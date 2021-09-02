Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Онлайн-конференция AliExpress Россия
До старта :
00
дней
00
часов
00
минут
00
секунд
Узнать
(function(d) { var cd = d.getElementById('aliexpress-conf-timer-timer'), daysHTML = cd.querySelector('[data-days]'), hoursHTML = cd.querySelector('[data-hours]'), minsHTML = cd.querySelector('[data-mins]'), secsHTML = cd.querySelector('[data-secs]'), daysTextHTML = cd.querySelector('[data-days-text]'), hoursTextHTML = cd.querySelector('[data-hours-text]'), minsTextHTML = cd.querySelector('[data-mins-text]'), secsTextHTML = cd.querySelector('[data-secs-text]'), deadline = new Date(Date.UTC(2021, 8, 8, 15, 0, 0)); deadline.setMinutes(deadline.getMinutes() + deadline.getTimezoneOffset()) var teaser = d.querySelector('.aliexpress-conf-timer'); // var isFeed = d.querySelector('[air-module="module.feed"]'); var isFeed = "entry-top" === "index-top"; if (teaser) { if (isFeed) { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--index'); } else { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--entry'); } } var calcTime = function(t) { var days = Math.floor(t / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((t%(1000 * 60 * 60 * 24))/(1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((t % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((t % (1000 * 60)) / 1000); printTime(days, hours, minutes, seconds); }; var printTime = function(d, h, m, s) { daysTextHTML.innerHTML = declOfNum(d, ['день', 'дня', 'дней']); hoursTextHTML.innerHTML = declOfNum(h, ['час', 'часа', 'часов']); minsTextHTML.innerHTML = declOfNum(m, ['минута', 'минуты', 'минут']); secsTextHTML.innerHTML = declOfNum(s, ['секунда', 'секунды', 'секунд']); d = formatTime(d); h = formatTime(h); m = formatTime(m); s = formatTime(s); daysHTML.innerHTML = d; hoursHTML.innerHTML = h; minsHTML.innerHTML = m; secsHTML.innerHTML = s; }; var formatTime = function(t) { return (t < 10) ? '0' + t : t; }; var declOfNum = function(number, wordForms) { if ((number >= 10 && number <= 20) || (number === 0)) { return wordForms[2]; } else { return (number % 10 === 1) ? wordForms[0] : (number % 10 > 1 && number % 10 < 5) ? wordForms[1] : wordForms[2]; } }; var startTimer = function() { var interval = setInterval(function() { var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); calcTime(t); if (t < 0) { clearInterval(interval); } if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { clearInterval(interval); }); } }, 1000); }; var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); if (t < 0) { printTime(0,0,0,0); } else { calcTime(t); startTimer(); } }(document));
Финансы
Маша Цепелева

Акции Spotify, Netflix и разработчика Tinder выросли на 2-6% после разрешения Apple размещать ссылки на оплату подписки Статьи редакции

Spotify жаловался на дискриминацию с 2016 года.

  • Акции Spotify выросли более чем на 6% после того, как Apple разрешила с 2022 года публиковать ссылки на оплату подписок вне App Store. Spotify жаловался на запрет публикации альтернативных способов оплаты с 2016 года, сообщает CNBC.
  • На фоне решения Apple акции Netflix выросли на максимуме на 2%, Match Group — разработчика Tinder — на 6%. Акции приложения для знакомств Bumble — на 4%.
  • Уступка Apple будет действовать для музыкальных, видео, новостных сервисов и книг, но не для игровых приложений. Покупки в них по-прежнему надо будет проводить в App Store.
  • В августе Apple разрешила американским разработчикам для App Store рекламировать внешние способы оплаты по электронной почте.
Котировки Spotify
Котировки Netflix 
Котировки Match Group
Котировки Bumble

#apple #spotify #netflix #новость

985 просмотров
6 6 комментариев
2
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","spotify","netflix","apple"], "comments": 6, "likes": 2, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 289361, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 02 Sep 2021 21:37:24 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

andr oid

0

На опережение решили играть, учитывая что в Корее проспали этот момент.

