ВТБ запланировал покупку процессинговой компании Paymo — «Ъ» Статьи редакции
Покупка уменьшит зависимость ВТБ от банков-эквайеров, считают участники рынка.
- В банке сообщили, что развивают цифровые продукты и сервисы для клиентов как при помощи своих наработок, так и других компаний, пишет «Коммерсантъ».
- Изданию стало известно о покупке от источников. В ВТБ отказались от комментариев, а в Paymo не ответили на запрос.
- По данным «Ъ», это не первая покупка банка в сфере процессинга. В 2020 году банк приобрел программное обеспечение OpenWay. Также ВТБ через «Почта банк» владеет «Мультикартой».
- Участники рынка считают, что Paymo может быть оценена в пределах 1 млрд рублей. По их словам, оценку ограничивает зависимость компании от банков-эквайеров.
- Опрошенные «Ъ» эксперты считают покупку выгодной для ВТБ, так как Paymo предлагает удобную платформу приема платежей. Также это позволит ВТБ обновить процессинговый центр и привлечь новых клиентов из сферы онлайн-продаж из разных сфер.
- Paymo принимает платежи на сайте, разрабатывает приложения для финансовых и госучреждений, ритейла и ЖКХ-компаний. Выручка компании за 2020 год составила 118 млн рублей при росте на 17,5%, чистый убыток составил — 4,1 млн рублей, приводит «Ъ» данные из СПАРК.
> Также ВТБ через «Почта банк» владеет «Мультикартой».
То то я смотрю весь большой екоммерс сбежал с ВТБ-штного эквайринга.
Последним из больших наверное был мвидео с эльдорадо , но сейчас там уже онлайн эквайрит сбер и насколько я смог заметить терминалы в магазинах тоже с лого сбера. По крайней мере в Эльдорадо.
Могу предположить что в втб просто дорого, а сбер видимо за счёт большой доли своих карт может предложить тупо дешевле.
Любой банк может предложить хорошие условия, если будет большой оборот, просто в ВТБ, видимо, это никому не надо
А что значит: «с Paymo зависимость ВТБ от банков-эквайеров не будет существенной и составит примерно 1 млрд рублей»?
Лучше точно не станет. Открыл там расчётник для ИП по просьбе товарища, план закрыть. С Макбука так и не смог войти в кабинет. Закрыл :)
Сам я уволился из ВТБ в 2014, там всегда все было посредственным с точки зрения технологий. Денег много, понтов ещё больше, толку нет.
Да процент по интернет эквайринг у них один из самых лучших. Интересно как поменяются тарифы после покупки втб
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