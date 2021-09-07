«Делимобиль» проведёт IPO на Нью-Йоркской бирже осенью 2021 года — Reuters Статьи редакции
Каршеринг хочет привлечь $350 млн после выхода на биржу в США.
- Компания хочет выйти на биржу осенью 2021 года, рассказали Reuters три источника на финансовом рынке. Двое добавили, что «Делимобиль» рассматривает возможность листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также одновременный листинг на Московской бирже. «Делимобиль» отказался от комментариев.
- Bank of America и Citi выбрали для организации размещения, рассказали агентству три источника. Ещё двое сообщили, что в качестве других банков были выбраны UBS, «Сбербанк», «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал». Банки отказались от комментариев или не ответили на запрос агентства.
- ВТБ в июле 2021 года купил 13,4% акций «Делимобиля».
- «Делимобиль» впервые объявил о планах разместить на бирже 40% акций. Источники не сообщили, соответствует ли план в $350 млн 40% акций.
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