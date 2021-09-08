Индийский сервис для поиска вузов и подачи заявлений на поступление привлёк $26,5 млн от фонда Winter Capital и других Статьи редакции
Кроме того, на платформе собрана информация о вступительных курсах, экзаменах, стипендиях и жилье.
- Winter Capital (WCP) возглавил раунд, в котором также принимали участие Man Capital и ETS Strategic Capital.
- CollegeDekho был основан в 2015 году. Стартап входит в индийскую группу Girnarsoft, которой владеют компании Sequoia India и Hillhouse Capital. По данным компании, у сервиса 1,5 млн посетителей в месяц. Полученные средства она направит на улучшение платформы.
- Сервис помогает выпускникам школ связываться с колледжами и университетами, собирает информацию о курсах, экзаменах, стипендиях и жилье. На платформе принимают заявления о поступлении 36 тысяч учебных заведений. Пользователь может заполнить форму один раз и разослать её по всем вузам.
- WCP инвестирует в технологические компании в образовании, здравоохранении, финансовые и потребительские сервисы. В июле компания купила долю в сервисе для проведения онлайн-курсов GetCourse за $50 млн.
Грегори: Гейтс, Элиссон, Джобс, Делл. Все они бросили колледж. Кремниевая долина - колыбель инноваций из-за таких недоучек. Колледж превратился в жестокую и дорогую насмешку над бедняками и средним классом. Все сливки достаются прогульщикам.
Джобс - бросил колледж, в гараже собирал компьютеры, основал свою компанию, вывел её в мировые топы
Ты - бросил колледж, пошёл работать в макдак, по вечерам под пиво катаешь в доту
Только таких условных Джобсов, бросивших колледж и ставших Джобсами один на миллион «ты», бросивших колледж и устроившихся в макдкак что в Америке, что в России, что в Папуа-Новая Гвинея
Все верно, только эти ребята прогуливали обучение в элитных вузах НЕ в РФ. У нас прогулял -> армия -> работа -> вынужденная заочка (если хочешь подняться официально), то есть круг замкнулся на необходимости вышки(((
Густой шар
А кто мешает заплатить за военник? и непонятно причем тут после работы заочка - на ИТ специальностях она никому не уперлась. Ты как то далек от наших реалий
"А кто мешает заплатить за военник"
Вы серьезно?
Вы так говорите как будто сравни покупке нового ноута.
За это присесть можно.
Что-то я не знаю ни одного с купленным военником, а люди со связями и
дети их служили, если раздолбаи и не хотели учиться.
Наехали на парня, Макдак это утка из мульта, а Макдональдс, это школа жизни, после нее сразу хочется учиться!
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