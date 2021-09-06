Мошенники создали дипфейк с Олегом Тиньковым для рекламы поддельной страницы «Тинькофф Инвестиций» Статьи редакции
В видео «Тиньков» предлагает бонус в 50% к любой сумме вложения.
Видео с дипфейком Тинькова, который предлагает 50% к любой сумме, вложенной в «Тинькофф Инвестиции», появилось в соцсетях.
На сайте «Тинькофф Инвестиций» такой бонусной программы нет. Fakecheck пишет, что при переходе по ссылкам пользователь попадает на страницу с логотипами банка и «Тинькофф Инвестиций», а после ответов на разные вопросы про инвестиции от него просят оставить имя, email и телефон.
Также проект отмечает, что дипфейк плохого качества, но неизвестным удалось подделать «моргание» у Тинькова. Обычно по этому признаку можно распознать подделку — часто в дипфейках люди не моргают, так как алгоритм обрабатывает фото с открытыми глазами.
Это виртуальный ассистент Олег начал жить своей жизнью..
Вышел из под контроля. Кажется началось...
его слишком часто в чате называли мудаком и звали оператора, что он решил отомстить)
Дилетанты. Настоящий Олег, обязательно добавил бы "я кстати первый, кто придумал 50 процентов к депозиту накидывать".
Если это голос Тенькова, то я балерина)
Удивительно, как рекламные площадки пропускают такое. То на YouTube какое-то говно типа от Газпрома, то теперь это.
Интернет уже давно обогнал телевизор по потоку говна.
Интернет работает по принципу: читаю, что нравится. Так что вашим вкусам можно только посочувствовать ;)
Ютуб как бы и не такое пропускал, помню он длительное время рекламировал гидру на каналах-миллионниках.
Добрый день.
Для нас это не новость и, к сожалению, не первый пост с подобным видео. Мы активно боремся, отслеживаем и сообщаем в социальную сеть. Существующие видео блокируют и удаляют, но появляются новые. Если есть сомнения в легитимности акции или аккаунта — всегда рады помочь по любым официальным каналам связи.
То есть это не Олег?!
Олег. Посмотри. Та же царапина на подбородке, те же глаза.
Прическа только другая, но он ведь мог и поменять ее, чтобы пошутить над всеми
Мошенники получили мои емайл, телефон, имя. Если они получат доступ к моим деньгам из Тинькофф, то не без вашей помощи.
Следующий шаг мошенников:
По видеосвязи звонит Тиньков и просит сказать ему номер карты.
- Олежа ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица?
- Немножко текст по дэбильному написан.
Как будто что-то не так, но непонятно что
Странно что в комментах нет людей которые подтвердили бы что они получили бонус. Обычно трюкачи любят такое проворачивать. 😃
Все вот прямо сразу дипфейк заметили) если бы это не написали, каждый второй перешёл бы посмотреть, что там за аттракцион невиданной щедрости такой)
Ну наконец-то подъехали нормальные применения технологий 🤣
часто в дипфейках люди не моргают, так как алгоритм обрабатывает фото с открытыми глазами.
В чем проблема наделать скринов с разных видео, где Тиньков моргает?
Почему нет кого-то подобия фильтра, чтобы можно было заявить официальный представитель будет выкладывать тот или иной рекламный ролик. Получаеться официальный банк Тиньков выкладывает рекламу, а тут же кто-то левый также выкладывает параллельно.
50% .. хм что может пойти не так??
У Олега уши другие, лопоухие, что говорит о людях , быстро принимающих, решение. Это вообще фейк жёсткий.
Что будет дальше, дамы и господа)вот поэтому не советую оставлять любые свои фотографии, а то, например, придёт вашему партнёру видео, на котором будете вы в неприглядной ситуации, хотя этой ситуации вы не помните)опасное время нас ждёт…или представьте преступление будущего: кража личности - срок по УК до 15 лет…брррр…мне чёт стрёмно
Да никакие это не мошенники. Мошенники не просят оставить имя, email и телефон. Скорее всего это сам Тинькофф и иследует сколько людей поведется и т.д.
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В видео «Тиньков» предлагает бонус в 50% к любой сумме вложения.