Эксперимент по обмену данными через российскую блокчейн-платформу для выдачи ипотеки начнётся в декабре Статьи редакции
Это сократит срок оформления сделок с нескольких дней до нескольких минут, считает эксперт.
- Испытание российской блокчейн-технологии для оформления ипотеки должно начаться не позднее 1 декабря и завершиться к октябрю 2022 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства.
- Эксперимент должен ускорить обмен информацией между Росреестром и банками и сделать цифровую ипотеку доступнее для заемщиков, указано в тексте постановления. Эксперимент будут реализовывать Банк России, Росреестр, Минцифры и «Дом.рф».
- Обмен данными будет проходить через «Мастерчейн» — сеть обмена и хранения финансовой информации. На базе технологии в будущем хотят создать государственную информационную систему «Госчейн».
- «Мастерчейн» разрабатывалась основанной ЦБ и крупнейшими банками Ассоциацией Финтех (АФТ) на основе блокчейн-протокола платформы Ethereum, сообщает издание. В конце 2019 года технология получила сертификат от ФСБ на соответствие требованиям криптографической защиты информации.
- Оператором «Мастерчейна» во время эксперимента будет ООО «Системы распределенного реестра», соучредители которого ВТБ, «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Национальная система платёжных карт» (оператор системы «Мир»), Московская биржа и АФТ.
- Обмен данными между участниками ипотечных сделок через блокчейн сократит срок оформления закладных с нескольких дней до нескольких часов или даже минут, считает замуправляющего директора «Дом.рф» Олег Комлик.
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