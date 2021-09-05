Музыкальная карьера принесла певице деньги и популярность. Но она пробует себя в бизнесе, а также коллекционирует произведения искусства и автомобили.

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В 2021 году Fobres оценил состояние Мадонны в $550 млн и поставил певицу на 58 место в рейтинге американских женщин, которые «сделали себя сами», а всего за свою карьеру по подсчетам журнала она заработала $1,2 млрд. Певица создала несколько брендов, поучаствовала в съёмках кино и вкладывалась в недвижимость, предметы искусства и другие ценности.

На чём зарабатывает Мадонна

Музыка

Музыкальная карьера — уже долгое время основной источник дохода Мадонны. В 1982 году певица получила свой первый аванс в $15 тысяч от сделки с Warner Bros. Компания предоставила ей возможность выпустить три песни с перспективой записи альбома.

Мадонна в 1982 году в Нью-Йорке Peter Cunningham

В 1983 году исполнительница выпустила дебютный альбом Madonna и продала его общим тиражом 10 млн копий. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний сертифицировала его как пятикратно платиновый.

В 1998 и 2001 годах она также присвоила альбомам Мадонны Like a Virgin и The Immaculate Collection статус бриллиантовых за продажу более чем 10 млн экземпляров каждого.

К 2008 году исполнительница продала 21 млн копий альбома Like a Virgin, что сделало его одним из самых продаваемых в истории.

Один из основных источников дохода Мадонны — туры. Например, в 2008 году тур Sweet & Sticky принёс ей $408 млн, а следующий за ним Confessions Tour — $194 млн.

Мадонна в ходе тура Sweet & Sticky Heino Kalis/Reuters/VEJA



Книга рекордов Гиннеса признала Мадонну самой продаваемой певицей всех времён, а Billboard поставил её на первое место в рейтинге самых успешных сольных исполнительниц в мире. Она выпустила 14 студийных альбомов, провела 11 концертных туров и за свою карьеру заработала $1,2 млрд.

Съёмки в кино и рекламе

Мадонна снялась в 17 фильмах, например «Эвита» и «Отчаянно ищущая Сьюзен». Актёрские способности певицы публика оценила неоднозначно. В списке лучших фильмов с участием Мадонны, по версии пользователей сайта Rotten Tomatoes, всего три картины получили рейтинг выше 80%.

Первое место по популярности среди фильмов с участием певицы занял документальный фильм 1991 года, «В постели с Мадонной». В 1992 году исполнительница получила номинацию на премию «Золотая малина» за худшую актёрскую игру, несмотря на то, что в картине она играла саму себя.

Певица в фильме «В постели с Мадонной» The Guardian

В 2012 году картину 1991 года номинировали как лучшее документальное произведение на премию 20/20, для которой критики переоценивают фильмы спустя 20 лет после их выхода. Сколько Мадонна заработала за свои съёмки в кино, неизвестно, певица не раскрывает данные контрактов.

В 1989 году Pepsi заплатила певице $5 млн за участие в рекламе, поставленной на музыку её песни Like a Prayer. На следующий день после выхода видео исполнительница выпустила клип на песню, в котором она целовалась с «чёрным Иисусом» на фоне горящих в поле крестов.

Мадонна в рекламе Pepsi в 1989 году

Против Мадонны выступил папа римский Иоанн Павел Второй, а Pepsi прекратила с ней сотрудничать. Несмотря на это, Like a Prayer стала очередной песней исполнительницы, которая лидировала в чарте Billboard Hot 100 и продержалась там три недели.

В 1999 году она снялась в рекламе косметической компании Max Factor и получила около $6,4 млн.

В 2008 году Мадонна стала режиссёром малобюджетной комедии «Грязь и мудрость». Отзывы о работе оказались в основном отрицательными. Пользователи Rotten Tomatoes поставили фильму в среднем 42%, а профессиональные критики — всего 25% рейтинга. При бюджете около $4,8 млн картина собрала в прокате $354 тысячи.

Одну из главных ролей в фильме «Грязь и мудрость» сыграл друг Мадонны и вокалист группы Gogol Bordello Евгений Гудзь Amazon

Вторым режиссёрским опытом певицы стал фильм «Мы. Верим в любовь», его представили в сентябре 2011 года. Картина получила в основном негативные отзывы, 48% рейтинга от пользователей и 12% от критиков. При бюджете в $15 млн кассовые сборы фильма составили чуть больше $2 млн.

Собственный лейбл

В 1992 году Мадонна совместно с Time Warner основала компанию Maverick, в состав которой вошла звукозаписывающая компания Maverick Records, кинокомпания Maverick Films, а также подразделения телевизионного вещания, книгоиздания и мерчандайзинга. Time Warner выплатила ей аванс в $60 млн и оформила право на 20% роялти от продаж её записей.

Первым релизом Maverick стал альбом Мадонны “Erotica” и первой книгой — «Секс», написанная исполнительницей. Общие продажи альбома составили 6 млн копий за 25 лет, книга ценой $50 разошлась тиражом в 1,5 млн экземпляров в течение нескольких дней.

Мадонна и фотограф Стивен Майзель в 1992 году HuffPost

Лейбл на протяжении 1990-х и начала 2000-х выпускал альбомы таких исполнителей, как Erasure, Muse, Deftones, Summercamp и многих других.

