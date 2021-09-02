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Финансы
Nazigul Jusupova

ВТБ начал покупку процессинговой компании Paymo — «Ъ» Статьи редакции

Покупка уменьшит зависимость ВТБ от банков-эквайеров, считают участники рынка.

  • В банке сообщили, что развивают цифровые продукты и сервисы для клиентов как при помощи своих наработок, так и других компаний, пишет «Коммерсантъ».
  • Изданию стало известно о покупке от источников. В ВТБ отказались от комментариев, а в Paymo не ответили на запрос.
  • По данным «Ъ», это не первая покупка банка в сфере процессинга. В 2020 году банк приобрел программное обеспечение OpenWay. Также ВТБ через «Почта банк» владеет «Мультикартой».
  • Участники рынка считаю, что с Paymo зависимость ВТБ от банков-эквайеров не будет существенной и составит примерно 1 млрд рублей. Также они отмечают, что процессинговой компании выгоднее продажа, чем продолжать бизнес.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считают покупку выгодной для ВТБ, так как Paymo предлагает удобную платформу приема платежей. Также это позволит ВТБ обновить процессинговый центр и привлечь новых клиентов из сферы онлайн-продаж из разных сфер.
  • Paymo принимает платежи на сайте, разрабатывает приложения для финансовых и госучреждений, ритейла и ЖКХ-компаний. Выручка компании за 2020 год составила 118 млн рублей при росте на 17,5%, чистый убыток составил — 4,1 млн рублей, приводит «Ъ» данные из СПАРК.

#новости #втб #paymo

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L A

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> Также ВТБ через «Почта банк» владеет «Мультикартой».

То то я смотрю весь большой екоммерс сбежал с ВТБ-штного эквайринга.
Последним из больших наверное был мвидео с эльдорадо , но сейчас там уже онлайн эквайрит сбер и насколько я смог заметить терминалы в магазинах тоже с лого сбера. По крайней мере в Эльдорадо.
Могу предположить что в втб просто дорого, а сбер видимо за счёт большой доли своих карт  может предложить тупо дешевле.

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Финансы
Nazigul Jusupova
ВТБ начал покупку процессинговой компании Paymo — «Ъ» Статьи редакции

Покупка уменьшит зависимость ВТБ от банков-эквайеров, считают участники рынка.

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