Ответить

Arartem

0

Вот как выглядит настоящая оттепель.

Ответить

andr oid

0

Я думал Netflix растёт, но видно что тенденция на спад

Ответить

Mark Borisov

andr
0

Он с прошлого лета в боковике

Ответить

Alex Lowen

Mark
0

После последнего анонса Команды-К мне кажется, что они с такой стратегией и вниз пойти могут на горизонте года 2, когда мир немного очухается от левацкой идеологии, а nerflix погрязнет в говно-проектах.

Ответить

Павел

0

Красивый способ прокатить тех, кто покупал акции Zoom, вместо ZM) 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Дизайн
Logotipper Agency
Концепт логотипа и слогана для велосипедного курорта в Железноводске
9 9 комментариев
14
МТС Твой бизнес
«Знаем лично» — истории предпринимателей вашего города
0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Involta
Как сделать крутой блог компании в Инстаграм: опыт международной IT-компании Involta

Часть 1. Концепт решает всё

В сети каждый день выходят десятки статей о том, как развить личный Инстаграм-блог. Но почти ничего не говорится о корпоративных. Мы собрали собственный кейс, на примере лучшего блога о технологиях, который поможет всем, кто только задумывается использовать эту социальную сеть в своих маркетинговых целях. Мы пошагово опишем этапы работы над…

0 Обсудить
1
Торговля
Маша Цепелева
В iHerb посчитали, что за жалобами и возможной блокировкой сайта в России стоит компания «Эвалар» — Forbes Статьи редакции

Представители компании обращались в Роспотребнадзор и Госдуму с предложением заблокировать сайт, сообщают источники.

17 17 комментариев
Транспорт
TJ
NASA протестирует аэротакси Joby Aviation на безопасность Статьи редакции

Испытательные полёты с замерами уровня шума — часть национальной программы по расширению воздушного транспорта.

Экспериментальный летающий электромобиль Joby  Фото Joby Aviation
49 49 комментариев
22
Что почитать
Konstantin Smygin
Пять книг, которые научат вас учиться

Выбрали пять мощнейших книг, которые прокачают память, научат работать с большими объемами информации, расскажут о принципах работы мозга и многое другое.

Изображение и текст предоставлены командой сервиса MakeRight.ru
6 6 комментариев
18
Личный опыт
Multiways
Пять грехов сценариста анимации

Привет, на связи Саша, сценарист агентства Multiways. Когда-то я писала очень плохие сценарии для анимации. Потом чуть получше. Сейчас получается даже неплохо. Но я все еще иногда ловлю себя на самых банальных ошибках, которые закрывают мой путь в копирайтерский рай с шампанским у бассейна.

7 7 комментариев
13
IVI
Фильм «Белый кит» IVI Originals получил специальный приз кинофестиваля «Окно в Европу»
0 Обсудить
0
Mail.ru Group
Голос для бизнеса: как и зачем брендам создавать навыки для голосовых ассистентов

Что нужно учесть при разработке, каким образом нативно интегрировать упоминания бренда и как сделать навык максимально полезным для людей: рассказываем на примере Маруси.

Что можно спросить у Маруси
1 1 комментарий
10
Транспорт
Маша Цепелева
Минэкономразвития и «Яндекс» запустят коммерческое беспилотное такси в Иннополисе, Москве и Сочи Статьи редакции

В 2021 году восемь машин появятся в Иннополисе, в 2021-2022 годах — десять машин в Москве, за три года — к программе хотят подключить до 1000 машин.

143 143 комментария
56
Карьера
Маша Цепелева
Глава «Донер 42» Магомед Костоев отойдёт от операционного управления, но останется акционером компании Статьи редакции

Компания Фёдора Овчинникова хочет сфокусироваться на развитии, для этого нужен «лидер-менеджер, который сможет обеспечить быстрый рост бизнеса».

Магомед Костоев «Донер 42»
33 33 комментария
8
Больше статей
null