3131","date":1630561628,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/288860-pochemu-v-onlayn-obrazovanii-ne-cenyatsya-besplatnye-kursy-a-infocygane-i-onlayn-shkoly-zarabatyvayut-milliony?comment=3230269","text":"\u0422\u0430\u043a \u044f \u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u044e \u0441\u0435\u0431\u044f \u0441 \u043a\u0443\u0440\u0441\u0430\u043c\u0438 \u0442\u043e\u043f\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435\u0442\u043e\u0432, \u043e \u0447\u0435\u043c \u0438 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438: \"\u0421\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0436\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0443 \u0432\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u044f\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c: \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u043f\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0447\u044c \u043f\u0440\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u044b \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043d\u0444\u043e\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430, \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0435\u0442\u0435\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0431\u043b\u043e\u0433\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432\".","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":169329,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/169329-nikolay-dyuba","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/02f43a29-bfad-5d48-8cd9-08ae3d05d74a\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439 \u0414\u044e\u0431\u0430","isVerified":false},"content":{"id":288860,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/288860-pochemu-v-onlayn-obrazovanii-ne-cenyatsya-besplatnye-kursy-a-infocygane-i-onlayn-shkoly-zarabatyvayut-milliony","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0435 \u0446\u0435\u043d\u044f\u0442\u0441\u044f \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043a\u0443\u0440\u0441\u044b, \u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0446\u044b\u0433\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0448\u043a\u043e\u043b\u044b \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230270,"subsite_id":199123,"user_id":580630,"type":"comment_add","id":3230270,"hash":"9cc85effa9656bd224060ffd35e5ccf1","date":1630561643,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/288959-semya-karere-ne-pomeha-yudit-polgar-otvetila-na-vopros-kak-dobitsya-uspeha?comment=3230270","text":"\"\u0421\u0435\u043c\u044c\u044f \u043a\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0445\u0430\"? \u0415\u0449\u0451 \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043c\u0435\u0445\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u0435, \u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u044b \u0436\u0435\u043d\u0430\u0442\u044b\u0439 \u043c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d\u0430! \u0421 \u0436\u0435\u043d\u043e\u0439 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435. \u041f\u0440\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043c\u043e\u043b\u0447\u0443.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":580630,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/580630-protiv-spama","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c9dcd5d-bc16-ea59-b71b-f5f5c857c64c\/","name":"\u041f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0421\u043f\u0430\u043c\u0430","isVerified":false},"content":{"id":288959,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/288959-semya-karere-ne-pomeha-yudit-polgar-otvetila-na-vopros-kak-dobitsya-uspeha","title":"\u00ab\u0421\u0435\u043c\u044c\u044f \u043a\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0445\u0430\u00bb, \u2014 \u042e\u0434\u0438\u0442 \u041f\u043e\u043b\u0433\u0430\u0440 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043a\u0430\u043a \u0434\u043e\u0431\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230271,"subsite_id":199123,"user_id":914642,"type":"comment_add","id":3230271,"hash":"41bcd969a49ac4ef9d9f174241f520ce","date":1630561715,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/288860-pochemu-v-onlayn-obrazovanii-ne-cenyatsya-besplatnye-kursy-a-infocygane-i-onlayn-shkoly-zarabatyvayut-milliony?comment=3230271","text":"\u0414\u0430, \u0442\u0430\u043a. \u0418 \u0435\u0449\u0451 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0437\u0430\u0447\u0430\u0441\u0442\u0443\u044e \u043a\u0443\u0440\u0441\u044b \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f\u0442 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0439, \u0430 \u0440\u0430\u0434\u0438 \"\u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430\", \u0430 \u0440\u0430\u0437 \u043e\u043d \u0435\u0449\u0451 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439, \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0443\u0436 \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0432\u0435\u0441\u043e\u043c\u044b\u0439 \u0430\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043e\u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0435.