Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Маша Цепелева

«Райффайзенбанк» и Mail.ru Group запустили сервис PayDay для перевода зарплаты заранее за отработанные дни Статьи редакции

Специальный модуль будет считать зарплату работника ежедневно, чтобы выплату можно было запросить в любое время.

  • Проект разарботан в Mail.ru Group и реализован на базе СБП — деньги доступны в любое время в приложении «Райффайзенбанка», сообщили vc.ru представители компании.
  • При подключении сервиса модуль в учётной записи компании будет автоматически считать количество отработанного сотрудником времени и учитывать другие условия начисления зарплаты. Он будет переводить сотрудникам деньги с расчётного счёта компании.

  • При необходимости компания может установить сотрудникам лимит на вывод средств через сервис в размере 30% – 75% от суммы заработанного.

  • На старте проекта к нему смогут подключиться средние и крупные компании с выручкой более 500 млн рублей в год, сообщает «Коммерсантъ». Предложение заинтересовало клиентов в ИТ-секторе и ритейле с численностью более 3 тысяч сотрудников, рассказал изданию руководитель профильного отдела «Райффайзенбанка» Владимир Лефтерогло.
  • Над аналогичной услугой работает «Газпромбанк» — «есть запрос среди клиентов на такой сервис». ВТБ в июле запустил для зарплатных клиентов получение денег в любой день месяца, сообщает «Ъ». Сервисы по досрочной выплате зарплаты у «Сбера», «Почта-банка», «Альфа-банка», «Тинькоффа», но они оформляются в виде займов.

#новость #райффайзенбанк #mailrugroup

1912 просмотров
14 14 комментариев
13
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["mailrugroup","\u0440\u0430\u0439\u0444\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 14, "likes": 13, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 290692, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Sep 2021 08:53:35 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Случайный химик

24

Не жди до конца месяца, позволь себе большее уже сейчас (бутылку в КБ). Раздраконь свою зарплату как можно быстрее. Засилье финансовой безграмотности, увеличения потребления.

Ответить

Roman Trifonov

Случайный
1

Засилье финансовой безграмотности, увеличения потребления.

И что теперь, залечь в пещеру и чахнуть над зарплатой как Кащей? В штатах, кстати, зарплату каждую неделю перечисляют, и ничего, еще живы-здоровы.

Ответить

Случайный химик

Roman
1

Понимаете если мозгов хватает, то хоть каждый час перечисляют проблем нет, но и сервис тогда такой не нужен. Аналог можно сделать в своем кошельке/карточке самостоятельно. Но если с дисциплиной беда, то это реально путь в пещеру, как вы и написали, только чахнуть будут не над зарплатой а над перманентным отсутствием деняк.

Ответить

Andrew Simon

Случайный
1

Да ладно, зарплаты падают, налоги могут только расти, работодатели ищут способы оптимизации, общая тенденция - уход в тень. Пусть себе придумывают.

Ответить

Artem Ilchenko

4

Вроде и удобно на первый взгляд, но если приглядеться - торчит какая-то африканщина, когда работники не могут дожить до зп. Подённая зарплата уже была у нас когда-то…

Ответить

Случайный химик

Artem
4

Да ничего хорошего. История для нищеебов которые живут от зарплаты до зарплаты, и в загашниках не имеют ни копейки.

Ответить

Artem Ilchenko

Случайный
3

Ну вот оттого и тошно - усовершенствованная веревка, не натирающая шею и мыло с местным анестетиком 

Ответить

Евгений Кузовкин

4

Скоро переизобретут почасовой рейт, можно будет не платить, если не затрекал время
...
А время за тебя будет трекать бигдата

Ответить

Black Jack

1

Оплата проезда к месту работы на следующий день?

Ответить

Митя Мурасов

0

Актуально только если зп состоит только из оклада , а если есть ещё "обязательные премии" - то тут уже по пожеланию работодателя ( по умолчанию выкл )

Ответить

Ivan Susanin

0

Прикольная тема. Но кто-то за это платит: сотрудник или работодатель? Или, раз нет кредитных средств, то нет комиссии/процента?
Условно, есть сотрудник с зарплатой 210 тысяч рублей в месяц после вычета НДФЛ. Если в месяце 21 рабочий день и каждый день работник будет запрашивать выплату через этот сервис - то он ровно 210 тысяч (21 выплату по 10 тысяч) и получит? И работодатель ничего не переплатит в сравнении с тем, если бы эти 210 тысяч выплатил традиционными двумя платежами?

