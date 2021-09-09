Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":6166,"title":"\u0421\u0442\u043e\u0438\u0442 \u043b\u0438 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u0443 \u0432\u043e\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u044b \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433 \u0438\u0437 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=6166&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/286967-korotko-konferenciya-o-liderstve-v-dizayne&placeBit=1&hash=390dcd4b4da3db10656ee0ab4de82179605b6cf66d77c074cc43898e58411583","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

Николай и Марина Давыдовы запустили фонд Davidovs VC для поквартальных инвестиций в стартапы в США Статьи редакции

Фонд будет работать в партнёрстве с Angel List.

23 23 комментария
2861 просмотров

Davidovs VC будет инвестировать в американские стартапы опытных основателей на ранних стадиях. Фонд сфокусируется на проектах, которые применяют искусственный интеллект: робототехнике, финансовых сервисах и других.

Марина и Николай Давыдовы vk.com

Инвесторами фонда уже стали основатель Fort Ross Ventures Виктор Орловский, а также братья Либерманы — бывшие директора по продукту Snapchat и основатели Frank.ly, сообщает Forbes.

Фонд предполагает поквартальные взносы частных инвесторов вместо крупных единовременных вложений и планирует совершать 4-6 сделок в квартал.

Минимальная квартальная инвестиция — $30 тысяч. «В начале мы планируем ограничиться инвестициями $1-1,5 млн в шесть-семь компаний в квартал», — рассказал Николай Давыдов Forbes.

Комиссия за управление составит 2%, вознаграждение за успех — 20%. Инвесторы смогут увеличивать или уменьшать сумму поквартальных вложений после первых восьми кварталов.

Фонд Davidovs пока работает в закрытом режиме на Angel List и доступен только по приглашениям. Позже основатели сделают его открытым для всех.

  • В октябре 2020 года Николай Давыдов покинул основанный им фонд Gagarin Capital. В фонде говорили, что Давыдов сконцентрируется на собственных проектах.
  • В феврале 2020 года Давыдов вложился в фонд Fort Ross Seed Fund и стал одним из его управляющих.

#новость

23 23 комментария
6
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 23, "likes": 6, "favorites": 18, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 291869, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Sep 2021 19:40:27 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Lil Trump

2

Как глубокий психолог вангую что это скрытое соревнование у кого круче интуиция и больше влияния на другого. В какой то момент их взгляды разойдутся, они пропустят самое лучшее вложение которое может быть в их жизни и брак начнет разваливаться. Но они сами подписались на это, подсознательно

ВЫИГРЫВАЕТ ТОЛЬКО ОДИН! 

Ответить

Дмитрий Чугреев

Lil
0

Самое лучшее вложение которое может быть в их жизни – это в смысле ребенка вовремя заделать?)

Ответить

Lil Trump

Дмитрий
0

Дети уже заделаны они растут параллельно и можно начинать рисковать понемногу. За это время Коля научится отращивать balls посерьезнее на порядки чем они него были. В какой то момент вопросы придется решать безкомпромиссов и если Коля не покажет balls перед женой он начнет сливаться

В любом случае это прогиб перед женой или с ее инициативы это все пошло. Или он пытаясь укрепить семью легко повелся на это. Но это 100% прогиб. Дальше все предсказуемо

Ответить

Ivan Kuznetsov

2

Мария, писать "в партнерстве с Angel List" фактически неверно. Это примерно как Мария пишет на VC.RU в партнерстве с GMail, потому что Мария пользуется гмейлом в качестве корпоративной почты. AngelList предоставляет сервис для фондов, партнерство там есть, но ровно на уровне договора между одной компанией и другой. 

Ответить

Denis Maksimenko

1

Первый раз слышу о подходе с регулярными (здесь - квартальными) платежами в фонды. Круто, за этим может быть будущее

Ответить

Антон Штадлер

Denis
2

Первый раз слышишь об интервальных закрытых фондах?)

Ответить

Vasily Kuznetsov

Denis
1

Такое уже несколько лет существует, на AngelList как раз

Ответить

Капитальный мангал

Denis
0

Это, скорее всего, rolling fund.

https://vc.ru/legal/201093-chto-takoe-rolling-funds-i-chem-oni-otlichayutsya-ot-drugih-investicionnyh-fondov

Что такое Rolling Funds и чем они отличаются от…
В прошлом году инвестиционная платформа AngelList запустила очередной новый продукт – особый вид…
vc.ru
Ответить

Аналитика на Диване

1

"основатели Frank.ly"

Ответить

Олег Олегович

Аналитика
0

frankly.com

Ответить

Аналитика на Диване

Олег
1

а не эти ребята? https://vc.ru/flood/16569-kickstarter-transparent

Российские предприниматели запустили сервис…
Основанная братьями Давидом и Даниилом Либерманами компания Frank.Money запустила одноимённый…
vc.ru
Ответить

Олег Олегович

Аналити…
0

а хуй их знает, какие-то франкли короче)

Ответить

Аналитика на

Олег
1
Ответить

Олег Олегович

Аналити…
0
Ответить

Олег Олегович

Аналити…
0

ты прав) 

Ответить

Степан Фадеев

1

Комиссия за успех это что вообще?
И сколько вернут за не успех?

