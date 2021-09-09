Оценка компании выросла почти в четыре раза с 2019 года.

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Компания Flo Health, которая разрабатывает приложение Flo, привлекла инвестиции от Target Global и VNV Global, рассказали vc.ru в сервисе.

Привлечённые средства помогут «продолжить привлекать высококлассных специалистов в области инжиниринга, продукта, data science и медицины по всему миру, расширяя свое географическое присутствие», отметили в компании.

Инвестиции направят на развитие приложения и расширение команды. За последние два года она выросла вдвое. Компания планирует, что к концу 2021 во Flo по всему миру будет работать 400 человек, из них более половины — в европейских офисах компании.

Приложение Flo помогает женщинам следить за репродуктивным здоровьем при помощи технологий искусственного интеллекта. Сервис объединяет календарь менструальных циклов, публикации на тему здоровья и сообщество для анонимного обсуждения здоровья и образа жизни.

Офисы компании находятся в Лондоне, Литве, Нидерландах, Белоруссии и США. В 2019 году Flo привлёк $7,5 млн при оценке в $230 млн. Всего, по данным Crunchbase, компания привлекла $75,5 млн.