Как сделать крутой блог компании в Инстаграм: опыт международной IT-компании Involta

В сети каждый день выходят десятки статей о том, как развить личный Инстаграм-блог. Но почти ничего не говорится о корпоративных. Мы собрали собственный кейс, на примере лучшего блога о технологиях, который поможет всем, кто только задумывается использовать эту социальную сеть в своих маркетинговых целях. Мы пошагово опишем этапы работы над…