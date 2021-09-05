Съёмки в рекламе, вложения в недвижимость, одежда и косметика: на чём Мадонна заработала $1,2 млрд, кроме музыки Статьи редакции
Музыкальная карьера принесла певице деньги и популярность. Но она пробует себя в бизнесе, а также коллекционирует произведения искусства и автомобили.
В 2021 году Fobres оценил состояние Мадонны в $550 млн и поставил певицу на 58 место в рейтинге американских женщин, которые «сделали себя сами», а всего за свою карьеру по подсчетам журнала она заработала $1,2 млрд. Певица создала несколько брендов, поучаствовала в съёмках кино и вкладывалась в недвижимость, предметы искусства и другие ценности.
На чём зарабатывает Мадонна
Музыка
Музыкальная карьера — уже долгое время основной источник дохода Мадонны. В 1982 году певица получила свой первый аванс в $15 тысяч от сделки с Warner Bros. Компания предоставила ей возможность выпустить три песни с перспективой записи альбома.
В 1983 году исполнительница выпустила дебютный альбом Madonna и продала его общим тиражом 10 млн копий. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний сертифицировала его как пятикратно платиновый.
В 1998 и 2001 годах она также присвоила альбомам Мадонны Like a Virgin и The Immaculate Collection статус бриллиантовых за продажу более чем 10 млн экземпляров каждого.
К 2008 году исполнительница продала 21 млн копий альбома Like a Virgin, что сделало его одним из самых продаваемых в истории.
Один из основных источников дохода Мадонны — туры. Например, в 2008 году тур Sweet & Sticky принёс ей $408 млн, а следующий за ним Confessions Tour — $194 млн.
Книга рекордов Гиннеса признала Мадонну самой продаваемой певицей всех времён, а Billboard поставил её на первое место в рейтинге самых успешных сольных исполнительниц в мире. Она выпустила 14 студийных альбомов, провела 11 концертных туров и за свою карьеру заработала $1,2 млрд.
Съёмки в кино и рекламе
Мадонна снялась в 17 фильмах, например «Эвита» и «Отчаянно ищущая Сьюзен». Актёрские способности певицы публика оценила неоднозначно. В списке лучших фильмов с участием Мадонны, по версии пользователей сайта Rotten Tomatoes, всего три картины получили рейтинг выше 80%.
Первое место по популярности среди фильмов с участием певицы занял документальный фильм 1991 года, «В постели с Мадонной». В 1992 году исполнительница получила номинацию на премию «Золотая малина» за худшую актёрскую игру, несмотря на то, что в картине она играла саму себя.
В 2012 году картину 1991 года номинировали как лучшее документальное произведение на премию 20/20, для которой критики переоценивают фильмы спустя 20 лет после их выхода. Сколько Мадонна заработала за свои съёмки в кино, неизвестно, певица не раскрывает данные контрактов.
В 1989 году Pepsi заплатила певице $5 млн за участие в рекламе, поставленной на музыку её песни Like a Prayer. На следующий день после выхода видео исполнительница выпустила клип на песню, в котором она целовалась с «чёрным Иисусом» на фоне горящих в поле крестов.
Против Мадонны выступил папа римский Иоанн Павел Второй, а Pepsi прекратила с ней сотрудничать. Несмотря на это, Like a Prayer стала очередной песней исполнительницы, которая лидировала в чарте Billboard Hot 100 и продержалась там три недели.
В 1999 году она снялась в рекламе косметической компании Max Factor и получила около $6,4 млн.
В 2008 году Мадонна стала режиссёром малобюджетной комедии «Грязь и мудрость». Отзывы о работе оказались в основном отрицательными. Пользователи Rotten Tomatoes поставили фильму в среднем 42%, а профессиональные критики — всего 25% рейтинга. При бюджете около $4,8 млн картина собрала в прокате $354 тысячи.
Вторым режиссёрским опытом певицы стал фильм «Мы. Верим в любовь», его представили в сентябре 2011 года. Картина получила в основном негативные отзывы, 48% рейтинга от пользователей и 12% от критиков. При бюджете в $15 млн кассовые сборы фильма составили чуть больше $2 млн.
