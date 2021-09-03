«Ренессанс страхование» запланировала провести IPO — Bloomberg Статьи редакции
Компанию могут оценить до 40 млрд рублей, считает эксперт.
- «Ренессанс страхование» выбрало JPMorgan, Credit Suisse и ВТБ для подготовки к IPO, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с переговорами.
- По словам одного из источников, размещение на бирже может произойти в 2021 году.
- Контроль «Ренессанс страхование» принадлежит группе «Спутник» Бориса Йордана. В мае 2021 года акционерами компании стали Роман Абрамович, который владеет 9,99% через компанию «Грано», и его партнёры Александр Абрамов и Александр Фролов, которые владеют 9,5% через «Инвест АГ».
- Также 4,33% получил член менеджерской команды Абрамовича Андрей Городилов. Среди миноритарных акционеров — фонд Baring Vostok.
- Представители JPMorgan, Credit Suisse, ВТБ и Millhouse Capital Романа Абрамовича отказались от комментариев агентству. «Ренессанс Страхование» сообщила, что рассматривает «все варианты стратегического развития, включая возможное IPO».
- По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в первом квартале компании, входящие в группу «Ренессанс», занимали 4,5% российского страхового рынка. По оценке аналитика «Атона» Михаила Ганелина, компанию могут оценить до 40 млрд рублей ($550 млн).
Скамеры пошли за баблом 👍
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Это фактически беспроцентный вклад, который потом еще нужно назад выцарапывать у них несколько месяцев
Все хотят IPO пока не закончились халявные деньги. :)
Судя по тому, на какое говно сливаются миллиарды, фондовый рынок рухнет уже вот-вот ) тогда и крипта сдуется, и IPO поскромнее станут
по классике наверно сперва выкачают из конторы дивиденды , потом по верхней планке выставятся на биржу и вниз сразу после размещения
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