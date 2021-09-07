Преодоление «средней мили»: как мы автоматизировали управление автопарком и терминальной доставкой в Lamoda

Lamoda состоит из сервисов: это выбор товаров, их оплата и доставка со склада до покупателя. И конечно, мы хотим знать, что происходит с вещами на каждом шагу, контролировать бизнес-процесс доставки и при необходимости улучшать его или менять.