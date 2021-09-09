Как увеличить продажи в социальных сетях: советы от «Битрикс24»‎

По прогнозам экспертов, к 2025-му году глобальный объем продаж в e-commerce вырастет с $2,4 трлн до $3,9 трлн. Один из самых заметных и быстрорастущих сегментов рынка — социальные сети: в первом полугодии 2021-го доля покупок там увеличилась на 36%.