В видео «Тиньков» предлагает бонус в 50% к любой сумме вложения.

Видео с дипфейком Тинькова, который предлагает 50% к любой сумме, вложенной в «Тинькофф Инвестиции», появилось в соцсетях.

Давайте бегом за бонусом. Мы дарим 50% к вашей сумме вложений. Например, вы инвестируете 20 тысяч рублей, а на счёт для работы получаете 30 тысяч рублей. Всех обнял! дипфейк Олега Тинькова

На сайте «Тинькофф Инвестиций» такой бонусной программы нет. Fakecheck пишет, что при переходе по ссылкам пользователь попадает на страницу с логотипами банка и «Тинькофф Инвестиций», а после ответов на разные вопросы про инвестиции от него просят оставить имя, email и телефон.

Также проект отмечает, что дипфейк плохого качества, но неизвестным удалось подделать «моргание» у Тинькова. Обычно по этому признаку можно распознать подделку — часто в дипфейках люди не моргают, так как алгоритм обрабатывает фото с открытыми глазами.