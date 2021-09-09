Акции игровых компаний Китая снова упали после новостей о приостановке выдачи разрешений на новые онлайн-игры в стране Статьи редакции
Власти обсуждают с компаниями ограничения в играх для борьбы с зависимостью у детей.
- Китайские регуляторы объявили о том, что приостановят выдачу разрешений, на собрании с представителями игровых разработчиков Tencent и NetEase, рассказали источники South China Morning Post, знакомые с деталями. Неясно, как долго продлятся ограничения.
- В Tencent отказались от комментариев Reuters, в NetEase не ответили на запрос. На фоне новостей акции Tencent падают на 8,48%, до 480 гонконгских долларов (около $61,72), акции NetEase — на 11,03% и стоят 133,9 гонконгских доллара ($17,22).
- На встрече власти просили компании ввести строгие правила, чтобы «сдерживать» распространение игровой зависимости среди несовершеннолетних, пишет Reuters со ссылкой на Xinhua. Обе компании заявили, что выполнят требования регуляторов, отмечет издание.
- В частности, обсуждались ограничения, о которых Китай объявил в августе. Власти ограничили время, которое дети могут потратить на видеоигры. Тогда акции NetEase падали на 9,3% на премаркете, акции Prosus NV (крупнейший акционер Tencent) упали на 2,35%.
Китай решил сесть на поезд в прошлый век?
Бизнес начал иметь деньги и желание влиять на политику, потому решили его немного нагнуть.
я конечно думал, что чиновники-комуннисты решили политику НЭПа сворачивать и брать все под тотальный контроль, но ваша теория выглядит лучше, ок)
Ещё Макиавелли писал, что когда у какой-то касты появляется бабло, но не возможность участвовать в политике, то возникают серьезные вопросы к власти
вот кого надо читать, вместо дурачка маркса
маркса вообще не стоило начинать читать . немецкие влажные утопические фантазии
Интересно , сгибаемый ли китайский бизнес
Это уже не немного.
Китай готовится к колонизации Вселенной, и наркоманы с игроманами им там не нужны... В то время как Маск готовится закинуть на Марс бригаду заключенных Синг-Синга, но это другое.
ну почему, надо держать в узде бизнес и либерах
А то что?
А то шелупонь с запада поползет
Большинство игр уже давно нацелены на "повышение вовлеченности"(зависимости), "сюрприз механики"(казино) и т.д. О том что бы дать уникальный игровой опыт, это единицы. А так это доилки зависимых. Ограничения для детей вводят правильно.
Но ничего не предлагают взамен. Взмахи рукой перед великим товарищем Xi это не альтернатива
Игры разрушают детские мозги.
Никому на пользу они еще не пошли.
Запрещая их КПК смотрит во вторую половину 21 века, когда нейробиология, политика и экономика будут тесно переплетены и научный нарратив о мозге будет основой этики и культуры.
Гении! Действуют на опережение!
Но недавно же СМИ Китая успокаивали инвесторов и говорили, что регуляторный кошмаринг закончился...
Жаль что у нас не как в Китае
Выдают разрешения на онлайн игры? А там оказывается ещё хуже чем я думал.
На самом деле там всё клёво. Китайцы достигают ошеломительных успехов в спорте, музыке, науке и бизнесе, и, видимо, не в последнюю очередь потому, что не рубятся сутками в Доту, а занимаются делом.
PS: минусов побольше накидайте плз, надо отчитаться в РКН
А я думал потому, что их 1.5 млрд, куча было дешевого труда, на деньги от которого не поиграешь и последующая конвертация его в промышленность и развитие.
в Китае регулятор выдаёт разрешения на разработку и оперирование онлайн играми!!!
где же комментарий про кровавого Путина и сраную рашку?
^^ а вот и он!
Какзалось бы - должно быть наоборот. Нет новых лицензий - нет новых конкурентов
Нет новых игр, нет нового дохода.
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