На Курилах создадут особый налоговый режим для бизнеса — предпринимателей освободят от выплат на десять лет Статьи редакции
Главное условие — не просто регистрация, а физическое присутствие в регионе.
- На Курилах создадут «беспрецедентный набор стимулов» для бизнеса, заявил на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин. Об этом пишут «Ведомости».
- Бизнес на десять лет освободят от уплаты налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Также на этот срок снизят страховые взносы с 30% до 7,6%. Льготными условиями смогут пользоваться не только российские компании, но и зарубежные — в том числе японские инвесторы.
- Путин уточнил, что речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а «реально работают на островах» — строят здания, предприятия, нанимают сотрудников.
- Также на территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны — в её рамках не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию Курил.
- Этот налоговый режим будет распространяться не на все виды деятельности. Исключения — работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов. «Потому что это и так высокодоходные виды деятельности, высокодоходный бизнес», — заявил Путин.
- Создать свободную таможенную территорию на Курилах, а также освободить бизнес от НДС в июле предлагал премьер-министр Михаил Мишустин. При этом он подчеркнул, что Курилы «нельзя превращать в офшор», как это было в 1990-е годы.
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