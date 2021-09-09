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Финансы
Таня Боброва

Акции игровых компаний Китая снова упали после новостей о приостановке выдачи разрешений на новые онлайн-игры в стране Статьи редакции

Власти обсуждают с компаниями ограничения в играх для борьбы с зависимостью у детей.

  • Китайские регуляторы объявили о том, что приостановят выдачу разрешений, на собрании с представителями игровых разработчиков Tencent и NetEase, рассказали источники South China Morning Post, знакомые с деталями. Неясно, как долго продлятся ограничения.
  • В Tencent отказались от комментариев Reuters, в NetEase не ответили на запрос. На фоне новостей акции Tencent падают на 8,48%, до 480 гонконгских долларов (около $61,72), акции NetEase — на 11,03% и стоят 133,9 гонконгских доллара ($17,22).
  • На встрече власти просили компании ввести строгие правила, чтобы «сдерживать» распространение игровой зависимости среди несовершеннолетних, пишет Reuters со ссылкой на Xinhua. Обе компании заявили, что выполнят требования регуляторов, отмечет издание.
  • В частности, обсуждались ограничения, о которых Китай объявил в августе. Власти ограничили время, которое дети могут потратить на видеоигры. Тогда акции NetEase падали на 9,3% на премаркете, акции Prosus NV (крупнейший акционер Tencent) упали на 2,35%.

#новость #игры #tencent

1285 просмотров
43 43 комментария
2
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43 комментария
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Митя Мурасов

10

Китай решил сесть на поезд в прошлый век?

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Кирилл Фотькин

Митя
6

Бизнес начал иметь деньги и желание влиять на политику, потому решили его немного нагнуть. 

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Руслан Ніколаєнко

Кирилл
2

я конечно думал, что чиновники-комуннисты решили политику НЭПа сворачивать и брать все под тотальный контроль, но ваша теория выглядит лучше, ок)

Ответить

Кирилл Фотькин

Руслан
5

Ещё Макиавелли писал, что когда у какой-то касты появляется бабло, но не возможность участвовать в политике, то возникают серьезные вопросы к власти

Ответить

Michael Petrov

Кирилл
4

вот кого надо читать, вместо дурачка маркса

Ответить

Митя Мурасов

Michael
3

маркса вообще не стоило начинать читать . немецкие влажные утопические фантазии

Ответить

Denis Sh

Митя
0

Вы читали? Давайте на конкретных примерах - что из написанного Марксом является влажными фантазиями, желательно с цитатами? А то он как бы большей частью описывал как работает капитализм, и я что то не вижу что бы что-то в этом плане поменялось или Маркс был опровергнут. 

Ответить

Митя

Denis
2

Что то сами немцы живут при капитализме.

Ответить

Руслан

Митя
2

ну дык, они же не идиоты, плюс пример восточной Германии показал, что при коммунизме будет голод и разруха

Ответить

Митя

Руслан
2

КПК в прошлом веке, вводя дикий капитализм, как раз и спасалась от голода и разрухи.

Ответить

Руслан

Митя
3

я знаю) просто тут на виси очень много людей которые "хотим как в Китае, сильная рука партии", иногда смешно читать такое, я с китайцами больше 10 лет работаю и знаю, что картинка не настолько красивая, как кажется в интернете

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Митя Мурасов

Кирилл
1

Интересно , сгибаемый ли китайский бизнес

Ответить

Кирилл Фотькин

Митя
2

Вопрос адресуется Джеку Ма)

Ответить

Сергей Милосердов

Кирилл
0

Это уже не немного.

Ответить

Кирилл Фотькин

Сергей
0

Вполне гуманно же) можно вспомнить ЮКОС

Ответить

Michael Petrov

Митя
1

НЭП кончился

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greg chudnoff

Митя
0

Китай готовится к колонизации Вселенной, и наркоманы с игроманами им там не нужны... В то время как Маск готовится закинуть на Марс бригаду заключенных Синг-Синга, но это другое.

Ответить

MadRat96

greg
0

От киберспорта и денег, который он приносит, тоже готовы отказаться?

Ответить

Адекватный звук

Митя
0

ну почему,  надо держать в узде бизнес и либерах

Ответить

Митя Мурасов

Адекватный
0

А то что?

Ответить

Адекватный звук

Митя
0

А то шелупонь с запада поползет

Ответить

Митя Мурасов

Адекват…
0

Ииии? Ну уберет эту восточную шелупонь.

Ответить

Sergey Bespalov

Митя
0

 Большинство игр уже давно нацелены на "повышение вовлеченности"(зависимости), "сюрприз механики"(казино) и т.д. О том что бы дать уникальный игровой опыт, это единицы. А так это доилки зависимых. Ограничения для детей вводят правильно.

Ответить

Митя Мурасов

Sergey
0

Но ничего не предлагают взамен. Взмахи рукой перед великим товарищем Xi это не альтернатива

Ответить

Фиктивный Аккаунт

–14

Игры разрушают детские мозги.

Никому на пользу они еще не пошли.

Запрещая их КПК смотрит во вторую половину 21 века, когда нейробиология, политика и экономика будут тесно переплетены и научный нарратив о мозге будет основой этики и культуры.

Гении! Действуют на опережение!

Ответить

Денис Колокольцев

Фиктивный
17
Ответить

kav

Фиктивный
6

+20 очков социального рейтинга

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Lightning1707

Фиктивный
2

Шота сектой какой-то попахивает.

Ответить

Христов меч

Фиктивный
1

Похоже, вы в детстве переиграли 

Ответить

Митя Мурасов

Фиктивный
0

А Китай тут при чем? Опять будет пиздить технологии?

Ответить

Кирилл Фотькин

5

Но недавно же СМИ Китая успокаивали инвесторов и говорили, что регуляторный кошмаринг закончился...

Ответить

Артем Павлючук

Кирилл
1

Переобулись.

Ответить

Иван Борода

0

Жаль что у нас не как в Китае

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Алексей Никитенко

Иван
3

Очень хорошо, что не как в Китае. 

Ответить

Radna

0

Выдают разрешения на онлайн игры? А там оказывается ещё хуже чем я думал.

Ответить

greg chudnoff

Radna
–2

На самом деле там всё клёво. Китайцы достигают ошеломительных успехов в спорте, музыке, науке и бизнесе, и, видимо, не в последнюю очередь потому, что не рубятся сутками в Доту, а занимаются делом.

PS: минусов побольше накидайте плз, надо отчитаться в РКН

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Алексей Никитенко

greg
4

А я думал потому, что их 1.5 млрд, куча было дешевого труда, на деньги от которого не поиграешь и последующая конвертация его в промышленность и развитие. 

Ответить

Dmitry Ryzhov

–4

в Китае регулятор выдаёт разрешения на разработку и оперирование онлайн играми!!!

где же комментарий про кровавого Путина и сраную рашку?

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Dmitry Ryzhov

Dmitry
1

^^ а вот и он!

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Руслан Ніколаєнко

Dmitry
2

скажите, а как давно вы начали общаться сам с собой?

Ответить

Павел

0

Какзалось бы - должно быть наоборот. Нет новых лицензий - нет новых конкурентов

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Алексей Никитенко

Павел
0

Нет новых игр, нет нового дохода.

Ответить

Павел

Алексей
0

Игроки же на апдейтах сидят, и уходят, когда есть что-то новое

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