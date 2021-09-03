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(function(d) { var cd = d.getElementById('aliexpress-conf-timer-timer'), daysHTML = cd.querySelector('[data-days]'), hoursHTML = cd.querySelector('[data-hours]'), minsHTML = cd.querySelector('[data-mins]'), secsHTML = cd.querySelector('[data-secs]'), daysTextHTML = cd.querySelector('[data-days-text]'), hoursTextHTML = cd.querySelector('[data-hours-text]'), minsTextHTML = cd.querySelector('[data-mins-text]'), secsTextHTML = cd.querySelector('[data-secs-text]'), deadline = new Date(Date.UTC(2021, 8, 8, 15, 0, 0)); deadline.setMinutes(deadline.getMinutes() + deadline.getTimezoneOffset()) var teaser = d.querySelector('.aliexpress-conf-timer'); // var isFeed = d.querySelector('[air-module="module.feed"]'); var isFeed = "entry-top" === "index-top"; if (teaser) { if (isFeed) { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--index'); } else { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--entry'); } } var calcTime = function(t) { var days = Math.floor(t / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((t%(1000 * 60 * 60 * 24))/(1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((t % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((t % (1000 * 60)) / 1000); printTime(days, hours, minutes, seconds); }; var printTime = function(d, h, m, s) { daysTextHTML.innerHTML = declOfNum(d, ['день', 'дня', 'дней']); hoursTextHTML.innerHTML = declOfNum(h, ['час', 'часа', 'часов']); minsTextHTML.innerHTML = declOfNum(m, ['минута', 'минуты', 'минут']); secsTextHTML.innerHTML = declOfNum(s, ['секунда', 'секунды', 'секунд']); d = formatTime(d); h = formatTime(h); m = formatTime(m); s = formatTime(s); daysHTML.innerHTML = d; hoursHTML.innerHTML = h; minsHTML.innerHTML = m; secsHTML.innerHTML = s; }; var formatTime = function(t) { return (t < 10) ? '0' + t : t; }; var declOfNum = function(number, wordForms) { if ((number >= 10 && number <= 20) || (number === 0)) { return wordForms[2]; } else { return (number % 10 === 1) ? wordForms[0] : (number % 10 > 1 && number % 10 < 5) ? wordForms[1] : wordForms[2]; } }; var startTimer = function() { var interval = setInterval(function() { var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); calcTime(t); if (t < 0) { clearInterval(interval); } if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { clearInterval(interval); }); } }, 1000); }; var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); if (t < 0) { printTime(0,0,0,0); } else { calcTime(t); startTimer(); } }(document));
Финансы
Nazigul Jusupova

Reddit выйдет на биржу в 2022 году при оценке в $15 млрд — Reuters Статьи редакции

В августе инвесторы оценили компанию в $10 млрд.

  • Сервис готовится провести IPO в начале 2022 года, пишет Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с вопросом.
  • Они предупредили, что сроки и объём размещения будут зависеть от рыночных условий. В Reddit отказались от комментариев.
  • Reddit был основан в 2005 году вэб-разработчиком Стивом Хаффманом и предпринимателем Алексисом Оганяном. Это платформа похожая на соцсети и форум. Пользователи могут размещать ссылки и инициировать обсуждения.
  • По состоянию на октябрь 2020 года у Reddit было примерно 52 млн активных пользователей в день и более 100 тысяч сообществ, приводит Reuters. Компания в основном зарабатывает на рекламе, выручка от которой во втором квартале составила $100 млн.
  • В августе Reddit привлёк $700 млн с оценкой в $10 млрд.

#новости #reddit

1124 просмотров
19 19 комментариев
4
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19 комментариев
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Георгий

17

Ждём Пикабу на мос бирже

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Dmitry No Name

Георгий
4

Полный хохотач

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Олег Михайлов

Dmitry
1

Я вас удивлю, но у американцев в том же Инстаграме есть каналы с  "приколами", которые ничем не отличаются от таких же в Одноклассниках. Только там не про Россию, а про США.

Реддит в этом плане как Пикабу.

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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Олег
–1

Только пикабу это хуета для недоразвитых

Ответить

Александр

1

Не так, пикабу до функциоала реддита, как Рогозину до Марса

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Кека Пека

Алексан…
0

пикабу до контингента реддита как воронежцу до жилья в пределах ттк

реддит крут не *функционалом*, а коммьюнити, в пикабу одни дауны и обсосы с анальной модерацией

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Dmitry No Name

Олег
0

Да это нормально, но все равно ржомба)))

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Sht_Anton

Олег
0

Вот когда у Пикабу будет выручка 100 млн $/квартал, тогда и поговорим, точнее посмеемся :)

Ответить

Эл Хэлфрид

Dmitry
1

ставлю класс!

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Dmitry No Name

Эл
1

с п а с и б о

Ответить

Sht_Anton

Георгий
0

ну или Дзенннннн

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Oleg Zhuravlev

2

Анегдот.ру на мос биржу выведите ;)

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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

0

Реддит это главный ресурс интернета, а не простой форум

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Люц Шнайдер

–1

Как в своё время какой-нибудь Башорг.

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Комментарий удален

Kesha Pazzy

0

Вперед, хомяки! 

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Novoreg

0

В Америке так много люди все открывают и конкурируют между собой что даже из простого форума получается миллиардная компания, в рф такого крайне мало

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Almas Zhaxybayev

0

Reddit как сразу станет "мемным"? :)

Ответить

Илья Шишкунов

0

Не выйдет 

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John Popel

0

Время вспомнить, как Reddit получил первых юзеров и поймал трэкшен: 

Reddit Growth Study
How did Reddit get their first users and initial traction?
benchhacks.com
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