ЦБ повысил ключевую ставку пятый раз подряд — с 6,5% до 6,75% Статьи редакции
Регулятор повышает ставку на фоне роста инфляции.
ЦБ допустил, что будет повышать ставку на ближайших заседаниях. Регулятор будет принимать решение с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно целевых 4%, развития экономики, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
- По оценке на 6 сентября инфляция составила 6,74%, сообщил регулятор. Это связано с тем, что рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производств.
- Во втором квартале российская экономика достигла допандемийного уровня и, по оценкам ЦБ возвращается к сбалансированному росту.
- По прогнозу ЦБ, годовая инфляция начнёт замедляться в четвёртом квартале 2021 года и снизится до 4-4,5% в 2022 году.
В течение 2020 года регулятор несколько раз снижал ставку, в итоге с 6,25% она достигла исторического минимума в 4,25%. В феврале 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла снижения ставок.
В марте регулятор впервые с декабря 2018-го поднял ключевую ставку до 4,5% годовых, затем до 5%, а в июне — до 5,5%.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Повышение ставки замедляет экономический рост, но способствует снижению инфляции.
Почему ЦБ поднял ставку
В пользу умеренного повышения ключевой ставки говорит замедление по итогам июля к аналогичному периоду 2019 года большинства макроэкономических показателей кроме добычи нефти и ритейла, отмечал Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research».
При этом ключевой фактор для ЦБ — полные данные по росту потребительских цен по итогам августа, продолжает он. В конце августа регулятор говорил, что предвыборные выплаты пенсионерам, детям и военным уже учтены в июльском прогнозе инфляции.
Если это так, ЦБ будет смотреть в первую очередь на то, подтвердится ли всплеск роста цен в данных по инфляции от Росстата, пояснял Петроневич. 8 сентября Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в августе установила пятилетний рекорд, достигнув 6,7%.
Инфляция продолжает расти, в связт с чем ЦБ будет увеличивать ставку, согласен сооснователь и финансовый директор банка для бизнеса «Бланк» Алексей Васильев. «Мы прогнозируем, что повышение будет ещё на 0,5% пункта. Но я соглашусь со всеми аналитиками: к концу года ставка не превысит 7%. Хотя сейчас видно, что рубль укрепляется, а общий рынок снижается», — зключил Васильев.
Ну договаривались же после выборов!!!
Дали по десятке, пора назад возвращать
Такой остроумный, и такой глупый.
К чему ты это?
10 000 разогнали инфляцию, а новая ставка ее как раз осаживает, но вот в чем подвох, если ритейл такой охреневший и от лишних 10 000 разгоняет цены, то мы жить хорошо не будем при любом курсе ₽/$
Мы теперь заживём хорошо или ещё лучше? А то я запутался.
может кто то объяснить в 2-3 предложениях в чем проблема от повышений в этом году ставки, если в 2015 ставка была аж под 17%
Ты пробовал взять кредит в 2015?
Ну так, чем выше ставка, тем дороже деньги.
План не сбылся. Хотели до 5,8% в 2021 уложиться, а 6-7% вынести на 22 год.
Круть, пойду ипотеку оформлять😁
Правельно бизнесс только бабки выведет, а холопов не должна спугнуть ни большая инфляция перед выборами ни искусственно завышенная статистика по фейковой вакцинации.
Регулятор повышает ставку на фоне роста инфляции.
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