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":914642,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/914642-warm-august","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9864ccf2-4a0a-5c2a-8a6b-ab3433dc00d3\/","name":"Warm August","isVerified":false},"content":{"id":288860,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/288860-pochemu-v-onlayn-obrazovanii-ne-cenyatsya-besplatnye-kursy-a-infocygane-i-onlayn-shkoly-zarabatyvayut-milliony","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0435 \u0446\u0435\u043d\u044f\u0442\u0441\u044f \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043a\u0443\u0440\u0441\u044b, \u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0446\u044b\u0433\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0448\u043a\u043e\u043b\u044b \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230272,"subsite_id":199118,"user_id":388525,"type":"comment_add","id":3230272,"hash":"1be63cefad1412174ee14a77d04ccf82","date":1630561739,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/288700-google-predstavila-tehnologiyu-kotoraya-povyshaet-razreshenie-izobrazheniy-do-16-raz-bez-poteri-kachestva?comment=3230272","text":"\"\u0418\u0437 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430 \u0432 \u043a\u0440\u0430\u044f\"","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":388525,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/388525-aleksandr-dubrovin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/474bd6a2-f28e-fc41-f146-b3b0b69e3473\/","name":"Aleksandr Dubrovin","isVerified":false},"content":{"id":288700,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/288700-google-predstavila-tehnologiyu-kotoraya-povyshaet-razreshenie-izobrazheniy-do-16-raz-bez-poteri-kachestva","title":"Google \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044e, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0434\u043e 16 \u0440\u0430\u0437 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u0438 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230273,"subsite_id":199122,"user_id":812410,"type":"comment_add","id":3230273,"hash":"1456f88fe4c238e51864de88b429f9fa","date":1630561791,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/288726-rossiyskiy-sud-priznal-nezakonnoy-informaciyu-na-sayte-iherb-eto-mozhet-stat-osnovaniem-dlya-blokirovki?comment=3230273","text":"\"\u0415\u0441\u0442\u044c \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043c\u043e\u043b\u043e\u0447\u043a\u0430\"? \u0412\u0434\u0443\u043c\u0430\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u0432 \u0430\u0431\u0441\u0443\u0440\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0444\u0440\u0430\u0437\u044b. \u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a \u043d\u0435 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u043d\u044e, \u043d\u043e \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0446\u0435\u043d\u0430 \u0432\u044b\u043a\u0443\u043f\u0430 \u043c\u043e\u043b\u043e\u043a\u0430 \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442, \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u044c\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0451\u0442, \u043e\u043f\u044f\u0442\u044c \u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u043b\u044b\u0448\u0430\u043b \u043e\u0431 \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u043c \u0442\u0430\u043a\u043e\u043c \u043f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0440\u044b\u0432\u0435. \u041d\u0435\u0442, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043d\u0430(\u043c\u043e\u043b\u043e\u0447\u043a\u0430) \u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e \u0435\u0451 \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438 \u043e\u043d\u0430 \u0432\u0440\u044f\u0434-\u043b\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":812410,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/812410-aleksandr-eremin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d0cf77f6-3783-5792-9f83-ca428f23d9b4\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0415\u0440\u0435\u043c\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":288726,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/288726-rossiyskiy-sud-priznal-nezakonnoy-informaciyu-na-sayte-iherb-eto-mozhet-stat-osnovaniem-dlya-blokirovki","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0443\u0434 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 iHerb \u2013 \u044d\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230274,"subsite_id":199122,"user_id":153774,"type":"comment_add","id":3230274,"hash":"e354878dd2a5b2b89ae6a6ef1a334e3f","date":1630561828,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/288833-prezident-natura-siberica-sergey-buylov-obyavil-o-zakrytii-80-magazinov-i-priostanovke-proizvodstva?comment=3230274","text":"\u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0435, \u0430 \u0432 \u0441\u043a\u0430\u0437\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e \u0431\u0435\u0441\u043a\u043e\u0440\u044b\u0441\u0442\u043d\u0443\u044e \u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0449\u0443\u044e \u043c\u0438\u043b\u0438\u0446\u0438\u044e \u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435. \u0411\u0435\u0437 \u043c\u043e\u0442\u0438\u0432\u0430\u0446\u0438\u0438 \u044d\u0442\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u043a\u0438 \u0438\u043c \u043c\u0430\u043b\u043e\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u044b, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0443\u0447\u0435\u0441\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0441, \u0447\u0442\u043e \u0432\u043e\u0440 \u0434\u043b\u044f \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0445 \"\u0432 \u043f\u043e\u0433\u043e\u043d\u0430\u0445\" \u043e\u0434\u043d\u043e \u0438 \u0442\u043e\u0436\u0435.

