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Финансы
Маша Цепелева

«Райффайзенбанк» запустил сервис для перевода зарплаты заранее за отработанные дни через PayDay от Mail.ru Group Статьи редакции

Специальный модуль будет считать зарплату работника ежедневно, чтобы выплату можно было запросить в любое время.

  • Проект разработан в Mail.ru Group и реализован на базе СБП — деньги доступны в любое время в приложении «Райффайзенбанка», сообщили vc.ru представители компании.
  • При подключении сервиса модуль в учётной записи компании будет автоматически считать количество отработанного сотрудником времени и учитывать другие условия начисления зарплаты. Он будет переводить сотрудникам деньги с расчётного счёта компании.

  • При необходимости компания может установить сотрудникам лимит на вывод средств через сервис в размере 30% – 75% от суммы заработанного.

  • На старте проекта к нему смогут подключиться средние и крупные компании с выручкой более 500 млн рублей в год, сообщает «Коммерсантъ». Предложение заинтересовало клиентов в ИТ-секторе и ритейле с численностью более 3 тысяч сотрудников, рассказал изданию руководитель профильного отдела «Райффайзенбанка» Владимир Лефтерогло.
  • PayDay могут внедрить и другие банки и компании по запросу, рассказали vc.ru в Mail.ru Group.
  • Над аналогичной услугой работает «Газпромбанк» — «есть запрос среди клиентов на такой сервис». ВТБ в июле запустил для зарплатных клиентов получение денег в любой день месяца, сообщает «Ъ». Сервисы по досрочной выплате зарплаты у «Сбера», «Почта-банка», «Альфа-банка», «Тинькоффа», но они оформляются в виде займов.

#новость #райффайзенбанк #mailrugroup

3329 просмотров
50 50 комментариев
18
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50 комментариев
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Случайный химик

33

Не жди до конца месяца, позволь себе большее уже сейчас (бутылку в КБ). Раздраконь свою зарплату как можно быстрее. Засилье финансовой безграмотности, увеличения потребления.

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Roman Trifonov

Случайный
5

Засилье финансовой безграмотности, увеличения потребления.

И что теперь, залечь в пещеру и чахнуть над зарплатой как Кащей? В штатах, кстати, зарплату каждую неделю перечисляют, и ничего, еще живы-здоровы.

Ответить

Случайный химик

Roman
3

Понимаете если мозгов хватает, то хоть каждый час перечисляют проблем нет, но и сервис тогда такой не нужен. Аналог можно сделать в своем кошельке/карточке самостоятельно. Но если с дисциплиной беда, то это реально путь в пещеру, как вы и написали, только чахнуть будут не над зарплатой а над перманентным отсутствием деняк.

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Aydar Sultanov

Случайн…
1

Надо перечисление зп раз в год сделать. Вот тогда и самосознание появится у россиян, настоящий навык планирования и дисциплина расходов. Вот тогда-то мы и заживем в Прекрасной России Будущего.
А если раз в 10 лет, то тогда ухх, другие галактики покорятся лет через пару десятков лет.

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Случайный химик

Aydar
1

Нет з.п. раз в пол дня самый отличный вариант.
Сразу видишь, сколько можно потрать на обед в рестике, на смузи и бургер,  решить едешь домой на такси, каршере, самокате или на маршрутке.  И сколько можно вечером с корешами пробухать на пивко :-D

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Aydar Sultanov

Случайн…
1

Ну да, типичный горизонт планирования среднестатистического россиянина.

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Владислав

Случайн…
0

По вашей логике и от кредиток надо отказываться. 

Ответить

Егор Какой-то

Владисл…
3

А разве это не так? :)

Ответить

Kirill

Егор
1

Кредитка это инструмент, решающий свои задачи. 
Депозит при аренде — классический пример, который выгодно оставлять кредиткой. 

Ответить

Обязательный

Kirill
1

Почему выгодно?

Ответить

Kirill

Обязате…
1

Потому что не холдируются собственные средства, которые могут быть не в быстром доступе. :)

Ответить

Обязательн

Kirill
0

А, ну так это не выгодно, а "опять заначку жена нашла"

Ответить

Егор Какой-то

Kirill
1

Дать возможность доброму дяде списать не только депозит, но и весь кредитный лимит – такое себе. Разве что установить этот лимит в размере депозита, ну так банк может и увеличить его без запроса (столкнулся в известном банке без отделений, после чего и закрыл кредитку).

Ответить

Обязательный

Егор
1

Я юзаю кредитные когда уверен что деньги будут и я ее покрою в беспроцентный период. Причина - удобно и кэшбек как маленький бонус.
Дважды юзал когда были срочные необходимые расходы, а денег не было (стоматолог, во время начала пандемии закупался)
Кредитку можно не использовать, но активную лучше иметь.

