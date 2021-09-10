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Финансы
Евгений Делюкин

Накопить денег, рассчитать платёж по кредиту и возможный доход: полезные формулы для личных финансов Статьи редакции

Теория, примеры и шаблон для работы.

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Технический директор стартапа Cheddar Payments Боук ван де Бейл (Bouke van der Bijl) в своём блоге поделился несколькими универсальными формулами для электронных таблиц, облегчающих финансовые подсчёты.

Выбрали самое полезное.

Немного теории: какие данные нужны для расчётов

Бейл использует данные из формулы аннуитетного платежа:

  • RATE — фиксированная процентная ставка за выбранный срок. Рассчитывается как годовая процентная ставка, разделённая на выбранный период. Например, для ежемесячных взносов нужно разделить годовую ставку на 12.
  • NPER (Number of Periods) — общее количество платежей или взносов за выбранный срок. Рассчитывается как количество платежей в год, умноженное на количество лет.
  • PMT (Payment) — фиксированный платёж за выбранный срок.

Общие данные:

  • PV (Present value) — текущий объём активов. Например, сколько денег уже лежит на банковском счёте. Может принимать значение 0.
  • FV (Future value) — будущая стоимость инвестиций или платежей за выбранный период. Например, она показывает, какая сумма должна быть на счёте через несколько лет.
  • Количество платежей в год.
  • Количество лет.
  • Процентная ставка.

Как этим пользоваться: готовые примеры

Сколько я накоплю за несколько лет

Пример:

  • Есть €1000 инвестиций (PV=1000).
  • Процентная ставка 5% (RATE=5%÷12).
  • Каждый месяц вносится €100 (PMT=100).
  • Срок инвестиций — 10 лет (NPER=10*12, где 12 — количество месяцев в году).

Объём накоплений рассчитывается по формуле FV(rate, nper, pmt, pv). С значениями из примера: FV(5%÷12, 10*12, 100, 1000) = 17 175.

Итог — за 10 лет можно накопить €17 175.

Результат получается с отрицательным значением, потому что формулы работают с «притоками и оттоками» денег: каждый месяц в сумму «втекает» €100, а в конце срок вся сумма «вытекает» наружу.

Рассчитать ежемесячный платеж за ипотеку или по кредиту

Пример:

  • Нужно взять ипотеку в 20 млн рублей (FV=-20 000 000, с отрицательным значением, так как мы вычитаем платежи из «финальной» суммы).
  • Процентная ставка 7% (RATE=7%÷12).
  • Срок платежа — 30 лет (NPER=30*12, где 12 — количество месяцев в году).

Ежемесячные платежи рассчитываются по формуле PMT(rate, nper, pv, fv). С данными из примера: PMT(7%÷12, 30*12, 0, -20000000) = 133 060,50.

Итог — ежемесячная плата составит 133 060 рублей 50 копеек в месяц.

Накопить денег

Пример:

  • Есть €3000 на счете (PV=3000).
  • Процентная ставка 4% в год (RATE=4%÷12).
  • Нужно накопить €200 тысяч (FV=200000).
  • Срок — 10 лет (NPER=10*12)

Сколько нужно вносить в месяц, чтобы накопить 200 тысяч евро за 10 лет?

Формула: PMT(rate, nper, pv, fv). Со значениями из примера: PMT(4%÷12, 10*12, 3000, -200000).

Итог — нужно инвестировать €1328 в месяц, чтобы накопить €200 тысяч за 10 лет.

Поиск оптимальной процентной ставки

Пример:

  • Есть €1000 на счете (PV=1000).
  • Нужно накопить €100 тысяч (FV=100000).
  • Срок — 20 лет (NPER=10*12).

Какой должна быть процентная ставка вклада, чтобы с €1000 накопить €100 тысяч за 10 лет?

Формула: RATE(nper, pmt, pv, fv). Со значениями из примера: RATE(20, 0, 1000, -100000).

Итог — ставка должна быть 25,89% годовых.

Сколько нужно инвестировать сейчас для определённого пассивного дохода в будущем

Пример: получать пассивный доход в 100 в €месяц через 10 лет. Сколько нужно вложить при ставке в 2% годовых?

  • Ставка — 2% (RATE=2%÷12).
  • Срок — 10 лет (NPER=10*12).
  • Снимать по €100 в месяц (PMT=-100).
  • На счету — 0 (FV=0).

Используется функция PV (rate, nper, pmt, fv, type). С данными из примера: PV (2%÷12, 10*12, −100, 0)=10 868

Итог — нужно вложить €10 868, чтобы через 10 лет снимать по €100 дохода.

Шаблон таблицы с примерами — в «Google Таблицах».

#финансы #планирование #таблицы

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