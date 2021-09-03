Герман Греф заявил о возможном выводе дочерних компаний «Сбера» на биржу в 2023 году Статьи редакции
В августе об этом заявлял зампредседателя правления банка Лев Хасис.
«Сбербанк» рассматривает возможности для проведения IPO своих дочерних компаний с 2023 года, сообщает Frank RG со ссылкой Германа Грефа. Глава «Сбера» заявил об этом на Восточном экономическом форуме.
- В конце августа первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Лев Хасис также рассказал изданию, что некоторые компании экосистемы станут публичными.
«Мы получим доход от вложенных инвестиций и продолжим партнерское сотрудничество с ними», — сказал Хасис, отвечая на вопрос про разделение банковского и небанковского бизнеса.
- В феврале 2020 года гендиректор совместного предприятия Cognitive Technologies и «Сбера» Cognitive Pilot Ольга Ускова заявила, что компания может выйти на биржу в 2023 году.
Самое неуместное слово в этих заявлениях - экосистемы...
Где там у Грефа хоть одна программа экологического характера?
У Apple вроде бы тоже нет, но преподносится, как один из основных плюсов 🙂
Сбер столько всего скупил, что сложно уже уследить, что там происходит. Но акции растут, да. Дивгэп уже давно восстановился с плюсом
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