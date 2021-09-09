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Финансы
Nazigul Jusupova

Инвестфонд Билла Гейтса получил контроль в сети отелей Four Seasons при оценке компании в $10 млрд Статьи редакции

У Cascade Investment будет 71,25%.

  • Cascade Investment Билла Гейтса выкупила 23,75% доли отеля у Kingdom Holding саудовского принца аль-Валид ибн Талала за $2,21 млрд, пишет The Wall Street Journal.
  • Гендиректор Four Seasons Джон Дэвисон сообщил, что ожидает внедрения новых технологий и развития строительства жилых домов под своим брендом. Также компания будет больше внимания уделять окружающей среде.
  • В Kingdom сообщили, что за последние несколько лет компания получала много предложений о покупке доли в Four Seasons, но фирма ждала подходящего инвестора.
  • Kingdom и Cascade владели равными долями с 2007 года. По итогам сделки Cascade Investment будет владеть 71,25% гостиничного оператора, Kingdom — 23,75%, основатель и председатель совета директоров Four Seasons Исадор Шарп — 5% акций.
  • Four Seasons — сеть гостиниц, основанная в Канаде в 1960 году. Компания управляет 121 гостиницей и курортом и 46 резиденциями, а также реализует более 50 проектов.

#новости #биллгейтс #fourseasons

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4 4 комментария
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Xig

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Надо больше золота

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Rodeus

Xig
0

Туалеты в Индии сами себя не профинансируют

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Михаил Синицын

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Поздравляю )

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Pavel Natalia Selivanovi

0

Теперь во всех номерах будет ловить 5g

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