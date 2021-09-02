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Финансы
Nazigul Jusupova

ВТБ запланировал покупку процессинговой компании Paymo — «Ъ» Статьи редакции

Покупка уменьшит зависимость ВТБ от банков-эквайеров, считают участники рынка.

  • В банке сообщили, что развивают цифровые продукты и сервисы для клиентов как при помощи своих наработок, так и других компаний, пишет «Коммерсантъ».
  • Изданию стало известно о покупке от источников. В ВТБ отказались от комментариев, а в Paymo не ответили на запрос.
  • По данным «Ъ», это не первая покупка банка в сфере процессинга. В 2020 году банк приобрел программное обеспечение OpenWay. Также ВТБ через «Почта банк» владеет «Мультикартой».
  • Участники рынка считают, что Paymo может быть оценена в пределах 1 млрд рублей. По их словам, оценку ограничивает зависимость компании от банков-эквайеров.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считают покупку выгодной для ВТБ, так как Paymo предлагает удобную платформу приема платежей. Также это позволит ВТБ обновить процессинговый центр и привлечь новых клиентов из сферы онлайн-продаж из разных сфер.
  • Paymo принимает платежи на сайте, разрабатывает приложения для финансовых и госучреждений, ритейла и ЖКХ-компаний. Выручка компании за 2020 год составила 118 млн рублей при росте на 17,5%, чистый убыток составил — 4,1 млн рублей, приводит «Ъ» данные из СПАРК.

#новости #втб #paymo

1738 просмотров
8 8 комментариев
2
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8 комментариев
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L A

1

> Также ВТБ через «Почта банк» владеет «Мультикартой».

То то я смотрю весь большой екоммерс сбежал с ВТБ-штного эквайринга.
Последним из больших наверное был мвидео с эльдорадо , но сейчас там уже онлайн эквайрит сбер и насколько я смог заметить терминалы в магазинах тоже с лого сбера. По крайней мере в Эльдорадо.
Могу предположить что в втб просто дорого, а сбер видимо за счёт большой доли своих карт  может предложить тупо дешевле.

Ответить

Иван Иванов

L
0

Любой банк может предложить хорошие условия, если будет большой оборот, просто в ВТБ, видимо, это никому не надо

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Владимир FRUITSY

1

А что значит: «с Paymo зависимость ВТБ от банков-эквайеров не будет существенной и составит примерно 1 млрд рублей»?

Ответить

Дмитрий Алтунин

1

Лучше точно не станет. Открыл там расчётник для ИП по просьбе товарища, план закрыть. С Макбука так и не смог войти в кабинет. Закрыл :)

Сам я уволился из ВТБ в 2014, там всегда все было посредственным с точки зрения технологий. Денег много, понтов ещё больше, толку нет.

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Alexander Ivanov

Дмитрий
0

7 лет прошло. ВТБ сильно изменился с тех пор.

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Pavel Pavel

0

Paymo хорошие ребята. Жаль что потеряли независимость.

Ответить

Михаил Карп

0

Да процент по интернет эквайринг у них один из самых лучших. Интересно как поменяются тарифы после покупки втб

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Гена Кулаков

0

Интересная задумка.

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