Собственный лейбл
В 1992 году Мадонна совместно с Time Warner основала компанию Maverick, в состав которой вошла звукозаписывающая компания Maverick Records, кинокомпания Maverick Films, а также подразделения телевизионного вещания, книгоиздания и мерчандайзинга. Time Warner выплатила ей аванс в $60 млн и оформила право на 20% роялти от продаж её записей.
Первым релизом Maverick стал альбом Мадонны “Erotica” и первой книгой — «Секс», написанная исполнительницей. Общие продажи альбома составили 6 млн копий за 25 лет, книга ценой $50 разошлась тиражом в 1,5 млн экземпляров в течение нескольких дней.
Лейбл на протяжении 1990-х и начала 2000-х выпускал альбомы таких исполнителей, как Erasure, Muse, Deftones, Summercamp и многих других.
Под управлением Maverick вышел дебютный альбом гранж-группы Candlebox, который сертифицировали как четырёхкратно платиновый за продажи. Лейбл также выпустил третий альбом канадской исполнительницы Аланис Мориссет. Запись стала 16-кратно платиновой и продалась общим тиражом в 33 млн экземпляров.
В 2004 году Мадонна подала в суд на Time Warner и заявила, что лейбл нарушал контракт и занимался «обманчивой бухгалтерией», чтобы выставить Maverick неудачным предприятием. В ответ на требование певицы о возмещении ущерба на $200 млн последовал встречный иск. Time Warner заявила, что Maverick потеряла около $66 млн с 1999 года.
В результате конфликта в 2004 году исполнительница продала свою долю Time Warner за $10 млн. В 2009 году Maverick прекратила своё существование.
Одежда, фитнес, косметика и другой бизнес
В 2007 году Мадонна в сотрудничестве с ритейлером H&M запустила производство одежды M by Madonna. Вместе со своей дочерью в августе 2010 года она выпустила линию подростковой одежды Material Girl, в основу которой лёг стиль панк-девушки из 1980-х, свойственный певице.
Лицами бренда в период с 2010 по 2018 год были такие звёзды, как Келли Осборн, София Ричи и Тейлор Момсен.
В октябре 2010 года Мадонна основала сеть фитнес-центров Hard Candy Fitness со своим менеджером Гаем Осери и гендиректором 24 Hour Fitness Марком Мастровым. Сеть получила название в честь 11-го студийного альбома исполнительницы Hard Candy. Филиалы фитнес-центра по франшизе открылись в Берлине, Мехико, Москве, Риме, Сантьяго, Санкт-Петербурге и Сиднее.
В 2016 году восемь центров Hard Candy Fitness закрылись в Берлине из-за проблем с рентабельностью, за ними последовали клубы в других городах. К 2019 году последний филиал перешёл под управление сети Energy Sport Club.
В 2011 году исполнительница создала бренд Truth of Dare by Madonna, под которым начала продавать обувь, парфюмерию, нижнее бельё и аксессуары. В 2019 году она запустила линейку средств для ухода за кожей под брендом MDNA SKIN. Также певица выпустила солнцезащитные очки в коллаборации с Dolce & Gabbana.
В 2015 году Мадонна и ещё 13 артистов получили от Jay-Z по 3% акций его стриминговой платформы Tidal в обмен на договорённость выкладывать на ней эксклюзивные материалы.
В марте 2021 года Jay-Z продал контрольный пакет акций сервиса компании Square Джека Дорси. Мадонна осталась владельцем 3% акций.
Крупные вложения
По оценке онлайн-издания Velvet Ropes, во владении исполнительницы находилось «бесчисленное множество домов по всему миру». Например:
- В португальском городе Синтра, в 32 км от Лиссабона, певица выкупила историческое поместье Кинта-ду-Релогио площадью 571 м² за чуть менее $9 млн. Дом построен в 18 веке, в нём четыре спальни и семь ванных комнат. Рядом с поместьем есть озеро и гостевой дом, а также сад.
