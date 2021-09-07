«Райффайзенбанк» запустил сервис для перевода зарплаты заранее за отработанные дни через PayDay от Mail.ru Group Статьи редакции
Специальный модуль будет считать зарплату работника ежедневно, чтобы выплату можно было запросить в любое время.
- Проект разработан в Mail.ru Group и реализован на базе СБП — деньги доступны в любое время в приложении «Райффайзенбанка», сообщили vc.ru представители компании.
- При подключении сервиса модуль в учётной записи компании будет автоматически считать количество отработанного сотрудником времени и учитывать другие условия начисления зарплаты. Он будет переводить сотрудникам деньги с расчётного счёта компании.
При необходимости компания может установить сотрудникам лимит на вывод средств через сервис в размере 30% – 75% от суммы заработанного.
- На старте проекта к нему смогут подключиться средние и крупные компании с выручкой более 500 млн рублей в год, сообщает «Коммерсантъ». Предложение заинтересовало клиентов в ИТ-секторе и ритейле с численностью более 3 тысяч сотрудников, рассказал изданию руководитель профильного отдела «Райффайзенбанка» Владимир Лефтерогло.
- PayDay могут внедрить и другие банки и компании по запросу, рассказали vc.ru в Mail.ru Group.
- Над аналогичной услугой работает «Газпромбанк» — «есть запрос среди клиентов на такой сервис». ВТБ в июле запустил для зарплатных клиентов получение денег в любой день месяца, сообщает «Ъ». Сервисы по досрочной выплате зарплаты у «Сбера», «Почта-банка», «Альфа-банка», «Тинькоффа», но они оформляются в виде займов.
Засилье финансовой безграмотности, увеличения потребления.
И что теперь, залечь в пещеру и чахнуть над зарплатой как Кащей? В штатах, кстати, зарплату каждую неделю перечисляют, и ничего, еще живы-здоровы.
Случайный химик
Понимаете если мозгов хватает, то хоть каждый час перечисляют проблем нет, но и сервис тогда такой не нужен. Аналог можно сделать в своем кошельке/карточке самостоятельно. Но если с дисциплиной беда, то это реально путь в пещеру, как вы и написали, только чахнуть будут не над зарплатой а над перманентным отсутствием деняк.
Надо перечисление зп раз в год сделать. Вот тогда и самосознание появится у россиян, настоящий навык планирования и дисциплина расходов. Вот тогда-то мы и заживем в Прекрасной России Будущего.
А если раз в 10 лет, то тогда ухх, другие галактики покорятся лет через пару десятков лет.
Случайный химик
Нет з.п. раз в пол дня самый отличный вариант.
Сразу видишь, сколько можно потрать на обед в рестике, на смузи и бургер, решить едешь домой на такси, каршере, самокате или на маршрутке. И сколько можно вечером с корешами пробухать на пивко :-D
Ну да, типичный горизонт планирования среднестатистического россиянина.
А разве это не так? :)
Обязательный
Почему выгодно?
Дать возможность доброму дяде списать не только депозит, но и весь кредитный лимит – такое себе. Разве что установить этот лимит в размере депозита, ну так банк может и увеличить его без запроса (столкнулся в известном банке без отделений, после чего и закрыл кредитку).
Обязательный
Я юзаю кредитные когда уверен что деньги будут и я ее покрою в беспроцентный период. Причина - удобно и кэшбек как маленький бонус.
Дважды юзал когда были срочные необходимые расходы, а денег не было (стоматолог, во время начала пандемии закупался)
Кредитку можно не использовать, но активную лучше иметь.
Зачем вам кредитка ? Что-бы после выдаче з.п. перечислить на неё все свои деньги :)
P.S. У меня есть знакомые челики (семья) для которых кредика зло. Они имея экстра ресурсы не видят препятствий их не израсходовать. Потом, из-за недостатка средств выходят из грейс периода и попадают на конский процент.
Все так и даже супер разумно. Но зачем смешивать бизнесовые потоки денег и личные расходы? Высокий сезон явно длиться больше 45 дней, а через 45 дней что-бы не выпадать за грейс придеться бабки выводить.
Не выгоднее взять потребительский кредит ?
А с каких пор кредитки стали каким-то благом?🤣🤣🤣
как с каких? ты используешь чужой ресурс бесплатно. Мне лично кредитка приносит около 120тыщ в год, не считая процентов по бесплатному займу.
Не знаю, может я неправильный какой то. Но почему своими ресурсами не пользоваться? Особенно если их достаточно. Если нет - другой разговор.
