Reddit выйдет на биржу в 2022 году при оценке в $15 млрд — Reuters Статьи редакции
В августе инвесторы оценили компанию в $10 млрд.
- Сервис готовится провести IPO в начале 2022 года, пишет Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с вопросом.
- Они предупредили, что сроки и объём размещения будут зависеть от рыночных условий. В Reddit отказались от комментариев.
- Reddit был основан в 2005 году вэб-разработчиком Стивом Хаффманом и предпринимателем Алексисом Оганяном. Это платформа похожая на соцсети и форум. Пользователи могут размещать ссылки и инициировать обсуждения.
- По состоянию на октябрь 2020 года у Reddit было примерно 52 млн активных пользователей в день и более 100 тысяч сообществ, приводит Reuters. Компания в основном зарабатывает на рекламе, выручка от которой во втором квартале составила $100 млн.
- В августе Reddit привлёк $700 млн с оценкой в $10 млрд.
Ждём Пикабу на мос бирже
Полный хохотач
Я вас удивлю, но у американцев в том же Инстаграме есть каналы с "приколами", которые ничем не отличаются от таких же в Одноклассниках. Только там не про Россию, а про США.
Реддит в этом плане как Пикабу.
Только пикабу это хуета для недоразвитых
ставлю класс!
Реддит это главный ресурс интернета, а не простой форум
Комментарий удален
В Америке так много люди все открывают и конкурируют между собой что даже из простого форума получается миллиардная компания, в рф такого крайне мало
Время вспомнить, как Reddit получил первых юзеров и поймал трэкшен:
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