Как получить повышение на удаленке?

Мы часто видим в интернете мнение, что получить повышение в удаленной продуктовой команде сложнее, чем в офисе. Мол, начальство не видит, как вы стучите по клавишам или работаете допоздна. Личных отношений не устанавливается, попросить о повышении тоже как-то сложнее.