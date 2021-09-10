Регулятор повышает ставку на фоне роста инфляции.

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ЦБ допустил, что будет повышать ставку на ближайших заседаниях. Регулятор будет принимать решение с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно целевых 4%, развития экономики, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По оценке на 6 сентября инфляция составила 6,74%, сообщил регулятор. Это связано с тем, что рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производств.

Во втором квартале российская экономика достигла допандемийного уровня и, по оценкам ЦБ возвращается к сбалансированному росту.



По прогнозу ЦБ, годовая инфляция начнёт замедляться в четвёртом квартале 2021 года и снизится до 4-4,5% в 2022 году.



В течение 2020 года регулятор несколько раз снижал ставку, в итоге с 6,25% она достигла исторического минимума в 4,25%. В феврале 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла снижения ставок.

В марте регулятор впервые с декабря 2018-го поднял ключевую ставку до 4,5% годовых, затем до 5%, а в июне — до 5,5%.

Динамика ключевой ставки ЦБ с января 2014 года по сентябрь 2021 года ЦБ

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Повышение ставки замедляет экономический рост, но способствует снижению инфляции.

Почему ЦБ поднял ставку

В пользу умеренного повышения ключевой ставки говорит замедление по итогам июля к аналогичному периоду 2019 года большинства макроэкономических показателей кроме добычи нефти и ритейла, отмечал Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research».

При этом ключевой фактор для ЦБ — полные данные по росту потребительских цен по итогам августа, продолжает он. В конце августа регулятор говорил, что предвыборные выплаты пенсионерам, детям и военным уже учтены в июльском прогнозе инфляции.

Если это так, ЦБ будет смотреть в первую очередь на то, подтвердится ли всплеск роста цен в данных по инфляции от Росстата, пояснял Петроневич. 8 сентября Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в августе установила пятилетний рекорд, достигнув 6,7%.