Акции Spotify, Netflix и разработчика Tinder выросли на 2-6% после разрешения Apple размещать ссылки на оплату подписки Статьи редакции
Spotify жаловался на дискриминацию с 2016 года.
- Акции Spotify выросли более чем на 6% после того, как Apple разрешила с 2022 года публиковать ссылки на оплату подписок вне App Store. Spotify жаловался на запрет публикации альтернативных способов оплаты с 2016 года, сообщает CNBC.
- На фоне решения Apple акции Netflix выросли на максимуме на 2%, Match Group — разработчика Tinder — на 6%. Акции приложения для знакомств Bumble — на 4%.
- Уступка Apple будет действовать для музыкальных, видео, новостных сервисов и книг, но не для игровых приложений. Покупки в них по-прежнему надо будет проводить в App Store.
- В августе Apple разрешила американским разработчикам для App Store рекламировать внешние способы оплаты по электронной почте.
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