Оценка такси-сервиса inDriver превысила $1 млрд в начале 2021 года — она выросла почти втрое за год Статьи редакции
Инвестиции направили на усиление позиций на существующих рынках и выход на новые.
- Основатель inDriver Арсен Томский рассказал об инвестициях на своей странице в Facebook. Инвесторами стали Insight Partners, Bond Capital и General Catalyst.
- 7 сентября Томский объявил о поиске топ-менеджеров в компанию и упомянул, что inDriver стал «единорогом» к началу 2021 года — достиг оценки в $1,23 млрд.
- После этого он решил «раскрыть информацию». По его словам, также сервис в феврале 2020 года закрыл раунд инвестиций в $72 млн при оценке в $472 млн.
- Инвестиции направлены на рост в 35 странах присутствия сервиса, выход в новые страны и новые рыночные сегменты. Также средства пойдут на усиление команды, которая увеличилась с 600 человек в июле 2020 года до 1500 в июле 2021, добавил Томский.
- В марте 2020 года inDriver объявил о планах скупать стартапы в сфере мобильной разработки, но не нашёл подходящие. Тогда компания предлагала переходящим сотрудникам опционы, чтобы их заинтересовать, но свою оценку не раскрывала.
Отличный сервис. Удалось хорошо сэкономить в поездках в Калининградской области.
просто офигенный, возможность прокатится с зеком или наркоманом, которых выперли из обычного такси - отличная возможность сэкономить
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