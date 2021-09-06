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Финансы
Евгения Евсеева

Мошенники создали дипфейк с Олегом Тиньковым для рекламы поддельной страницы «Тинькофф Инвестиций» Статьи редакции

В видео «Тиньков» предлагает бонус в 50% к любой сумме вложения.

Видео с дипфейком Тинькова, который предлагает 50% к любой сумме, вложенной в «Тинькофф Инвестиции», появилось в соцсетях.

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Давайте бегом за бонусом. Мы дарим 50% к вашей сумме вложений. Например, вы инвестируете 20 тысяч рублей, а на счёт для работы получаете 30 тысяч рублей. Всех обнял!

дипфейк Олега Тинькова

На сайте «Тинькофф Инвестиций» такой бонусной программы нет. Fakecheck пишет, что при переходе по ссылкам пользователь попадает на страницу с логотипами банка и «Тинькофф Инвестиций», а после ответов на разные вопросы про инвестиции от него просят оставить имя, email и телефон.

Также проект отмечает, что дипфейк плохого качества, но неизвестным удалось подделать «моргание» у Тинькова. Обычно по этому признаку можно распознать подделку — часто в дипфейках люди не моргают, так как алгоритм обрабатывает фото с открытыми глазами.

#новость #олегтиньков #тинькоффинвестиции

4903 просмотров
58 58 комментариев
28
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58 комментариев
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Андрей Суржиков

105

Это виртуальный ассистент Олег начал жить своей жизнью..

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Андрей Иванов

Андрей
17

Вышел из под контроля. Кажется началось...

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Андрей Суржиков

Андрей
9

его слишком часто в чате называли мудаком и звали оператора, что он решил отомстить)

Ответить

Igor S

Андрей
0

Это лучшее 😅

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Мурад Муртазалиев

68

Дилетанты. Настоящий Олег, обязательно добавил бы "я кстати первый, кто придумал 50 процентов к депозиту накидывать". 

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Элмарз Чербижев

Мурад
3

Ещё в 90-е...

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Дружеский динозавр

26

Что это фейк можно было догадаться по главной причине:
Если бы вы зашли на сайт Тинькоф инвестиций то уведели бы плашку - Извините ведутся технические работы.

Если этого нет и все работает - фейк.

Ответить

Павел Гросс-Днепров

12

Если это голос Тенькова, то я балерина)

Ответить

Владислав Рогов

Павел
2

Сначала посмотрел без звука и подумал как качественно. А потом послушал голос))

Ответить

Kirill

Владислав
0

Посмотрите на губы. Там какие-то жуткие артефакты

Ответить

Rodeus

Kirill
0

Это шрам

Ответить

Rodeus

Павел
0

Если Тенькова, то болерина

Ответить

Люц Шнайдер

8

Удивительно, как рекламные площадки пропускают такое. То на YouTube какое-то говно типа от Газпрома, то теперь это.

Ответить

Сергей

Люц
6

Телевизор с новостями смотрят же. и не жалуются. 

Ответить

Люц Шнайдер

Сергей
4

Интернет уже давно обогнал телевизор по потоку говна.

Ответить

Павел Самохвалов

Люц
1

Интернет работает по принципу: читаю, что нравится. Так что вашим вкусам можно только посочувствовать ;)

Ответить

Indig0

Люц
0

От Яндекса тоже есть, уже несколько месяцев переодически попадается

Ответить

Дмитрий Мантис

Люц
0

Ютуб как бы и не такое пропускал, помню он длительное время рекламировал гидру на каналах-миллионниках.

Ответить

Тинькофф Инвестиции

8

Добрый день.
Для нас это не новость и, к сожалению, не первый пост с подобным видео. Мы активно боремся, отслеживаем и сообщаем в социальную сеть. Существующие видео блокируют и удаляют, но появляются новые. Если есть сомнения в легитимности акции или аккаунта — всегда рады помочь по любым официальным каналам связи.

Ответить

Ivan Zenkov

Тинькофф
5

То есть это не Олег?!

Ответить

Стас Иванов

Ivan
1

Олег. Посмотри. Та же царапина на подбородке, те же глаза.
Прическа только другая, но он ведь мог и поменять ее, чтобы пошутить над всеми

Ответить

Alex Hayes

Тинькофф
4

Верните деньги!!!

Ответить

Стас Иванов

Тинькофф
1

Что у Олега с голосом на видео?

