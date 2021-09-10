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Финансы
Маша Цепелева

Производитель товаров для сна Blue Sleep привлёк $1 млн от «Тилтех капитал» и частных инвесторов Статьи редакции

Компания хочет вложить средства в производство мебели и стать конкурентом IKEA.

  • Основным участником инвестиций Blue Sleep в $1 млн стал фонд «Тилтех капитал», часть средств вложили действующие инвесторы – Гоша Семёнов, Конрад Хабсбург и Ник Лайл, сообщают «Ведомости».

  • Blue Sleep производит и продаёт матрасы, подушки кровати и другие товары для сна. Это четвёртый раунд инвестиций для компании. В 2017 году 11 британских инвесторов вложили в неё $635 тысяч, в 2018 году — трое частных инвесторов вложили $300 тысяч. В 2020 году в компанию впервые инвестировал «Тилтех капитал» — 30 млн рублей, сообщает издание.
  • Компания планирует потратить привлечённые деньги на запуск нового направления — производство и продажу мебели (диваны, кресла, лампы и другое). Blue Sleep считает, что в этом сегменте сможет конкурировать с IKEA, потому что имеет прямую связь с покупателями, а не продажи через ритейл.
  • По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Блу Слип» в 2020 году выросла на 90% до 192,6 млн рублей. 2019 год компания закончила с убытком в 1,8 млн рублей, а 2020 год — с прибылью в 11,4 млн рублей.
  • В октябре 2020 года «Тилтех капитал» вложил 70 млн рублей в сервис доставки для бизнеса «Чекбокс».
  • В апреле 2021 года фонд объявил, что вложит 1 млрд рублей в малую и среднюю розницу — компании, которые адаптировались к кризису из-за пандемии.

#новость #тилтех

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