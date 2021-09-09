Фонд будет работать в партнёрстве с Angel List.

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Davidovs VC будет инвестировать в американские стартапы опытных основателей на ранних стадиях. Фонд сфокусируется на проектах, которые применяют искусственный интеллект: робототехнике, финансовых сервисах и других.

Марина и Николай Давыдовы vk.com

Инвесторами фонда уже стали основатель Fort Ross Ventures Виктор Орловский, а также братья Либерманы — бывшие директора по продукту Snapchat и основатели Frank.ly, сообщает Forbes.

Фонд предполагает поквартальные взносы частных инвесторов вместо крупных единовременных вложений и планирует совершать 4-6 сделок в квартал.

Минимальная квартальная инвестиция — $30 тысяч. «В начале мы планируем ограничиться инвестициями $1-1,5 млн в шесть-семь компаний в квартал», — рассказал Николай Давыдов Forbes.

Комиссия за управление составит 2%, вознаграждение за успех — 20%. Инвесторы смогут увеличивать или уменьшать сумму поквартальных вложений после первых восьми кварталов.

Фонд Davidovs пока работает в закрытом режиме на Angel List и доступен только по приглашениям. Позже основатели сделают его открытым для всех.