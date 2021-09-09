«Не следует все усилия направлять на технологичность решения»: как хорошо показать себя на хакатоне

Привет! Меня зовут Илья Сазонов, я руководитель backend-разработки в сервисе рассрочек Всегда.Да и технический эксперт конкурса «Цифровой прорыв», хакатона по финтеху. В этой статье хочу поделиться советами и лайфхаками для тех, кто готовится впервые попробовать себя на хакатоне – «Цифровом прорыве» или любом другом.