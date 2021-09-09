Разработчик приложения для анализа женского здоровья Flo привлёк $50 млн при оценке в $800 млн Статьи редакции
Оценка компании выросла почти в четыре раза с 2019 года.
Компания Flo Health, которая разрабатывает приложение Flo, привлекла инвестиции от Target Global и VNV Global, рассказали vc.ru в сервисе.
Привлечённые средства помогут «продолжить привлекать высококлассных специалистов в области инжиниринга, продукта, data science и медицины по всему миру, расширяя свое географическое присутствие», отметили в компании.
Инвестиции направят на развитие приложения и расширение команды. За последние два года она выросла вдвое. Компания планирует, что к концу 2021 во Flo по всему миру будет работать 400 человек, из них более половины — в европейских офисах компании.
Приложение Flo помогает женщинам следить за репродуктивным здоровьем при помощи технологий искусственного интеллекта. Сервис объединяет календарь менструальных циклов, публикации на тему здоровья и сообщество для анонимного обсуждения здоровья и образа жизни.
Офисы компании находятся в Лондоне, Литве, Нидерландах, Белоруссии и США. В 2019 году Flo привлёк $7,5 млн при оценке в $230 млн. Всего, по данным Crunchbase, компания привлекла $75,5 млн.
По собственным данным, Flo скачали более 200 млн пользователей по всему миру. Flo предоставляет доступ ко всем функциям сервиса за 269 рублей в месяц. К августу 2021 года количество платных подписчиков выросло в четыре раза за год — до 1,5 млн человек.
Комментарий удален
Все инвесторы русские. На западе это никому не нужно. Держутся друг за дружку чтобы не утонуть и вкладывают в огрызки западных технологий. Этих приложений по планированию месячных в сторах сотнями валяется от индусов до студентов лепят, на что хватило мозгов...
Только русский цепляется за это и из кожи лезет пытается построить бизнес вокруг этого. Так как для более развитой нации это все несерьзно, другие ориентиры и цели
В фильме Дудя про это приложение было
Как обычно врываемся с (не)скучной аналитикой, на этот раз детских пособий и погашений микрозаймов. Рассказываем, как они связаны и сколько стоит сегодня собрать ребенка в школу.
Компания ведёт совместное расследование с Qrator Labs.
Основатели хотели уплыть от бюрократии и жить по своим законам, но ничего не знали о круизах. Что они обещали криптоэнтузиастам на борту и что помешало им продолжить плавание — рассказывает The Guardian.
Сервис поможет пройти регистрацию, подготовить документы и оформить карточки товаров.
Оценка компании выросла почти в четыре раза с 2019 года.
В службе поддержки говорят, что у сервиса недостаточно курьеров, а в компании — что их хватает, но есть давление на рынок.
На прошлой неделе лидеры российской банковской индустрии пострадали от масштабной DDoS-атаки. Пока банки таймаутили, покупатели испытывали трудности с оплатой, а платежные шлюзы и еком теряли деньги (и плакали). Как платежный сервис Payture спасал выручку клиентов и свой оборот — в этом материале.
По прогнозам экспертов, к 2025 году глобальный объем продаж в ecommerce вырастет с $2,4 трлн до $3,9 трлн. Один из самых заметных и быстрорастущих сегментов рынка — социальные сети: в первом полугодии 2021-го доля покупок там увеличилась на 36%.
Инвестиции направили на усиление позиций на существующих рынках и выход на новые.
3-4 сентября Москва принимала главный международный фестиваль в индустрии дизайна и цифрового искусства OFFF, который стал крупнейшим образовательным мероприятием эпохи COVID-free. Более 50 спикеров и 800 гостей в поисках вдохновения и профессионального саморазвития собралось под одной крышей общественного пространства Хлебозавод. Более 1000…
Привет! Меня зовут Илья Сазонов, я руководитель backend-разработки в сервисе рассрочек Всегда.Да и технический эксперт конкурса «Цифровой прорыв», хакатона по финтеху. В этой статье хочу поделиться советами и лайфхаками для тех, кто готовится впервые попробовать себя на хакатоне – «Цифровом прорыве» или любом другом.