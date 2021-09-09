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Финансы
Евгения Евсеева

Разработчик приложения для анализа женского здоровья Flo привлёк $50 млн при оценке в $800 млн Статьи редакции

Оценка компании выросла почти в четыре раза с 2019 года.

6 6 комментариев
1197 просмотров

Компания Flo Health, которая разрабатывает приложение Flo, привлекла инвестиции от Target Global и VNV Global, рассказали vc.ru в сервисе.

Привлечённые средства помогут «продолжить привлекать высококлассных специалистов в области инжиниринга, продукта, data science и медицины по всему миру, расширяя свое географическое присутствие», отметили в компании.

Инвестиции направят на развитие приложения и расширение команды. За последние два года она выросла вдвое. Компания планирует, что к концу 2021 во Flo по всему миру будет работать 400 человек, из них более половины — в европейских офисах компании.

Приложение Flo помогает женщинам следить за репродуктивным здоровьем при помощи технологий искусственного интеллекта. Сервис объединяет календарь менструальных циклов, публикации на тему здоровья и сообщество для анонимного обсуждения здоровья и образа жизни.

Офисы компании находятся в Лондоне, Литве, Нидерландах, Белоруссии и США. В 2019 году Flo привлёк $7,5 млн при оценке в $230 млн. Всего, по данным Crunchbase, компания привлекла $75,5 млн.

По собственным данным, Flo скачали более 200 млн пользователей по всему миру. Flo предоставляет доступ ко всем функциям сервиса за 269 рублей в месяц. К августу 2021 года количество платных подписчиков выросло в четыре раза за год — до 1,5 млн человек.

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vc.ru

#новость #flo

6 6 комментариев
7
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6 комментариев
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Комментарий удален

Lil Trump

–5

Все инвесторы русские. На западе это никому не нужно. Держутся друг за дружку чтобы не утонуть и вкладывают в огрызки западных технологий. Этих приложений по планированию месячных в сторах сотнями валяется от индусов до студентов лепят, на что хватило мозгов...

Только русский цепляется за это и из кожи лезет пытается построить бизнес вокруг этого. Так как для более развитой нации это все несерьзно, другие ориентиры и цели

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Османов Осман

0

В фильме Дудя про это приложение было

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Lil Trump

Османов
0

В фильме Дудя было про приложения для месячных?
*занавес**
все что нужно знать о технологическом бизнесе в рф 

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Lil Trump

Османов
0

может стоить запустить приложение для определения полюции прикрутить туда нейронку и показать у Дудя? зайдет 

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Даниил Слесарчук

0
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Artem

0

Горжусь земляками

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