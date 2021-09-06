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Финансы
Маша Цепелева

Эксперимент по обмену данными через российскую блокчейн-платформу для выдачи ипотеки начнётся в декабре Статьи редакции

Это сократит срок оформления сделок с нескольких дней до нескольких минут, считает эксперт.

  • Испытание российской блокчейн-технологии для оформления ипотеки должно начаться не позднее 1 декабря и завершиться к октябрю 2022 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства.
  • Эксперимент должен ускорить обмен информацией между Росреестром и банками и сделать цифровую ипотеку доступнее для заемщиков, указано в тексте постановления. Эксперимент будут реализовывать Банк России, Росреестр, Минцифры и «Дом.рф».
  • Обмен данными будет проходить через «Мастерчейн» — сеть обмена и хранения финансовой информации. На базе технологии в будущем хотят создать государственную информационную систему «Госчейн».
  • «Мастерчейн» разрабатывалась основанной ЦБ и крупнейшими банками Ассоциацией Финтех (АФТ) на основе блокчейн-протокола платформы Ethereum, сообщает издание. В конце 2019 года технология получила сертификат от ФСБ на соответствие требованиям криптографической защиты информации.
  • Оператором «Мастерчейна» во время эксперимента будет ООО «Системы распределенного реестра», соучредители которого ВТБ, «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Национальная система платёжных карт» (оператор системы «Мир»), Московская биржа и АФТ.
  • Обмен данными между участниками ипотечных сделок через блокчейн сократит срок оформления закладных с нескольких дней до нескольких часов или даже минут, считает замуправляющего директора «Дом.рф» Олег Комлик.

#новость #блокчейн #ипотека

566 просмотров
9 9 комментариев
1
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Валентин Коломенский

1

Какой смысл в блокчейне с одним участником

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Aleksey Murashko

Валентин
1

Смысл в том чтобы в рабство в пару кликов, без возможности согласования и изменения условий.

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Vladimir Zagranovsky

Валентин
0

Вроде как, судя из новости, участников как минимум 4

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Данил

Валентин
0

В распиле бюджета конечно! :D

Ответить

Александр

0

А кредитную ставку по ипотеке не сократят?

Ответить

Алексей Кук

Александр
0

Очень сомнительно выглядит предположение о сокращении кредитной ставки. Выборы в гос.думу уже пройдут. Могут и повысить...

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Андрей Деревянко

Александр
0

Сейчас ставки от 2,5% на новостройки

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Мурадым Т

0

Будем посмотреть...

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Амбиент Музыкантов

0

А где Сбербанк?

gref-blockchain.jpg

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