Под управлением Maverick вышел дебютный альбом гранж-группы Candlebox, который сертифицировали как четырёхкратно платиновый за продажи. Лейбл также выпустил третий альбом канадской исполнительницы Аланис Мориссет. Запись стала 16-кратно платиновой и продалась общим тиражом в 33 млн экземпляров.

В 2004 году Мадонна подала в суд на Time Warner и заявила, что лейбл нарушал контракт и занимался «обманчивой бухгалтерией», чтобы выставить Maverick неудачным предприятием. В ответ на требование певицы о возмещении ущерба на $200 млн последовал встречный иск. Time Warner заявила, что Maverick потеряла около $66 млн с 1999 года.

Мадонна в 2004 году Pud Whacker’s Madonna Scrapbook

В результате конфликта в 2004 году исполнительница продала свою долю Time Warner за $10 млн. В 2009 году Maverick прекратила своё существование.

Одежда, фитнес, косметика и другой бизнес

В 2007 году Мадонна в сотрудничестве с ритейлером H&M запустила производство одежды M by Madonna. Вместе со своей дочерью в августе 2010 года она выпустила линию подростковой одежды Material Girl, в основу которой лёг стиль панк-девушки из 1980-х, свойственный певице.

Лицами бренда в период с 2010 по 2018 год были такие звёзды, как Келли Осборн, София Ричи и Тейлор Момсен.

Линейка одежды Material Girl продавалась в торговой сети Macy’s Haute Living

В октябре 2010 года Мадонна основала сеть фитнес-центров Hard Candy Fitness со своим менеджером Гаем Осери и гендиректором 24 Hour Fitness Марком Мастровым. Сеть получила название в честь 11-го студийного альбома исполнительницы Hard Candy. Филиалы фитнес-центра по франшизе открылись в Берлине, Мехико, Москве, Риме, Сантьяго, Санкт-Петербурге и Сиднее.

В 2016 году восемь центров Hard Candy Fitness закрылись в Берлине из-за проблем с рентабельностью, за ними последовали клубы в других городах. К 2019 году последний филиал перешёл под управление сети Energy Sport Club.

Занятие с Мадонной в Hard Candy Fitness Squaremadonna

В 2011 году исполнительница создала бренд Truth of Dare by Madonna, под которым начала продавать обувь, парфюмерию, нижнее бельё и аксессуары. В 2019 году она запустила линейку средств для ухода за кожей под брендом MDNA SKIN. Также певица выпустила солнцезащитные очки в коллаборации с Dolce & Gabbana.

В 2015 году Мадонна и ещё 13 артистов получили от Jay-Z по 3% акций его стриминговой платформы Tidal в обмен на договорённость выкладывать на ней эксклюзивные материалы.

В марте 2021 года Jay-Z продал контрольный пакет акций сервиса компании Square Джека Дорси. Мадонна осталась владельцем 3% акций.

Крупные вложения

По оценке онлайн-издания Velvet Ropes, во владении исполнительницы находилось «бесчисленное множество домов по всему миру». Например:

В португальском городе Синтра, в 32 км от Лиссабона, певица выкупила историческое поместье Кинта-ду-Релогио площадью 571 м² за чуть менее $9 млн. Дом построен в 18 веке, в нём четыре спальни и семь ванных комнат. Рядом с поместьем есть озеро и гостевой дом, а также сад.

В Лондоне Мадонне принадлежала квартира в шестиэтажном таунхаусе в георгианском стиле. Недвижимость с 10 спальнями исполнительница приобрела за $8 млн в квартале Марилебон на севере Вестминстера, исторического района Лондона.



В Лос-Анджелесе она владела домом на участке площадью 4734 м², который она купила в 2003 году за $12 млн у актрисы Селы Уорд. Недвижимость с 9 спальнями, 15 ванными комнатами, бассейнами, теннисным кортом, частным тренажёрным залом и двумя гостевыми домами певица продала в 2015 году за $19,5 млн.



В Нью-Йорке Мадонна выкупила три таунхауса в районе Манхэттена за $32 млн и объединила их в один большой дом. На ремонт певица потратила ещё $1,7 млн и получила гигантский особняк с 26 комнатами, 12 спальнями, двумя гаражами и садом площадью 278 м².



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Мадонна владеет коллекцией произведений искусства стоимостью более $100 млн с работами Пабло Пикассо, Дэмьена Хёрста, Мэрилин Минтер и Фриды Кало. В коллекцию автомобилей певицы входят Jaguar XE, Maybach 62S, BMW 7 серии, Audi R8 и другие.

Исполнительницу считают ценителем украшений. По данным Business Insider, в 2010 году она тайно купила браслет в форме пантеры герцогини Виндзорской Уоллис Симпсон на аукционе за $12,5 млн. Мадонне также принадлежит бриллиантовое ожерелье за $10 млн.

Браслет Уоллис Симпсон в форме пантеры The Independent

В 2010 году певица вложила $1,5 млн компанию Vita Coco, которая производит кокосовую воду. Через 2 года фирма заняла 60% рынка кокосовой воды и увеличила свою стоимость до $665 млн. В 2014 году Vita Coco продала 25% Red Bull China.