«Вкусвилл» и «СПБ Биржа» запланировали провести IPO в США — WSJ Статьи редакции
«Вкусвилл» планирует получить оценку в $3-5 млрд, «СПБ Биржа» — в $2 млрд.
- Компании проведут IPO в этом году или в начале 2022 года, пишет Wall Sreet Journal со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
- По данным источника, «Вкусвилл» планирует получить оценку от $3 до $5 млрд, «СПБ Биржа» — примерно в $2 млрд. Компании отказались от комментариев.
- «Вкусвилл» хочет провести одновременный листинг на Московской бирже. В августе «Коммерсантъ» писал, что «СПБ Биржа» планирует IPO на Nasdaq, а также хочет разместить акции на своей же площадке.
- В Нью-Йорке уже торгуются российские компании «Яндекс», Headhunter и МТС.
- По данным издания, 2021 год станет одним из самых активных по продаже акций с 2014 года, когда в отношении России ввели международные санкции. В апреле 2014 года США запретила банкам и институциональным инвесторам покупать российские государственные облигации на аукционах.
- По данным опрошенных аналитиков, несмотря на политическую ситуацию, некоторые рыночные риски минимализировались.
Они плюют на законы и культурные ценности нашей страны пропогандируя инцест, феминизм и страшно сказать что ещё, а мы их тут на ИПО выдвигаем?! 😐 Нет уж. Регулятор должен принять меры незамедлительно! 😾 Нужно проверить тщательно. Не может быть чтоб там всё было гладко. Вон в Китае и за меньшее бизнес дрючат
То есть Володе и Ко плевать на закон можно, а остальным – нет? :)
Вообще искренне вас жаль, если вам кусок курочки из магазина, который сомнительную рекламную кампанию провел, в горло не лезет)
Дак в том то и дело, эти пустышки схлопнутся, всё лопнет и что о нас подумают? Не говоря уж о том сколько людей пострадает.
Почему пустышки-то? Только во ВВ закупаюсь последние 3 года, отличное качество + очень быстро растет сеть, причем не только в Питере и Мск.
Это всё вкусовщина. Реальные показатели. Ашан закрывает последние магазины. Метро протухло. Пятёрочка переезжает в Чижик. Люди жрут говно из Моей цены, или как там эта херня от Магнита называется. Светофор бьёт рекорды. Видите вы новости про Светофор и IPO?
А как вкусвилл пропогандирует инцест?
Квир семья, думаешь чо это? У них там даже животные члены "семьи". Как там это... Петтинг, чайлдпет... Всё в вики написано, что они со зверями творят. Заманывают котов, поют валерьянкой, одевают их как детей. Погугли lgbtq pets
Ты про биржу?
Ну, вон Китай не побоялся к самому этому как его звали то, лилипут такой обнаглевший, Ма, Мо... АлиПей который. Из дому выйти месяц боялся, а как вышел так сразу рассказал про колосья под солнцем коммунистической партии.
Джек Ма его зовут, бестолочь
Какая разница. Главное ему объяснили где его место и чего он на самом деле стоит. Спасли рынок от перегретого бешенного покемона
У вас походу комплексы раз вы незнакомого вам человека обзываете. Где он и где вы.
Про ВкусВилл. Был единичный случай скандала, но теперь миссия неравнодушных к феминизму и сексменьшинствам везде об этом напиминать
Я как-то упустил момент, когда скромный продуктовый бизнес стал оцениваться в таких цифрах. Без лишнего негатива, просто интересно почему так
Вот есть у вас обычный киоск с ремонтом застежек и ключей, добавляете к нему аккаунты в соцсетях, посты на виси, генерируете всякий бред на хайповые темы про углеродный след, куар код, дип_машин_лернинг. И вот пожалуйста, для каких-нибудь российских "инвесторов с реддит" вы уже не просто киоск с ремонтом застежек, а нечто большее. Там для вас потом даже термин специальный придумают
Они как it компания идут с соответствующим мультипликатором.
А где тонкая грань между it гигантом и заурядной овощебазой?
Перевод закадровый.
«Вкусвилл» планирует получить оценку в $3-5 млрд, «СПБ Биржа» — в $2 млрд.
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