Ответить

Илья Попов

Степан
0

За неуспеха не получите ничего.

Ответить

Илья Попов

0

Очень интересный проект. 2 процента за управление, думаю много. На счёт комиссии в случае успеха можно дать и 25 процентов так, как хороший стимул заработать больше.

Ответить

Pavel Zhivulin

Илья
1

Так дом снять в Долине десятка, возможно 2% это немного

Ответить

Алексей Кудасов

0

Дасвидос

Ответить

юрий с

0

Вот это наглость. 20 процентов за успех

Ответить

Roman Antonov

0

Инвестируем в инвестиции!

Ответить

Илья Попов

0

Если у них и ещё долг несколько миллионов, то 5 процентов тоже мало.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Всегда.Да
«Не следует все усилия направлять на технологичность решения»: как хорошо показать себя на хакатоне

Привет! Меня зовут Илья Сазонов, я руководитель backend-разработки в сервисе рассрочек Всегда.Да и технический эксперт конкурса «Цифровой прорыв», хакатона по финтеху. В этой статье хочу поделиться советами и лайфхаками для тех, кто готовится впервые попробовать себя на хакатоне – «Цифровом прорыве» или любом другом.

0 Обсудить
4
Приёмная
Потряс Устоев
Avito блокирует профили, чтобы собирать биометрические данные с использованием странного подрядчика (и другие радости)
11 11 комментариев
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Карьера
Aero
Sims на максималках или как завод стал HR-брендом года

Челябинский трубопрокатный завод меняет жизнь своих работников, а Aero меняет его корпоративный сайт.

13 13 комментариев
20
Сервисы
Маша Цепелева
«Яндекс» рассказал подробности «крупнейшей» DDoS-атаки — источником стал ботнет с «чудовищным» показателем запросов Статьи редакции

Компания ведёт совместное расследование с Qrator Labs.

64 64 комментария
32
Открытие Брокер
Рост продаж Tesla в Китае имеет историческое обоснование и мало что говорит о будущем

Сыроваткин Олег, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»

0 Обсудить
0
Битрикс24
Как увеличить продажи в социальных сетях: советы от «Битрикс24»‎

По прогнозам экспертов, к 2025 году глобальный объем продаж в ecommerce вырастет с $2,4 трлн до $3,9 трлн. Один из самых заметных и быстрорастущих сегментов рынка — социальные сети: в первом полугодии 2021-го доля покупок там увеличилась на 36%.

3 3 комментария
10
Торговля
Маша Цепелева
Банк «Точка» начал открывать магазины на Ozon и «Яндекс.Маркете» для клиентов по их просьбе Статьи редакции

Сервис поможет пройти регистрацию, подготовить документы и оформить карточки товаров.

66 66 комментариев
30
Крипто
Полина Лааксо
Как фанаты биткоина строили утопию, свободную от предрассудков и налогов: история провала первого криптолайнера «Сатоши» Статьи редакции

Основатели хотели уплыть от бюрократии и жить по своим законам, но ничего не знали о круизах. Что они обещали криптоэнтузиастам на борту и что помешало им продолжить плавание — рассказывает The Guardian.

Круизный лайнер «Сатоши»
55 55 комментариев
65
CloudPayments
Собрать ребенка в школу или погасить кредит?

Как обычно врываемся с (не)скучной аналитикой, на этот раз детских пособий и погашений микрозаймов. Рассказываем, как они связаны и сколько стоит сегодня собрать ребенка в школу.

0 Обсудить
3
Техника
Маша Цепелева
Facebook выпустила свои первые «умные» очки с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки без наушников Статьи редакции

Стоят от $299.

Очки Facebook и Ray-Ban Verge
75 75 комментариев
21
Техника
Евгения Евсеева
ИТ-специалисты заявили о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare Статьи редакции

Для блокировки использовали оборудование, установленное на сетях операторов по закону о «суверенном рунете».

299 299 комментариев
74
Больше статей
null