«Райффайзенбанк» и Mail.ru Group запустили сервис PayDay для перевода зарплаты заранее за отработанные дни Статьи редакции
Специальный модуль будет считать зарплату работника ежедневно, чтобы выплату можно было запросить в любое время.
- Проект разарботан в Mail.ru Group и реализован на базе СБП — деньги доступны в любое время в приложении «Райффайзенбанка», сообщили vc.ru представители компании.
- При подключении сервиса модуль в учётной записи компании будет автоматически считать количество отработанного сотрудником времени и учитывать другие условия начисления зарплаты. Он будет переводить сотрудникам деньги с расчётного счёта компании.
При необходимости компания может установить сотрудникам лимит на вывод средств через сервис в размере 30% – 75% от суммы заработанного.
- На старте проекта к нему смогут подключиться средние и крупные компании с выручкой более 500 млн рублей в год, сообщает «Коммерсантъ». Предложение заинтересовало клиентов в ИТ-секторе и ритейле с численностью более 3 тысяч сотрудников, рассказал изданию руководитель профильного отдела «Райффайзенбанка» Владимир Лефтерогло.
- Над аналогичной услугой работает «Газпромбанк» — «есть запрос среди клиентов на такой сервис». ВТБ в июле запустил для зарплатных клиентов получение денег в любой день месяца, сообщает «Ъ». Сервисы по досрочной выплате зарплаты у «Сбера», «Почта-банка», «Альфа-банка», «Тинькоффа», но они оформляются в виде займов.
Засилье финансовой безграмотности, увеличения потребления.
И что теперь, залечь в пещеру и чахнуть над зарплатой как Кащей? В штатах, кстати, зарплату каждую неделю перечисляют, и ничего, еще живы-здоровы.
Случайный химик
Понимаете если мозгов хватает, то хоть каждый час перечисляют проблем нет, но и сервис тогда такой не нужен. Аналог можно сделать в своем кошельке/карточке самостоятельно. Но если с дисциплиной беда, то это реально путь в пещеру, как вы и написали, только чахнуть будут не над зарплатой а над перманентным отсутствием деняк.
Да ладно, зарплаты падают, налоги могут только расти, работодатели ищут способы оптимизации, общая тенденция - уход в тень. Пусть себе придумывают.
Вроде и удобно на первый взгляд, но если приглядеться - торчит какая-то африканщина, когда работники не могут дожить до зп. Подённая зарплата уже была у нас когда-то…
Случайный химик
Да ничего хорошего. История для нищеебов которые живут от зарплаты до зарплаты, и в загашниках не имеют ни копейки.
Ну вот оттого и тошно - усовершенствованная веревка, не натирающая шею и мыло с местным анестетиком
Скоро переизобретут почасовой рейт, можно будет не платить, если не затрекал время
...
А время за тебя будет трекать бигдата
Актуально только если зп состоит только из оклада , а если есть ещё "обязательные премии" - то тут уже по пожеланию работодателя ( по умолчанию выкл )
Прикольная тема. Но кто-то за это платит: сотрудник или работодатель? Или, раз нет кредитных средств, то нет комиссии/процента?
Условно, есть сотрудник с зарплатой 210 тысяч рублей в месяц после вычета НДФЛ. Если в месяце 21 рабочий день и каждый день работник будет запрашивать выплату через этот сервис - то он ровно 210 тысяч (21 выплату по 10 тысяч) и получит? И работодатель ничего не переплатит в сравнении с тем, если бы эти 210 тысяч выплатил традиционными двумя платежами?
Идея не нова, вот например ссылка на русских ребят. Да и по миру данное направление набирает популярность.
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Специальный модуль будет считать зарплату работника ежедневно, чтобы выплату можно было запросить в любое время.