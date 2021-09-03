Как Джефф Безос и Билл Гейтс могут убивать экономику США и при чём здесь хедж-фонды и GameStop

Да, вы не ослышались – в этой статье выдвигается иная версия того, каким образом самый богатый человек на планете Земля мог достичь своего богатства и каким образом ему в этом могли помочь хедж-фонды. Вишенка на торте – ситуация с GameStop, которая только набирает свои обороты и которая попутала все карты шулерам за карточным столом.