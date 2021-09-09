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Финансы
Евгения Евсеева

Оценка такси-сервиса inDriver превысила $1 млрд в начале 2021 года — она выросла почти втрое за год Статьи редакции

Инвестиции направили на усиление позиций на существующих рынках и выход на новые.

  • Основатель inDriver Арсен Томский рассказал об инвестициях на своей странице в Facebook. Инвесторами стали Insight Partners, Bond Capital и General Catalyst.
  • 7 сентября Томский объявил о поиске топ-менеджеров в компанию и упомянул, что inDriver стал «единорогом» к началу 2021 года — достиг оценки в $1,23 млрд.
  • После этого он решил «раскрыть информацию». По его словам, также сервис в феврале 2020 года закрыл раунд инвестиций в $72 млн при оценке в $472 млн.
  • Инвестиции направлены на рост в 35 странах присутствия сервиса, выход в новые страны и новые рыночные сегменты. Также средства пойдут на усиление команды, которая увеличилась с 600 человек в июле 2020 года до 1500 в июле 2021, добавил Томский.
  • В марте 2020 года inDriver объявил о планах скупать стартапы в сфере мобильной разработки, но не нашёл подходящие. Тогда компания предлагала переходящим сотрудникам опционы, чтобы их заинтересовать, но свою оценку не раскрывала.

#новость #indriver

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5 5 комментариев
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Alex Petrov

3

Дохлый агрегатор, по крайне мере в СПб.

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Виктор Крылов

–1

Отличный сервис. Удалось хорошо сэкономить в поездках в Калининградской области.

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Ilya Konovalov

Виктор
2

просто офигенный, возможность прокатится с зеком или наркоманом, которых выперли из обычного такси - отличная возможность сэкономить

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Nathan Zachary

0

Очень крутой сервис, и не сомневался, что будет 🦄!

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Тимур Петров

0

Арсен Томский, дам совет. Съешьте аудиторию блаблакара. Упростите (скопируйте) весь функционал блаблакара и запустите поездки по России. 

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