Visa в 2022 году поднимет комиссии при оплате картой для супермаркетов и отменит льготные тарифы Статьи редакции
C 1 сентября 2021 года система исключит из льготных программ все премиальные карты, кроме Visa Platinum Business.
- Комиссии для супермаркетов вырастут с 1% до 1,3% с 1 февраля 2022 года, пишет РБК со ссылкой на информационный бюллетень компании. В Visa подтвердили письмо.
- Льготный тариф для крупных супермаркетов останется без изменений на уровне 0,5%. Но с 1 сентября 2021 года исключат все премиальные карты, кроме Visa Platinum Business.
- С 8 июля 2022 года система отменит льготный межбанковский тариф для магазинов мебели, с 5 августа — для магазинов бытовой техники, с 30 сентября — для курьерских служб. Сейчас межбанковская комиссия составляет 1-1,65%. Потом он будет зависеть от категории карты для оплаты и будет варьироваться от 1,5% до 2,3%.
- С 1 февраля 2022 года Visa исключит премиальные карты из льготных программ по начислению межбанковской комиссии для крупных ресторанов быстрого питания, крупных магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других.
- В платёжной системе рассказали, что пересматривают ставки межбанковских комиссий, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими реалиями рынка.
- По словам руководителя дирекции эквайринга «Альфа-банка» Андрея Пелина, комиссия Visa не выше других платёжных систем.
Самое интересное, что даже повышенные тарифы меньше чем 2% о которых говорил ВБ.
Интернет эквайринг всегда был самым дорогим, не знаю сколько WB платит, а я плачу в среднем 2.5%
Пилят сук на котором сидят.
Дайте мне возможность купить акции мир и я буду счастлив.
Платежные системы охренели без конкуренции.
Создание системы МИР - очень своевременный и правильный шаг властей.
Адекватный звук
лайкну, лишней система мир точно уж не будет. но как бы тебя не заклеймили леваки, которые против всего что сделано в рф
Я не видел тут тех, кто против того, что сделано в РФ, как правило все против того, что делает государство, так как делает оно это за твои же деньги, делает это очень расточительно и глупо.
Еще бы на нее не тратили мои деньги как налогоплательщика.
Если подсчитать, сколько туда вбухано, но выйдет, что виза и мастеркард скромняшки, самые экономные.
На РБК в статье побольше информации будет. Если кратко - VISA делает так, что для банков обслуживание и эмитирование их карт становится выгодней чем карт конкурентов, поскольку увеличивается интерчейндж.
Далее в новостях: крупнейшие сети магазинов начали делать комиссию при оплате картами МС и Виза
надо бы законодательно до 0,3% ограничить комиссию, или пусть покупатели доплачивают эти проценты за счастье пользоваться зарубежной карточкой.
это же фактически западный налог на товарооборот внутри россии.
А чего только до 0,3? Щетаю, нужно законодательно ввести -2% (минус два), чтоб эти клятые буржуи ещё нам доплачивали за каждую операцию. Нате-ка, пендосы, выкусите!
Миграция на мир?
Мда VISA… Еще на Вайлд что то бздит
Так они после ВБ начали, сейчас не известно стали бы они что -то менять или нет ,если бы не ВБ. Когда от тебя кто-то начинает отваливаться это может быть не плохим ходом и переложить на плечи других возможную потерю определенного рынка. Просто Россия действует больше так , что пытается экстрадироваться от всего мира, платежные системы, интернет, пошлины и т.п.
WB вводит 2% якобы от лица МПС, но баблос уходит куда-то налево.
МПС такие, ачё всмысле
Давайте и правда поднимем. Так хотя бы баблос мимо не уйдёт.
WB сука, гори в аду
Для всего остального есть мастеркард 🤗😁👍 и тут рекламный ролик, когда парень прощается с девушкой возле ее дома и нечайно включается домофон и вся семья девушки слышит их разговор 🤗🤣🤣🤣👍
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C 1 сентября 2021 года система исключит из льготных программ все премиальные карты, кроме Visa Platinum Business.
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