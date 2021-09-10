Накопить денег, рассчитать платёж по кредиту и возможный доход: полезные формулы для личных финансов Статьи редакции
Теория, примеры и шаблон для работы.
Технический директор стартапа Cheddar Payments Боук ван де Бейл (Bouke van der Bijl) в своём блоге поделился несколькими универсальными формулами для электронных таблиц, облегчающих финансовые подсчёты.
Выбрали самое полезное.
Немного теории: какие данные нужны для расчётов
Бейл использует данные из формулы аннуитетного платежа:
- RATE — фиксированная процентная ставка за выбранный срок. Рассчитывается как годовая процентная ставка, разделённая на выбранный период. Например, для ежемесячных взносов нужно разделить годовую ставку на 12.
- NPER (Number of Periods) — общее количество платежей или взносов за выбранный срок. Рассчитывается как количество платежей в год, умноженное на количество лет.
- PMT (Payment) — фиксированный платёж за выбранный срок.
Общие данные:
- PV (Present value) — текущий объём активов. Например, сколько денег уже лежит на банковском счёте. Может принимать значение 0.
- FV (Future value) — будущая стоимость инвестиций или платежей за выбранный период. Например, она показывает, какая сумма должна быть на счёте через несколько лет.
- Количество платежей в год.
- Количество лет.
- Процентная ставка.
Как этим пользоваться: готовые примеры
Сколько я накоплю за несколько лет
Пример:
- Есть €1000 инвестиций (PV=1000).
- Процентная ставка 5% (RATE=5%÷12).
- Каждый месяц вносится €100 (PMT=100).
- Срок инвестиций — 10 лет (NPER=10*12, где 12 — количество месяцев в году).
Объём накоплений рассчитывается по формуле FV(rate, nper, pmt, pv). С значениями из примера: FV(5%÷12, 10*12, 100, 1000) = 17 175.
Итог — за 10 лет можно накопить €17 175.
Результат получается с отрицательным значением, потому что формулы работают с «притоками и оттоками» денег: каждый месяц в сумму «втекает» €100, а в конце срок вся сумма «вытекает» наружу.
Рассчитать ежемесячный платеж за ипотеку или по кредиту
Пример:
- Нужно взять ипотеку в 20 млн рублей (FV=-20 000 000, с отрицательным значением, так как мы вычитаем платежи из «финальной» суммы).
- Процентная ставка 7% (RATE=7%÷12).
- Срок платежа — 30 лет (NPER=30*12, где 12 — количество месяцев в году).
Ежемесячные платежи рассчитываются по формуле PMT(rate, nper, pv, fv). С данными из примера: PMT(7%÷12, 30*12, 0, -20000000) = 133 060,50.
Итог — ежемесячная плата составит 133 060 рублей 50 копеек в месяц.
Накопить денег
Пример:
- Есть €3000 на счете (PV=3000).
- Процентная ставка 4% в год (RATE=4%÷12).
- Нужно накопить €200 тысяч (FV=200000).
- Срок — 10 лет (NPER=10*12)
Сколько нужно вносить в месяц, чтобы накопить 200 тысяч евро за 10 лет?
Формула: PMT(rate, nper, pv, fv). Со значениями из примера: PMT(4%÷12, 10*12, 3000, -200000).
Итог — нужно инвестировать €1328 в месяц, чтобы накопить €200 тысяч за 10 лет.
Поиск оптимальной процентной ставки
Пример:
- Есть €1000 на счете (PV=1000).
- Нужно накопить €100 тысяч (FV=100000).
- Срок — 20 лет (NPER=10*12).
Какой должна быть процентная ставка вклада, чтобы с €1000 накопить €100 тысяч за 10 лет?
Формула: RATE(nper, pmt, pv, fv). Со значениями из примера: RATE(20, 0, 1000, -100000).
Итог — ставка должна быть 25,89% годовых.
Сколько нужно инвестировать сейчас для определённого пассивного дохода в будущем
Пример: получать пассивный доход в 100 в €месяц через 10 лет. Сколько нужно вложить при ставке в 2% годовых?
- Ставка — 2% (RATE=2%÷12).
- Срок — 10 лет (NPER=10*12).
- Снимать по €100 в месяц (PMT=-100).
- На счету — 0 (FV=0).
Используется функция PV (rate, nper, pmt, fv, type). С данными из примера: PV (2%÷12, 10*12, −100, 0)=10 868
Итог — нужно вложить €10 868, чтобы через 10 лет снимать по €100 дохода.
Шаблон таблицы с примерами — в «Google Таблицах».
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