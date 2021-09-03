Reddit запланировал провести IPO с оценкой в $15 млрд — Reuters Статьи редакции
В августе инвесторы оценили компанию в $10 млрд.
- Сервис готовится провести IPO в начале 2022 года, пишет Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с вопросом.
- Они предупредили, что сроки и объём размещения будут зависеть от рыночных условий. В Reddit отказались от комментариев.
- Reddit был основан в 2005 году вэб-разработчиком Стивом Хаффманом и предпринимателем Алексисом Оганяном. Это платформа похожая на соцсети и форум. Пользователи могут размещать ссылки и инициировать обсуждения.
- По состоянию на октябрь 2020 года у Reddit было примерно 52 млн активных пользователей в день и более 100 тысяч сообществ, приводит Reuters. Компания в основном зарабатывает на рекламе, выручка от которой во втором квартале составила $100 млн.
- В августе Reddit привлёк $700 млн с оценкой в $10 млрд.
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