Spotify стал партнером Тинькофф в России: клиенты получат до 25% кэшбэка

В июле 2020 года любители музыки радовались запуску аудиостримингового сервиса Spotify в России. Этой осенью их ждет еще одна хорошая новость: клиенты Тинькофф могут слушать 70 миллионов музыкальных треков без рекламы, без доступа к интернету, с улучшенным качеством звука и кэшбэком за стоимость подписки до 25%.