https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=v7acD4q0lp0","media":[{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c1bb5fb7-9683-539c-9365-a3ff81375779\/"},{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c1bb5fb7-9683-539c-9365-a3ff81375779\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":153774,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/153774-evgeni-nabokov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b43f35cd-a3ad-589c-ab51-597b52892245\/","name":"Evgeni Nabokov","isVerified":false},"content":{"id":288833,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/288833-prezident-natura-siberica-sergey-buylov-obyavil-o-zakrytii-80-magazinov-i-priostanovke-proizvodstva","title":"\u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442 Natura Siberica \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0411\u0443\u0439\u043b\u043e\u0432 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 80 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230275,"subsite_id":200396,"user_id":294272,"type":"comment_add","id":3230275,"hash":"72173a176350f188e669b2b2fa5248dd","date":1630561937,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/288864-osnovateli-servisa-dlya-rassylok-mailchimp-nachali-peregovory-o-prodazhe-kompanii-za-10-mlrd-bloomberg?comment=3230275","text":"\u0411\u043b\u0438\u043d, \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043b\u044c\u043a\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u0435, \u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043b\u0435\u043d\u0434\u0430\u0440\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":294272,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/294272-andrey-zaynulin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3a409b2d-a0fe-5070-82cc-ef2b4f0713de\/","name":"Andrey Zaynulin","isVerified":false},"content":{"id":288864,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/288864-osnovateli-servisa-dlya-rassylok-mailchimp-nachali-peregovory-o-prodazhe-kompanii-za-10-mlrd-bloomberg","title":"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043e\u043a Mailchimp \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430 $10 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u2014 Bloomberg"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230276,"subsite_id":200396,"user_id":472983,"type":"comment_add","id":3230276,"hash":"dd3f8aac0021959b2d5334264daad597","date":1630561950,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/288864-osnovateli-servisa-dlya-rassylok-mailchimp-nachali-peregovory-o-prodazhe-kompanii-za-10-mlrd-bloomberg?comment=3230276","text":")) \u0430 \u0442\u0430\u043a \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b\u043e\u0441\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":472983,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/472983-pavel-voronov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/951cf61e-461d-517b-a348-6f393a41b408\/","name":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0412\u043e\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":288864,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/288864-osnovateli-servisa-dlya-rassylok-mailchimp-nachali-peregovory-o-prodazhe-kompanii-za-10-mlrd-bloomberg","title":"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043e\u043a Mailchimp \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430 $10 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u2014 Bloomberg"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230277,"subsite_id":199113,"user_id":545079,"type":"comment_add","id":3230277,"hash":"1479d17826a3dd4208a8dd36b75e14b9","date":1630561962,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/286734-kak-razvivat-internet-magazin-baza-znaniy?comment=3230277","text":"\u041d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044e \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0439, \u0445\u043e\u0442\u044c \u0438 \u0432 \u043d\u0435\u0439 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439.

\u041e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e, \u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u044f\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043e\u043f\u044b\u0442 \u0438 \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f - \u043b\u044c\u0432\u0438\u043d\u0430\u044f \u0434\u043e\u043b\u044f e-commerce \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u043c\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e \u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u043d\u0443\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0432 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":545079,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/545079-anastasiya-frolova","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4c008e7f-a74b-41b1-5050-6de00b863d0e\/","name":"\u0410\u043d\u0430\u0441\u0442\u0430\u0441\u0438\u044f \u0424\u0440\u043e\u043b\u043e\u0432\u0430","isVerified":false},"content":{"id":286734,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/286734-kak-razvivat-internet-magazin-baza-znaniy","title":"\u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d. \u0411\u0430\u0437\u0430\u00a0\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230278,"subsite_id":200396,"user_id":294272,"type":"comment_add","id":3230278,"hash":"2d7860027270facf2dd43654adb14556","date":1630562004,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/288864-osnovateli-servisa-dlya-rassylok-mailchimp-nachali-peregovory-o-prodazhe-kompanii-za-10-mlrd-bloomberg?comment=3230278","text":"\u041c\u043e\u0436\u0435\u0442 Intuit \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u0430 Salesforce","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":294272,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/294272-andrey-zaynulin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3a409b2d-a0fe-5070-82cc-ef2b4f0713de\/","name":"Andrey Zaynulin","isVerified":false},"content":{"id":288864,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/288864-osnovateli-servisa-dlya-rassylok-mailchimp-nachali-peregovory-o-prodazhe-kompanii-za-10-mlrd-bloomberg","title":"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043e\u043a Mailchimp \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430 $10 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u2014 Bloomberg"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230279,"subsite_id":199129,"user_id":91387,"type":"comment_add","id":3230279,"hash":"da94e770350f032be6f46ce6f40e0655","date":1630562031,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/287965-kolichestvo-skachivaniy-telegram-v-mire-prevysilo-1-mlrd-sensor-tower?comment=3230279","text":"\u042f? \u0410 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0435\u043c \u044f? \u0412\u0430\u0448\u0438 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0443 \u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043c\u0435\u0440\u0438\u043b\u043e\u043c \u0434\u043b\u044f \u0412\u0430\u0441\u0438. \u0418 \u043c\u043e\u0438 \u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043c\u0435\u0440\u0438\u043b\u043e\u043c \u0434\u043b\u044f \u041c\u0438\u0448\u0438. \u041f\u043e \u0412\u0410\u0428\u0418\u041c \u043a\u0440\u0438\u0442\u0435\u0440\u0438\u044f\u043c \u043d\u0435\u0442 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b \u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0435, \u0430 \u043f\u043e \u043a\u0440\u0438\u0442\u0435\u0440\u0438\u044f\u043c \u041d\u0430\u0442\u0430\u0448\u0438 \u0412\u0430\u0442\u0441\u0430\u043f \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0439 \u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":91387,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/91387-karim-musaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8e340fc6-3c18-c434-b1db-a7b07025398e\/","name":"\u041a\u0430\u0440\u0438\u043c \u041c\u0443\u0441\u0430\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":287965,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/287965-kolichestvo-skachivaniy-telegram-v-mire-prevysilo-1-mlrd-sensor-tower","title":"\u041a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u043a\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 Telegram \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u043e 1 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u2014 Sensor Tower"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230280,"subsite_id":199119,"user_id":484563,"type":"comment_add","id":3230280,"hash":"51a4af077ee921ccf37510ffd2088d5c","date":1630562056,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288990-vtb-nachal-pokupku-processingovoy-kompanii-paymo?comment=3230280","text":">> \u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0412\u0422\u0411 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u00ab\u041f\u043e\u0447\u0442\u0430 \u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u0435\u0442 \u00ab\u041c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0439\u00bb.



\u0422\u043e \u0442\u043e \u044f \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044e \u0432\u0435\u0441\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439 \u0435\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0441 \u0441\u0431\u0435\u0436\u0430\u043b \u0441 \u0412\u0422\u0411-\u0448\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u044d\u043a\u0432\u0430\u0439\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430.

\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u043c \u0438\u0437 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0445 \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0431\u044b\u043b \u043c\u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0441 \u044d\u043b\u044c\u0434\u043e\u0440\u0430\u0434\u043e , \u043d\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0442\u0430\u043c \u0443\u0436\u0435 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d \u044d\u043a\u0432\u0430\u0439\u0440\u0438\u0442 \u0441\u0431\u0435\u0440 \u0438 \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u044f \u0441\u043c\u043e\u0433 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u044b \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0441 \u043b\u043e\u0433\u043e \u0441\u0431\u0435\u0440\u0430. \u041f\u043e \u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u0435\u0439 \u043c\u0435\u0440\u0435 \u0432 \u042d\u043b\u044c\u0434\u043e\u0440\u0430\u0434\u043e.

