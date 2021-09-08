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Финансы
Nazigul Jusupova

Индийский сервис для поиска вузов и подачи заявлений на поступление привлёк $26,5 млн от фонда Winter Capital и других Статьи редакции

Кроме того, на платформе собрана информация о вступительных курсах, экзаменах, стипендиях и жилье.

  • Winter Capital (WCP) возглавил раунд, в котором также принимали участие Man Capital и ETS Strategic Capital.
  • CollegeDekho был основан в 2015 году. Стартап входит в индийскую группу Girnarsoft, которой владеют компании Sequoia India и Hillhouse Capital. По данным компании, у сервиса 1,5 млн посетителей в месяц. Полученные средства она направит на улучшение платформы.
  • Сервис помогает выпускникам школ связываться с колледжами и университетами, собирает информацию о курсах, экзаменах, стипендиях и жилье. На платформе принимают заявления о поступлении 36 тысяч учебных заведений. Пользователь может заполнить форму один раз и разослать её по всем вузам.
  • WCP инвестирует в технологические компании в образовании, здравоохранении, финансовые и потребительские сервисы. В июле компания купила долю в сервисе для проведения онлайн-курсов GetCourse за $50 млн.

#новости #wintercapitalpartners

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8 8 комментариев
2
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Anton Baranov

4

Грегори: Гейтс, Элиссон, Джобс, Делл. Все они бросили колледж. Кремниевая долина - колыбель инноваций из-за таких недоучек. Колледж превратился в жестокую и дорогую насмешку над бедняками и средним классом. Все сливки достаются прогульщикам.

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Андрей Гришин

Anton
2

 Джобс - бросил колледж, в гараже собирал компьютеры, основал свою компанию, вывел её в мировые топы

Ты - бросил колледж, пошёл работать в макдак, по вечерам под пиво катаешь в доту

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Сергей Иванов

Андрей
0

Только таких условных Джобсов, бросивших колледж и ставших Джобсами один на миллион «ты», бросивших колледж и устроившихся в макдкак что в Америке, что в России, что в Папуа-Новая Гвинея

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Ruslan Umarkhanov

Anton
0

Все верно, только эти ребята прогуливали обучение в элитных вузах НЕ в РФ. У нас прогулял -> армия -> работа -> вынужденная заочка (если хочешь подняться официально), то есть круг замкнулся на необходимости вышки(((

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Густой шар

Ruslan
0

А кто мешает заплатить за военник? и непонятно причем тут после работы заочка - на ИТ специальностях она никому не уперлась. Ты как то далек от наших реалий 

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Mike Espoo

Густой
0

"А кто мешает заплатить за военник"
Вы серьезно?
Вы так говорите как будто сравни покупке нового ноута.
За это присесть можно.

Что-то я не знаю ни одного с купленным военником, а люди со связями и 
дети их служили, если раздолбаи и не хотели учиться.

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Фиктивный Аккаунт

0

Ну, это же чисто внутренне индийская история.

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Covid 19

0

Наехали на парня, Макдак это утка из мульта, а Макдональдс, это школа жизни, после нее сразу хочется учиться!

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