Ответить

Владислав Куликов

Тинькофф
0

Мошенники получили мои емайл, телефон, имя. Если они получат доступ к моим деньгам из Тинькофф, то не без вашей помощи.

Ответить

Первый Второй

Владислав
0

Это не твои деньги

Ответить

Джон Картошкин

Тинькофф
0

Да возьмите вы уже этого мошенника на работу в колл-центр.

Ответить

бонч

8

Следующий шаг мошенников:
По видеосвязи звонит Тиньков и просит сказать ему номер карты.

Ответить

Константин Глядяев

бонч
1

Можно помедленнее , я записываю …

Ответить

Johnny Vorony

3

У мошенников маркетологи круче, чем в Тинькофф ))

Ответить

Alex Hayes

3

- Олежа ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица?

- Немножко текст по дэбильному написан.

Ответить

Сергей Паршинцев Parshintsev

2

Весело. Лохов жаль конечно. 

Ответить

Evgeniy Zorin

1

Verisimile mentiens, врет и глазом не моргнет)

Ответить

Леонид Цветков

1

Как будто что-то не так, но непонятно что 

Ответить

Анон Плиз

Леонид
0

Тембр голоса у настоящего немного другой)

Ответить

Леонид Цветков

Анон
0

У меня чисто внешняя оценка произошла) 

Ответить

Eugene Trofimenko

1

голос не  его

Ответить

John Fima

1

Странно что в комментах нет людей которые подтвердили бы что они получили бонус. Обычно трюкачи любят такое проворачивать. 😃

Ответить

Nick

1

Голос не похож🥴

Ответить

Andrey

1

Все вот прямо сразу дипфейк заметили) если бы это не написали, каждый второй перешёл бы посмотреть, что там за аттракцион невиданной щедрости такой)

Ответить

Джон Картошкин

1

Диван там на видео, конечно, знатный.

Ответить

Сильный дым

1

Зато попробуйте рекламу Медицинского Центра крутить - постоянно претензии по модерации, делаешь новый ролик, без вообще всяких упоминаний «лечений» и прочих слов, через короткое время опять банят «в связи с законодательством»

Ответить

Анон Плиз

0

Ну наконец-то подъехали нормальные применения технологий 🤣

 часто в дипфейках люди не моргают, так как алгоритм обрабатывает фото с открытыми глазами.

В чем проблема наделать скринов с разных видео, где Тиньков моргает?

Ответить

Андрей Татаринов

0

Почему нет кого-то подобия фильтра, чтобы можно было заявить официальный представитель будет выкладывать тот или иной рекламный ролик. Получаеться официальный банк Тиньков выкладывает рекламу, а тут же кто-то левый также выкладывает параллельно.

Ответить

David Shaner

0

50% .. хм что может пойти не так??

Ответить

Иван Пегашев

David
0

github как то 100 процентов накидывали на программу спосорства.

Ответить

Александр Милл

0

так то прикол вообще)))

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

могли бы мат добавить для правдивости

Ответить

Станислав Севостьянов

0

У Олега уши другие, лопоухие, что говорит о людях , быстро принимающих, решение. Это вообще фейк жёсткий.

Ответить

Lucky Lucianoo

0

Тинькофф банк один большой мошенник…

Ответить

Wild Cat

0

"Мир дикого запада" превращается в реальность)))

Ответить

Глеб Елкин

0

Ахаах, даже мягкий знак в фамилии подделали буквой "b"

Ответить

Стас Иванов

0

А куда деньги то ложить?
Хочу +50% к депозиту

Ответить

Павел Самохвалов

0

Найдут ли мошенников так же быстро, как сторонников Навального? ;)

Ответить

Захаров Антон

0

Я тоже лысый...Совпадение? Не думаю!

Ответить

Первый Второй

0

Не факт что это дипфейк

Ответить

Сергей Иванов

0

Что будет дальше, дамы и господа)вот поэтому не советую оставлять любые свои фотографии, а то, например, придёт вашему партнёру видео, на котором будете вы в неприглядной ситуации, хотя этой ситуации вы не помните)опасное время нас ждёт…или представьте преступление будущего: кража личности - срок по УК до 15 лет…брррр…мне чёт стрёмно

Ответить

Andrei Smirnovsky

–2

Началось)

Ответить

Timofey Tokarev

–7

Да никакие это не мошенники. Мошенники не просят оставить имя, email и телефон. Скорее всего это сам Тинькофф и иследует сколько людей поведется и т.д.

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