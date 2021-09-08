Кто-то получил доступ к моим личным данным в приложении «Тинькофф», а поддержка ничего не говорит

В начале лета я получил карту «Тинькофф» и необходимости заглядывать в личный кабинет не было. 28 августа зайдя в документы в приложении, увидел следующую картину: два файла — текстовый с моими именем и фамилией, а второй с фото моего паспорта и оскорбительной подписью: