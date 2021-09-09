Николай и Марина Давыдовы запустили фонд Davidovs VC для поквартальных инвестиций в стартапы в США Статьи редакции
Фонд будет работать в партнёрстве с Angel List.
Davidovs VC будет инвестировать в американские стартапы опытных основателей на ранних стадиях. Фонд сфокусируется на проектах, которые применяют искусственный интеллект: робототехнике, финансовых сервисах и других.
Инвесторами фонда уже стали основатель Fort Ross Ventures Виктор Орловский, а также братья Либерманы — бывшие директора по продукту Snapchat и основатели Frank.ly, сообщает Forbes.
Фонд предполагает поквартальные взносы частных инвесторов вместо крупных единовременных вложений и планирует совершать 4-6 сделок в квартал.
Минимальная квартальная инвестиция — $30 тысяч. «В начале мы планируем ограничиться инвестициями $1-1,5 млн в шесть-семь компаний в квартал», — рассказал Николай Давыдов Forbes.
Комиссия за управление составит 2%, вознаграждение за успех — 20%. Инвесторы смогут увеличивать или уменьшать сумму поквартальных вложений после первых восьми кварталов.
Фонд Davidovs пока работает в закрытом режиме на Angel List и доступен только по приглашениям. Позже основатели сделают его открытым для всех.
Как глубокий психолог вангую что это скрытое соревнование у кого круче интуиция и больше влияния на другого. В какой то момент их взгляды разойдутся, они пропустят самое лучшее вложение которое может быть в их жизни и брак начнет разваливаться. Но они сами подписались на это, подсознательно
ВЫИГРЫВАЕТ ТОЛЬКО ОДИН!
Самое лучшее вложение которое может быть в их жизни – это в смысле ребенка вовремя заделать?)
Дети уже заделаны они растут параллельно и можно начинать рисковать понемногу. За это время Коля научится отращивать balls посерьезнее на порядки чем они него были. В какой то момент вопросы придется решать безкомпромиссов и если Коля не покажет balls перед женой он начнет сливаться
В любом случае это прогиб перед женой или с ее инициативы это все пошло. Или он пытаясь укрепить семью легко повелся на это. Но это 100% прогиб. Дальше все предсказуемо
Мария, писать "в партнерстве с Angel List" фактически неверно. Это примерно как Мария пишет на VC.RU в партнерстве с GMail, потому что Мария пользуется гмейлом в качестве корпоративной почты. AngelList предоставляет сервис для фондов, партнерство там есть, но ровно на уровне договора между одной компанией и другой.
Первый раз слышу о подходе с регулярными (здесь - квартальными) платежами в фонды. Круто, за этим может быть будущее
Капитальный мангал
Это, скорее всего, rolling fund.
https://vc.ru/legal/201093-chto-takoe-rolling-funds-i-chem-oni-otlichayutsya-ot-drugih-investicionnyh-fondov
"основатели Frank.ly"
frankly.com
а хуй их знает, какие-то франкли короче)
Комиссия за успех это что вообще?
И сколько вернут за не успех?
Очень интересный проект. 2 процента за управление, думаю много. На счёт комиссии в случае успеха можно дать и 25 процентов так, как хороший стимул заработать больше.
Привет! Меня зовут Илья Сазонов, я руководитель backend-разработки в сервисе рассрочек Всегда.Да и технический эксперт конкурса «Цифровой прорыв», хакатона по финтеху. В этой статье хочу поделиться советами и лайфхаками для тех, кто готовится впервые попробовать себя на хакатоне – «Цифровом прорыве» или любом другом.
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