Ответить

IA F

Ivan
0

Платит работодатель замораживая свои ДС на специальном счете, вместо того чтобы на депозите их держать

Ответить

Aleksandr Galkin

0

Идея не нова, вот например ссылка на русских ребят. Да и по миру данное направление набирает популярность.

Деньги Вперед — приложение для выплаты зарплаты…
Сервис Деньги Вперед позволяет работнику получать фактически заработные деньги, не дожидаясь…
dengi-vpered.ru
Ответить

Педагогический волк

0

Перевод зарплаты заранее, говорите?
Хорошее название для банковского продукта)

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Модульбанк
«Модульбанк» запустил лизинг для ИП
Модульбанк запустил лизинг для ИП Виктор Быстров
3 3 комментария
2
AliExpress Россия
«Красный – цвет радости, зелёный – цвет грусти»

Арт-директор «AliExpress Россия» — о разнице китайского и западного дизайна.

10 10 комментариев
28
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Маша Цепелева
Создатель бота «Глаз Бога» запустит сервис с базой данных для бизнеса «Мобиус» Статьи редакции

Через него можно будет проверить потенциальных сотрудников и контрагентов.

22 22 комментария
8
Трибуна
Farid Nigmatullin
Как повысить качество продукции и сократить затраты на производстве с помощью видеоаналитики от Videomatrix

У выпускающего предприятия контроль в системе менеджмента качества стоит особняком. Чем совершеннее процессы контроля качества, тем выше эффективность производства. Достоверность результатов контроля, техническая вооруженность и трудозатраты контролеров – вот одни из критериев совершенства в Индустрии 4.0. Чтобы снизить влияние человеческого…

1 1 комментарий
5
Маркетинг
Ivan Lisin
Как мы привлекаем пациентов со всего мира в пандемию со средним чеком 20 000 евро
Известное рекламное объявление 1970 г.
15 15 комментариев
15
Columbus Russia
Как повысить эффективность складской логистики для ритейла: роботизированный ответ
0 Обсудить
Evrone
Главные мысли из интервью создателя Java Джеймса Гослинга

Джеймс Гослинг придумал изначальную архитектуру языка программирования Java, написал для него первый компилятор и виртуальную машин. А DevRel Evrone Григорий Петров поговорил с ним о взглядах на языки, их возможности и решения, которые ежедневно используют тысячи разработчиков. Полный текст интервью вы можете прочитать по ссылке, а здесь мы…

0 Обсудить
1
Личный опыт
Михаил Фокеев
Зачем прорабатывать клиентский путь

При внедрении оплаты картой "Тройка" проезда не полностью был проработан клиентский путь, который отличается от использования этой карты в метро.

2 2 комментария
3
Офтоп
Vlad Likh
Как будут выглядеть новые модели Mercedes в суровой российской действительности

Посмотрел я на пост Евгении Евсеевой с новыми электрическими моделями Mercedes. Всё очень круто, технологично, но совершенно непонятно, как такие чудесные автомобили будут выглядеть в наших суровых российских условиях. Тем более, зима скоро: грязь, слякоть, реагенты.

32 32 комментария
77
Техника
Маша Цепелева
Производители техники предупредили о риске дефицита холодильников и кондиционеров из-за изменения правил ввоза в Россию Статьи редакции

Росприроднадзор стал отказывать в разрешениях на импорт хладагентов — их стоимость выросла в 3-4 раза, а часть заказанной техники надо будет возвращать.

4 4 комментария
Финансы
Маша Цепелева
«Райффайзенбанк» и Mail.ru Group запустили сервис PayDay для перевода зарплаты заранее за отработанные дни Статьи редакции

Специальный модуль будет считать зарплату работника ежедневно, чтобы выплату можно было запросить в любое время.

14 14 комментариев
13
Больше статей
null