\u041c\u043e\u0433\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u0432 \u0432\u0442\u0431 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e, \u0430 \u0441\u0431\u0435\u0440 \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0451\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439 \u0434\u043e\u043b\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043a\u0430\u0440\u0442\u00a0 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c \u0442\u0443\u043f\u043e \u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u043b\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":484563,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/484563-l-a","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9ae55c2f-ce07-6143-0a7a-a63986829252\/","name":"L A","isVerified":false},"content":{"id":288990,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288990-vtb-nachal-pokupku-processingovoy-kompanii-paymo","title":"\u0412\u0422\u0411 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 Paymo \u2014\u00a0\u00ab\u042a\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230283,"subsite_id":199129,"user_id":37643,"type":"comment_add","id":3230283,"hash":"cbb3292450a5000392028928dc75f47f","date":1630562160,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/287965-kolichestvo-skachivaniy-telegram-v-mire-prevysilo-1-mlrd-sensor-tower?comment=3230283","text":"\u041d\u0435\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432\u043e \u043f\u043b\u044e\u0441\u0443\u044e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":37643,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/37643-georgiy-alaverdyan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1e6cd371-4fd5-5f71-96b5-f18b3fcc45b9\/","name":"\u0413\u0435\u043e\u0440\u0433\u0438\u0439 \u0410\u043b\u0430\u0432\u0435\u0440\u0434\u044f\u043d","isVerified":false},"content":{"id":287965,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/287965-kolichestvo-skachivaniy-telegram-v-mire-prevysilo-1-mlrd-sensor-tower","title":"\u041a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u043a\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 Telegram \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u043e 1 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u2014 Sensor Tower"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230285,"subsite_id":199129,"user_id":37643,"type":"comment_add","id":3230285,"hash":"5d38ab83375e7a63914fce7ffcee1c2c","date":1630562250,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/287965-kolichestvo-skachivaniy-telegram-v-mire-prevysilo-1-mlrd-sensor-tower?comment=3230285","text":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0430 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0441\u0435\u043c\u0438\u043c\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0448\u0430\u0433\u0430\u043c\u0438 \u043a \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u0430\u043f\u0443 \u0438\u0434\u0451\u0442 \u2014 \u0412\u0438\u0447\u0430\u0442 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442\u044c \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043a\u0430\u043a \u0424\u0435\u0439\u0441\u0431\u0443\u043a \u043f\u043e \u0442\u0435\u043c \u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439: \u043b\u0438\u0431\u043e \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0438\u0434\u0443\u0442 \u0438 \u0438\u043c \u043f\u043b\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c, \u043b\u0438\u0431\u043e \u0446\u0435\u043d\u0430 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0430. \u041d\u043e \u0442\u043e\u0442 \u0444\u0430\u043a\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0412\u0438\u0447\u0430\u0442 \u0445\u0440\u0435\u043d\u043e\u0432\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u0441\u043f\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":37643,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/37643-georgiy-alaverdyan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1e6cd371-4fd5-5f71-96b5-f18b3fcc45b9\/","name":"\u0413\u0435\u043e\u0440\u0433\u0438\u0439 \u0410\u043b\u0430\u0432\u0435\u0440\u0434\u044f\u043d","isVerified":false},"content":{"id":287965,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/287965-kolichestvo-skachivaniy-telegram-v-mire-prevysilo-1-mlrd-sensor-tower","title":"\u041a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u043a\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 Telegram \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u043e 1 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u2014 Sensor Tower"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230286,"subsite_id":199125,"user_id":189963,"type":"comment_add","id":3230286,"hash":"5951de6770f66ace58edf016a6403318","date":1630562256,"url":"https:\/\/vc.ru\/ask\/285904?comment=3230286","text":"\u041d\u0430\u0448\u0435\u043b \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e all in one messenger","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":189963,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/189963-maxim-zhilyaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ab7d9490-6bad-7b8e-01fa-bb98fc8f743b\/","name":"Maxim Zhilyaev","isVerified":false},"content":{"id":285904,"url":"https:\/\/vc.ru\/ask\/285904","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0412\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3230288,"subsite_id":199122,"user_id":844880,"type":"comment_add","id":3230288,"hash":"43c3005eb91be545103a3bbf0f2a9923","date":1630562291,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/288994-kak-sozdat-internet-magazin-za-10-minut-i-ostatsya-zhivym?comment=3230288","text":"\u0412\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e \u043c\u043e\u0438 10 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 \u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0430 - \u044d\u0442\u043e \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0435\u0449\u0438. \u041d\u043e \u0442\u0443\u0442 \"\u0440\u0430\u0437\u0432\u0435\u0440\u0442\u043e\u0447\u043a\u0430\" \u0432 \u043c\u043e\u0435\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0443 \u0434\u043d\u0435\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":844880,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/844880-alex-shaman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/143a326a-342c-5b69-9a04-4729739328af\/","name":"Alex Shaman","isVerified":false},"content":{"id":288994,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/288994-kak-sozdat-internet-magazin-za-10-minut-i-ostatsya-zhivym","title":"\u041a\u0430\u043a \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d \u0437\u0430 10 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0436\u0438\u0432\u044b\u043c"},"isAnonymous":false}]}