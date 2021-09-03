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Финансы
Евгения Евсеева

«Ренессанс страхование» запланировала провести IPO — Bloomberg Статьи редакции

Компанию могут оценить до 40 млрд рублей, считает эксперт.

  • «Ренессанс страхование» выбрало JPMorgan, Credit Suisse и ВТБ для подготовки к IPO, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с переговорами.
  • По словам одного из источников, размещение на бирже может произойти в 2021 году.
  • Контроль «Ренессанс страхование» принадлежит группе «Спутник» Бориса Йордана. В мае 2021 года акционерами компании стали Роман Абрамович, который владеет 9,99% через компанию «Грано», и его партнёры Александр Абрамов и Александр Фролов, которые владеют 9,5% через «Инвест АГ».
  • Также 4,33% получил член менеджерской команды Абрамовича Андрей Городилов. Среди миноритарных акционеров — фонд Baring Vostok.
  • Представители JPMorgan, Credit Suisse, ВТБ и Millhouse Capital Романа Абрамовича отказались от комментариев агентству. «Ренессанс Страхование» сообщила, что рассматривает «все варианты стратегического развития, включая возможное IPO».
  • По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в первом квартале компании, входящие в группу «Ренессанс», занимали 4,5% российского страхового рынка. По оценке аналитика «Атона» Михаила Ганелина, компанию могут оценить до 40 млрд рублей ($550 млн).

#новость #ренессанс #ренессансстрахование

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6 6 комментариев
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Герман Воронов

1

Скамеры пошли за баблом 👍
Кому интересно - почитайте на банки.ру о "Ренессанс жизнь"
Это фактически беспроцентный вклад, который потом еще нужно назад выцарапывать у них несколько месяцев

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evilnw

0

Все хотят IPO пока не закончились халявные деньги. :)

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Radna

evilnw
0

Да задолабли нытики, наоборот прекрасно что развивается фондовый рынок.

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Герман Воронов

evilnw
0

Судя по тому, на какое говно сливаются миллиарды, фондовый рынок рухнет уже вот-вот ) тогда и крипта сдуется, и IPO поскромнее станут

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Агнец невинный

0

по классике наверно сперва выкачают из конторы  дивиденды , потом по верхней планке выставятся на биржу и вниз сразу после размещения

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KINCH

–1

— Алло, страховая? У нас был пожар.
— Что сгорело?
— Костры РЯБИИИИННН!

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