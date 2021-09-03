Банкоматы будущего: как могут измениться устройства через 10 лет

ЦБ зафиксировал рекордный спрос на наличные деньги: их объем на начало июля превысил 13,5 трлн рублей, что на 9% больше, чем год назад, и на треть выше доковидных показателей. Парадоксально, но пандемия с одной стороны ускорила развитие дистанционного обслуживания, а с другой – повысила спрос на живые деньги. На этом фоне банки продолжат…