- В Лондоне Мадонне принадлежала квартира в шестиэтажном таунхаусе в георгианском стиле. Недвижимость с 10 спальнями исполнительница приобрела за $8 млн в квартале Марилебон на севере Вестминстера, исторического района Лондона.
- В Лос-Анджелесе она владела домом на участке площадью 4734 м², который она купила в 2003 году за $12 млн у актрисы Селы Уорд. Недвижимость с 9 спальнями, 15 ванными комнатами, бассейнами, теннисным кортом, частным тренажёрным залом и двумя гостевыми домами певица продала в 2015 году за $19,5 млн.
- В Нью-Йорке Мадонна выкупила три таунхауса в районе Манхэттена за $32 млн и объединила их в один большой дом. На ремонт певица потратила ещё $1,7 млн и получила гигантский особняк с 26 комнатами, 12 спальнями, двумя гаражами и садом площадью 278 м².
Мадонна владеет коллекцией произведений искусства стоимостью более $100 млн с работами Пабло Пикассо, Дэмьена Хёрста, Мэрилин Минтер и Фриды Кало. В коллекцию автомобилей певицы входят Jaguar XE, Maybach 62S, BMW 7 серии, Audi R8 и другие.
Исполнительницу считают ценителем украшений. По данным Business Insider, в 2010 году она тайно купила браслет в форме пантеры герцогини Виндзорской Уоллис Симпсон на аукционе за $12,5 млн. Мадонне также принадлежит бриллиантовое ожерелье за $10 млн.
В 2010 году певица вложила $1,5 млн компанию Vita Coco, которая производит кокосовую воду. Через 2 года фирма заняла 60% рынка кокосовой воды и увеличила свою стоимость до $665 млн. В 2014 году Vita Coco продала 25% Red Bull China.
По информации Bloomberg, материнская компания Vita Coco планирует разместить свои акции в США в третьем квартале 2021 года. В результате IPO компания может быть оценена более чем в $2 млрд.
Всем чудесного воскресенья! На связи команда Wildbox. Собрали самые интересные новости о маркетплейсах в нашем еженедельном дайджесте ⬇
Здравствуй, vc.ru. Приключилась со мной история следующего характера: кое-как сумев заказать книжки в книжный час в «Читай-городе», оплатил и, недолго думая, выбрал для доставки контору под названием «СберЛогистика».
4 сентября в рамках Восточного экономического форума-2021 на площадке «РК Клуб» «Русская Медиагруппа» провела Public Talk «Русская Медиагруппа»: Creative & Business. Креативная экология. Интересно и просто о целях устойчивого развития», на котором озвучила принципысоциальной ответственности медиа и всей креативной индустрии, а также…
Три школьника под руководством резидента ИТ-парка “Якутск” Петра Неустроева разработали платформу Serenity, с помощью которой можно проводить виртуальные экспозиции и другие мероприятия. Благодаря сервису пользователи перемещаются как в трехмерной игре по виртуальному выставочному залу и знакомятся с экспонатами, а также – с другими участниками…
Почему нельзя знать про зарплаты коллег, правда ли, что все хотят работать в «Яндексе», как в компании реализуется культура открытости и почему на работе у них можно ошибаться без страха? Какие гендерные стереотипы давно пора разрушить, какие сегодня есть роли у женщин в ИТ, как выбирать профессию в XXI веке и что скрывается за мотивацией 3.0?
Ритейлер отказался от использования крышек из полистирола. Новые крышки изготовлены из багассы — формованной целлюлозы, которая остается после переработки сахарного тростника.
19 августа оформила небольшой заказ на «Я.Маркете».
Неслучайно Эстония является страной с самым большим количеством стартапов на душу населения в Европе. В этой статье мы расскажем, как Эстония стала раем для стартапов, а также ответим на вопрос, как стартапу из России переехать в Эстонию по стартап-визе.
Пишу от имени мужа.
Новый год — новые мысли. С 18 лет стараюсь выписывать свои и заимствованные мысли насчет мироздания, как оно мне видится. В прошлый раз решил впервые выставить их на свет, и у некоторых сильно бомбануло)