Ответить

Владислав

Егор
0

Нет. Мне впадлу писать, но когда деньги делают деньги, зачем их вытаскивать из оборота.

Ответить

Случайный химик

Владисл…
2

Зачем вам кредитка ? Что-бы после выдаче з.п. перечислить на неё все свои деньги :)

P.S. У меня есть знакомые челики (семья) для которых кредика зло. Они имея экстра  ресурсы не видят препятствий их не израсходовать. Потом, из-за недостатка средств выходят из грейс периода и попадают на конский процент.

Ответить

Владислав

Случайн…
1

Ну если максимально вкратце, то в моем случае, из-за наступления высокого сезона, гораздо проще сделать дорогую покупку через кредитку, а не выводить деньги из оборота. На эти деньги я через месяц сделаю еще больше, и не только покрою, но и хорошо заработаю.

Ответить

Случайный химик

Владисл…
0

Все так и даже супер разумно. Но зачем смешивать бизнесовые потоки денег и личные расходы? Высокий сезон явно длиться больше 45 дней, а через 45 дней что-бы не выпадать за грейс придеться бабки выводить.

Не выгоднее взять потребительский кредит ?

Ответить

Виталий Басс

Владисл…
2

А с каких пор кредитки стали каким-то благом?🤣🤣🤣

Ответить

Kirill Sidorov

Виталий
0

как с каких? ты используешь чужой ресурс бесплатно. Мне лично кредитка приносит около 120тыщ в год, не считая процентов по бесплатному займу.

Ответить

Виталий Басс

Kirill
0

Не знаю, может я неправильный какой то. Но почему своими ресурсами не пользоваться? Особенно если их достаточно. Если нет - другой разговор.

Ответить

Kirill

Виталий
1

а твои ресурсы тоже приносят деньги, но в других инструментах. Ты получаешь доход со своего ресурса и с заёмного, а тут будешь получать только со своего, т.е. меньше.

Ответить

Виталий

Kirill
0

Нет созидательной составляющей. Плоско.

Ответить

Kirill

Виталий
0

созидательная составляющая появляется, когда ты перерыл пирамиду Маслоу, а до этого чистая практичная математика.

Ответить

Виталий

Kirill
0

Ну так о том и речь. Для бедного студента 120к в год - деньги. А когда этим взрослые люди занимаются ради халявы, ну такое себе. Есть занятия полезнее, выгоднее, благороднее.

Ответить

Kirill

Виталий
0

Ббедный студент не сможет этого сделать, потому месячный оборот твоих личных трат должен быть более 700к. Тут не стоит вопрос заниматься этим или нет, ты просто живёшь свой обычный быт и получаешь эти ресурсы просто так. У тебя затрачено на это 0 времени, 0 мозгового такта. Это это всего лишь один из моментов оптимизации обычного ежедневного быта. И даже если оптимизация мне будет давать всего 50к в год, я все равно её сделаю, потому что по итогу суммарно, буду бесплатно иметь доход в виде ЗП задрота программиста, только делать ничего не надо. Главная ошибка людей, которые серьезных дядь видели только на фото - думать, что есть суммы, которые не имеют значения.

Ответить

Виталий

Kirill
0

Да ладно тебе, не бомби) мы всего лишь обсуждаем то, что кредитки отстой. Противопоказаны нашему населению. А если у тебя расходы большие - ты и с дебетовой столько же получишь. Я недавно себе на баллы спасибо айфон обновил на сберовском маркетплейсе. А кредиток у меня нет.

Ответить

Kirill

Виталий
0

да ты не понял, конечно получу и с дебета, но эти деньги на дебете должны возникнуть, т.е должны из уйти из ивест счета на дебетовый, и я уже не получу денег с инвест счета.

Ответить

Виталий

Kirill
0

Нет, я понял прекрасно о чем ты. Просто ты уж слишком прецизионно к этому подходишь.
Все равно же у тебя на дебете 0,5-1,0 млн лежит? Так? Ты же их тратишь. Какую то часто дохода (фикс в процентах наверняка) ты сливаешь на инвест счёт. Я понимаю, что ты используешь бесплатный период распоряжения деньгами банка, но это же крохоборство. На мой субъективный взгляд.

Ответить

Kirill

Виталий
0

Нет, не держу на дебете деньги. я максимально занимаю деньги, если расходы по обслуживанию займа меньше, чем я с них получу. А в нашей стране этого добиться легко. Последний раз закупал станки и закупал на заёмные средства, потому что знал, что в рублях через полгода они будут стоить уже минимум +30%. Нафига мне использовать свой кеш, когда он должен весь идти на генерацию дохода. Мне нахер не нужны какие то дорогие тачки, девайсы и прочее, покупаю только то, что реально качественно улучшает жизнь моей семьи, а это уже созидательная категория.

