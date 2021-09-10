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Финансы
Таня Боброва

ЦБ повысил ключевую ставку пятый раз подряд — с 6,5% до 6,75% Статьи редакции

Регулятор повышает ставку на фоне роста инфляции.

29 29 комментариев
1786 просмотров

ЦБ допустил, что будет повышать ставку на ближайших заседаниях. Регулятор будет принимать решение с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно целевых 4%, развития экономики, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

  • По оценке на 6 сентября инфляция составила 6,74%, сообщил регулятор. Это связано с тем, что рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производств.
  • Во втором квартале российская экономика достигла допандемийного уровня и, по оценкам ЦБ возвращается к сбалансированному росту.
  • По прогнозу ЦБ, годовая инфляция начнёт замедляться в четвёртом квартале 2021 года и снизится до 4-4,5% в 2022 году.

В течение 2020 года регулятор несколько раз снижал ставку, в итоге с 6,25% она достигла исторического минимума в 4,25%. В феврале 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла снижения ставок.

В марте регулятор впервые с декабря 2018-го поднял ключевую ставку до 4,5% годовых, затем до 5%, а в июне — до 5,5%.

Динамика ключевой ставки ЦБ с января 2014 года по сентябрь 2021 года ЦБ

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Повышение ставки замедляет экономический рост, но способствует снижению инфляции.

Почему ЦБ поднял ставку

В пользу умеренного повышения ключевой ставки говорит замедление по итогам июля к аналогичному периоду 2019 года большинства макроэкономических показателей кроме добычи нефти и ритейла, отмечал Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research».

При этом ключевой фактор для ЦБ — полные данные по росту потребительских цен по итогам августа, продолжает он. В конце августа регулятор говорил, что предвыборные выплаты пенсионерам, детям и военным уже учтены в июльском прогнозе инфляции.

Если это так, ЦБ будет смотреть в первую очередь на то, подтвердится ли всплеск роста цен в данных по инфляции от Росстата, пояснял Петроневич. 8 сентября Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в августе установила пятилетний рекорд, достигнув 6,7%.

Инфляция продолжает расти, в связт с чем ЦБ будет увеличивать ставку, согласен сооснователь и финансовый директор банка для бизнеса «Бланк» Алексей Васильев. «Мы прогнозируем, что повышение будет ещё на 0,5% пункта. Но я соглашусь со всеми аналитиками: к концу года ставка не превысит 7%. Хотя сейчас видно, что рубль укрепляется, а общий рынок снижается», — зключил Васильев.

#новость #цб #ключеваяставка

29 29 комментариев
8
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29 комментариев
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Николай Шелопугин

13

Ну договаривались же после выборов!!!

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Никита Корниенко

Николай
0

Это подарок

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Artyom Lyapin

8

Дали по десятке, пора назад возвращать

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Александр Якунин

Artyom
–6

Такой остроумный, и такой глупый.

Ответить

Artyom Lyapin

Александр
0

К чему ты это?

Ответить

Александр Якунин

Artyom
0

10 000 разогнали инфляцию, а новая ставка ее как раз осаживает, но вот в чем подвох, если ритейл такой охреневший и от лишних 10 000 разгоняет цены, то мы жить хорошо не будем при любом курсе ₽/$

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Никита Корниенко

Artyom
–1

Синдром Туретта, не обращайте внимание)

Ответить

Амбиент Музыкантов

7

Мы теперь заживём хорошо или ещё лучше? А то я запутался.

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Dmitry No Name

Амбиент
0

Я тоже не понимать :(

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Внимательный корабль

Амбиент
0

Кто-то хорошо, а кто-то еще лучше ;)

Ответить

Никита Корниенко

Амбиент
0

Не задавайте лишние вопросы. Жить станет проще. 

Ответить

Ярослав Фролов

4
Ответить

keepomen

2

Хитро уменьшаем инфляцию перед выборами

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Rownie

1

может кто то объяснить в 2-3 предложениях в чем проблема от повышений в этом году ставки, если в 2015 ставка была аж под 17%

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Артём Палённый

Rownie
0

Ты пробовал взять кредит в 2015?

Ответить

Rownie

Артём
0

нет, у меня только кредитка была

Ответить

Артём Палённый

Rownie
0

Ну так, чем выше ставка, тем дороже деньги.

Ответить

Rownie

Артём
0

ну так теоретически это хорошо ведь чем дороже деньги тем меньше инфляция, нет?

Ответить

Внимательный

Rownie
6

Теоретически у нас 3 миллиона долларов, а практически две проститутки и старый гомосек )

Ответить

Сергей

1

Больше налогов, богу налогов. 

Ответить

Artyom Lyapin

–4

Хотел за едро проголосовать, но видно не судьба 😆👍

Ответить

Иван Иванов

0

План не сбылся. Хотели до 5,8% в 2021 уложиться, а 6-7% вынести на 22 год.

https://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2022_2024/

Ответить

Яков Мамедов

0

Круть, пойду ипотеку оформлять😁

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Андрей Епанчинцев

Яков
0

Поздно, в июле +1% стало

Ответить

Яков Мамедов

Андрей
0
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Маркетологов к стенке

0

Наступает осень, начинается подготовка обрушения фондовых рынков

Ответить

Никита Семёнов

–1

Вау! Радость то какая…

Ответить

Фиктивный Аккаунт

–1

Правельно бизнесс только бабки выведет, а холопов не должна спугнуть ни большая инфляция перед выборами ни искусственно завышенная статистика по фейковой вакцинации.   

Ответить

Молочный корабль

Фиктивный
0

русофоб

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Читать все 29 комментариев
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