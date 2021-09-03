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Финансы
Маша Цепелева

Герман Греф заявил о возможном выводе дочерних компаний «Сбера» на биржу в 2023 году Статьи редакции

В августе об этом заявлял зампредседателя правления банка Лев Хасис.

  • «Сбербанк» рассматривает возможности для проведения IPO своих дочерних компаний с 2023 года, сообщает Frank RG со ссылкой Германа Грефа. Глава «Сбера» заявил об этом на Восточном экономическом форуме.

  • В конце августа первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Лев Хасис также рассказал изданию, что некоторые компании экосистемы станут публичными.

  • «Мы получим доход от вложенных инвестиций и продолжим партнерское сотрудничество с ними», — сказал Хасис, отвечая на вопрос про разделение банковского и небанковского бизнеса.

  • В феврале 2020 года гендиректор совместного предприятия Cognitive Technologies и «Сбера» Cognitive Pilot Ольга Ускова заявила, что компания может выйти на биржу в 2023 году.

#новость #сбербанк

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Covid 19

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Самое неуместное слово в этих заявлениях - экосистемы...
Где там у Грефа хоть одна программа экологического характера?

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KINCH

Covid
0

Очевидно, что экосистема не природная, а управленческая. А слово кринжем уже стало, конечно.

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Covid 19

KINCH
0

Вы сами себя слышите? - "Управленческая экосистема"...
Вымирающие киты касатки прослезились, хотя бы управленцы не вымрут!

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LikaLikaSvetovce

Covid
0

Поправлю Вас-  кОсатки)

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Герман Воронов

Covid
–1

У Apple вроде бы тоже нет, но преподносится, как один из основных плюсов 🙂

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Covid 19

Герман
0

Так это выглядит позорно и постыдно, как минимум.

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Герман Воронов

1

Сбер столько всего скупил, что сложно уже уследить, что там происходит. Но акции растут, да. Дивгэп уже давно восстановился с плюсом

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Птиц

1

У них что то в прибыли есть помимо Сбера?

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Илья Чирков

0

Нет уж, где компанию открывали (внутри сбера), туда за деньгами и приходите.

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