Ббедный студент не сможет этого сделать, потому месячный оборот твоих личных трат должен быть более 700к. Тут не стоит вопрос заниматься этим или нет, ты просто живёшь свой обычный быт и получаешь эти ресурсы просто так. У тебя затрачено на это 0 времени, 0 мозгового такта. Это это всего лишь один из моментов оптимизации обычного ежедневного быта. И даже если оптимизация мне будет давать всего 50к в год, я все равно её сделаю, потому что по итогу суммарно, буду бесплатно иметь доход в виде ЗП задрота программиста, только делать ничего не надо. Главная ошибка людей, которые серьезных дядь видели только на фото - думать, что есть суммы, которые не имеют значения.
Да ладно тебе, не бомби) мы всего лишь обсуждаем то, что кредитки отстой. Противопоказаны нашему населению. А если у тебя расходы большие - ты и с дебетовой столько же получишь. Я недавно себе на баллы спасибо айфон обновил на сберовском маркетплейсе. А кредиток у меня нет.
Нет, я понял прекрасно о чем ты. Просто ты уж слишком прецизионно к этому подходишь.
Все равно же у тебя на дебете 0,5-1,0 млн лежит? Так? Ты же их тратишь. Какую то часто дохода (фикс в процентах наверняка) ты сливаешь на инвест счёт. Я понимаю, что ты используешь бесплатный период распоряжения деньгами банка, но это же крохоборство. На мой субъективный взгляд.
Нет, не держу на дебете деньги. я максимально занимаю деньги, если расходы по обслуживанию займа меньше, чем я с них получу. А в нашей стране этого добиться легко. Последний раз закупал станки и закупал на заёмные средства, потому что знал, что в рублях через полгода они будут стоить уже минимум +30%. Нафига мне использовать свой кеш, когда он должен весь идти на генерацию дохода. Мне нахер не нужны какие то дорогие тачки, девайсы и прочее, покупаю только то, что реально качественно улучшает жизнь моей семьи, а это уже созидательная категория.
ну так у меня малый бизнес ). А там твой кредит и од фирмы сильно связаны ). И да меня реально бомбит, когда возникает кеш на счетах ). Будь у меня что то с оборотом более 200кк, может быть я вел себя по-другому. А до этого, в наших внешних условиях, оптимальную схему выработал. По знакомым наблюдал, именно эту картину, когда схема работы менялась на этой сумме. Но мне лично лень даже работать, поэтому возможно этот результат мне не светит.
Да ладно, зарплаты падают, налоги могут только расти, работодатели ищут способы оптимизации, общая тенденция - уход в тень. Пусть себе придумывают.
Вроде и удобно на первый взгляд, но если приглядеться - торчит какая-то африканщина, когда работники не могут дожить до зп. Подённая зарплата уже была у нас когда-то…
Случайный химик
Да ничего хорошего. История для нищеебов которые живут от зарплаты до зарплаты, и в загашниках не имеют ни копейки.
Ну вот оттого и тошно - усовершенствованная веревка, не натирающая шею и мыло с местным анестетиком
Скоро переизобретут почасовой рейт, можно будет не платить, если не затрекал время
...
А время за тебя будет трекать бигдата
Актуально только если зп состоит только из оклада , а если есть ещё "обязательные премии" - то тут уже по пожеланию работодателя ( по умолчанию выкл )
Идея не нова, вот например ссылка на русских ребят. Да и по миру данное направление набирает популярность.
Только не нужно писать заявление на перевод своей зарплаты в другую компанию, как в приведенном вами примере ;)
Хм, а мне нравится. Как минимум, вижу одно применение такой идее: больше не попадешь на контору, которая будет кормить завтраками по ЗП. Но к сожалению, это нивелируется тем, что модуль подключает не клиент, а работодатель.
Интересно, а как в таком случае считаются прогулы, штрафы, премии и прочее, что не в окладе.
Случайный химик
В конце месяца посчитают прогулы и заминусят лицевой счет. И товарищ вместо предвкушения пятничного траншика получает минуса :)
Прикольная тема. Но кто-то за это платит: сотрудник или работодатель? Или, раз нет кредитных средств, то нет комиссии/процента?
Условно, есть сотрудник с зарплатой 210 тысяч рублей в месяц после вычета НДФЛ. Если в месяце 21 рабочий день и каждый день работник будет запрашивать выплату через этот сервис - то он ровно 210 тысяч (21 выплату по 10 тысяч) и получит? И работодатель ничего не переплатит в сравнении с тем, если бы эти 210 тысяч выплатил традиционными двумя платежами?
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