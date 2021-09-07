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Финансы
Nazigul Jusupova

«Вкусвилл» и «СПБ Биржа» запланировали провести IPO в США — WSJ Статьи редакции

«Вкусвилл» планирует получить оценку в $3-5 млрд, «СПБ Биржа» — в $2 млрд.

  • Компании проведут IPO в этом году или в начале 2022 года, пишет Wall Sreet Journal со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
  • По данным источника, «Вкусвилл» планирует получить оценку от $3 до $5 млрд, «СПБ Биржа» — примерно в $2 млрд. Компании отказались от комментариев.
  • «Вкусвилл» хочет провести одновременный листинг на Московской бирже. В августе «Коммерсантъ» писал, что «СПБ Биржа» планирует IPO на Nasdaq, а также хочет разместить акции на своей же площадке.
  • В Нью-Йорке уже торгуются российские компании «Яндекс», Headhunter и МТС.
  • По данным издания, 2021 год станет одним из самых активных по продаже акций с 2014 года, когда в отношении России ввели международные санкции. В апреле 2014 года США запретила банкам и институциональным инвесторам покупать российские государственные облигации на аукционах.
  • По данным опрошенных аналитиков, несмотря на политическую ситуацию, некоторые рыночные риски минимализировались.

#новости #вкусвилл #спббиржа

1191 просмотров
30 30 комментариев
9
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Gleb Tyutikov

3

Скрепы что ли потеряли?

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Ivan Zenkov

–19

Они плюют на законы и культурные ценности нашей страны пропогандируя инцест, феминизм и страшно сказать что ещё, а мы их тут на ИПО выдвигаем?! 😐 Нет уж. Регулятор должен принять меры незамедлительно! 😾 Нужно проверить тщательно. Не может быть чтоб там всё было гладко. Вон в Китае и за меньшее бизнес дрючат

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Super 72

Ivan
3

Опять жир с монитора протирать

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Александр Антипов

Super
0

А почему жир? Вернее за сопли забыли и так дальше...

Ответить

Олег Павлов

Ivan
2

То есть Володе и Ко плевать на закон можно, а остальным – нет? :)

Вообще искренне вас жаль, если вам кусок курочки из магазина, который сомнительную рекламную кампанию провел, в горло не лезет)

Ответить

Ivan Zenkov

Олег
1

Дак в том то и дело, эти пустышки схлопнутся, всё лопнет и что о нас подумают? Не говоря уж о том сколько людей пострадает.

Ответить

Олег Павлов

Ivan
2

Почему пустышки-то? Только во ВВ закупаюсь последние 3 года, отличное качество + очень быстро растет сеть, причем не только в Питере и Мск.

Ответить

Ivan Zenkov

Олег
1

Это всё вкусовщина. Реальные показатели. Ашан закрывает последние магазины. Метро протухло. Пятёрочка переезжает в Чижик. Люди жрут говно из Моей цены, или как там эта херня от Магнита называется. Светофор бьёт рекорды. Видите вы новости про Светофор и IPO?

Ответить

Семён Семёныч

Ivan
1

Какие пустышки и кто схлопнется? 
Ох уж эти мамкины аналитеГи.)))

Ответить

Стас Иванов

Ivan
2

А как вкусвилл пропогандирует инцест?

Ответить

Ivan Zenkov

Стас
1

Квир семья, думаешь чо это? У них там даже животные члены "семьи". Как там это... Петтинг, чайлдпет... Всё в вики написано, что они со зверями творят. Заманывают котов, поют валерьянкой, одевают их как детей. Погугли lgbtq pets

Ответить

Стас Иванов

Ivan
0

Загуглю.
Спасибо

Ответить

Igor Kachura

Стас
1

А зачем?

Ответить

Алексей Попков

Ivan
2

Ты про биржу?

Ответить

Ivan Zenkov

Алексей
0

Ну, вон Китай не побоялся к самому этому как его звали то, лилипут такой обнаглевший, Ма, Мо... АлиПей который. Из дому выйти месяц боялся, а как вышел так сразу рассказал про колосья под солнцем коммунистической партии.

Ответить

Денис Трон

Ivan
1

Джек Ма его зовут, бестолочь

Ответить

Ivan Zenkov

Денис
1

Какая разница. Главное ему объяснили где его место и чего он на самом деле стоит. Спасли рынок от перегретого бешенного покемона

Ответить

Андрей

Ivan
1

Вам так хочется в Китай?

Ответить

Ivan Zenkov

Андрей
1

Первая экономика мира.

Ответить

Денис Трон

Ivan
1

У вас походу комплексы раз вы незнакомого вам человека обзываете. Где он и где вы.

Ответить

Денис Трон

Алексей
0

Про ВкусВилл. Был единичный случай скандала, но теперь миссия неравнодушных к феминизму и сексменьшинствам везде об этом напиминать

Ответить

Денис Трон

Ivan
0

Ой всё

Ответить

Сергей Иванов

Ivan
0

Да что ты несёшь?

Ответить

Ivan Boldyrev

1

Вкусвилл дороже СПб Биржи?

Ответить

Андрей Браиловский

0

Я как-то упустил момент, когда скромный продуктовый бизнес стал оцениваться в таких цифрах. Без лишнего негатива, просто интересно почему так

Ответить

Даниил Слесарчук

Андрей
1

Вот есть у вас обычный киоск с ремонтом застежек и ключей, добавляете к нему аккаунты в соцсетях, посты на виси, генерируете всякий бред на хайповые темы про углеродный след, куар код, дип_машин_лернинг. И вот пожалуйста, для каких-нибудь российских "инвесторов с реддит" вы уже не просто киоск с ремонтом застежек, а нечто большее. Там для вас потом даже термин специальный придумают

Ответить

Igor Kachura

Андрей
0

Они как it компания идут с соответствующим мультипликатором.

Ответить

Gleb Tyutikov

Igor
0

А где тонкая грань между it гигантом и заурядной овощебазой? 

Ответить

Андрей

Gleb
0

Наличие чего-то посложнее купленной 1ски в бизнес-процессах

Ответить

Денис Трон

0

Фанат Вв. Буду участвовать

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