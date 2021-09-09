Что делать и кто не виноват: какой будет аналитика после отмены куки

Павел Мрыкин, эксперт по сквозной аналитике Calltouch, рассказывает про тенденцию Apple и Google на запрет cookie-файлов ради конфиденциальности, что это значит и пора ли нам уже что-то делать