Ответить

Виталий

Kirill
0

Ну скачешь ты сильно. С кредитов на операционную деятельность. Ну ладно. Твое мнение мне понятно. А созидание за счёт улучшения качества жизни - тоже конечно созидание. Но довольно своеобразное)

Ответить

Kirill

Виталий
0

ну так у меня малый бизнес ). А там твой кредит и од фирмы сильно связаны ). И да меня реально бомбит, когда возникает кеш на счетах ). Будь у меня что то с оборотом более 200кк, может быть я вел себя по-другому. А до этого, в наших внешних условиях, оптимальную схему выработал. По знакомым наблюдал, именно эту картину, когда схема работы менялась на этой сумме. Но мне лично лень даже работать, поэтому возможно этот результат мне не светит.

Ответить

Владислав

Виталий
0

Выше и ниже писал почему.

Ответить

Andrew Simon

Случайный
1

Да ладно, зарплаты падают, налоги могут только расти, работодатели ищут способы оптимизации, общая тенденция - уход в тень. Пусть себе придумывают.

Ответить

L A

Andrew
0

Для МСБ чуть скрутили ставки соц взносов.
+Государство выдало целый инструмент оптимизации  и обнала  — самозанятость.
Налоги скрутили, соц обязательства с себя сняли, чуть притормозив такой оптимизацией реальное падение зарплат.

Ответить

ur spam

Случайный
0

Кругом идиоты. Можешь не продолжать.

Ответить

Artem Ilchenko

9

Вроде и удобно на первый взгляд, но если приглядеться - торчит какая-то африканщина, когда работники не могут дожить до зп. Подённая зарплата уже была у нас когда-то…

Ответить

Случайный химик

Artem
6

Да ничего хорошего. История для нищеебов которые живут от зарплаты до зарплаты, и в загашниках не имеют ни копейки.

Ответить

Artem Ilchenko

Случайный
7

Ну вот оттого и тошно - усовершенствованная веревка, не натирающая шею и мыло с местным анестетиком 

Ответить

Евгений Кузовкин

5

Скоро переизобретут почасовой рейт, можно будет не платить, если не затрекал время
...
А время за тебя будет трекать бигдата

Ответить

Педагогический волк

4

Перевод зарплаты заранее, говорите?
Хорошее название для банковского продукта)

Ответить

Black Jack

2

Оплата проезда к месту работы на следующий день?

Ответить

Митя Мурасов

1

Актуально только если зп состоит только из оклада , а если есть ещё "обязательные премии" - то тут уже по пожеланию работодателя ( по умолчанию выкл )

Ответить

Aleksandr Galkin

1

Идея не нова, вот например ссылка на русских ребят. Да и по миру данное направление набирает популярность.

Деньги Вперед — приложение для выплаты зарплаты…
Сервис Деньги Вперед позволяет работнику получать фактически заработные деньги, не дожидаясь…
dengi-vpered.ru
Ответить

Sergey Luchin

Aleksandr
0

Только не нужно писать заявление на перевод своей зарплаты в другую компанию, как в приведенном вами примере ;)

Ответить

Обязательный бокал

0

Хм, а мне нравится. Как минимум, вижу одно применение такой идее: больше не попадешь на контору, которая будет кормить завтраками по ЗП. Но к сожалению, это нивелируется тем, что модуль подключает не клиент, а работодатель.

Интересно, а как в таком случае считаются прогулы, штрафы, премии и прочее, что не в окладе.

Ответить

Случайный химик

Обязательный
1

В конце месяца посчитают прогулы и заминусят лицевой счет. И товарищ вместо предвкушения пятничного траншика получает минуса :)

Ответить

Ivan Susanin

0

Прикольная тема. Но кто-то за это платит: сотрудник или работодатель? Или, раз нет кредитных средств, то нет комиссии/процента?
Условно, есть сотрудник с зарплатой 210 тысяч рублей в месяц после вычета НДФЛ. Если в месяце 21 рабочий день и каждый день работник будет запрашивать выплату через этот сервис - то он ровно 210 тысяч (21 выплату по 10 тысяч) и получит? И работодатель ничего не переплатит в сравнении с тем, если бы эти 210 тысяч выплатил традиционными двумя платежами?

Ответить

IA F

Ivan
0

Платит работодатель замораживая свои ДС на специальном счете, вместо того чтобы на депозите их держать

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L A

IA
0

> вместо того чтобы на депозите их держать

Обычно вместо того, чтобы не брать их в кредит под пополнение оборотки

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