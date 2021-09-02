ВТБ подал заявки на регистрацию товарных знаков «ВТБ Ассистент», «ВТБ Транспорт» и других на фоне создания экосистемы Статьи редакции
Регистрация товарных знаков может быть частью стратегии по её созданию.
- Заявки подали в августе, пишет Frank Media со ссылкой на базу Роспатента. Среди товарных знаков — «ВТБ Ассистент», «ВТБ Бизнес QR», «ВТБ.Будущее», «ВТБ Транспорт», «ВТБ Виртуальный Проездной», «ВТБ Транспортный процессинг», «ВТБГород», а также «VTB ID», «VTBPassport», «VTB.Money», «VTBPay» и другие.
- В ВТБ сообщили изданию, что банк работает над созданием новых технологий и сервисов «в рамках технологической трансформации».
- «Банк периодически заблаговременно регистрирует новые товарные знаки для различных задач. Некоторые из них могут быть использованы в будущем в случае бизнес-необходимости», — сообщили в банке.
- В июле 2019 года ВТБ сообщил о создании жилищной экосистемы для решения вопросов с недвижимостью в «одном окне». В платформу должны войти сервис по аренде жилья, мобильный оператор, цифровая бухгалтерия, маркетплейс банковских услуг.
- В марте 2021 года ВТБ называл шесть приоритетных направлений развития экосистемы: розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика. Открытая система должна помочь банку привлечь более 8 млн клиентов к 2025 году, отмечали в ВТБ.
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