Delivery club ̶б̶е̶з̶ ̶о̶б̶ъ̶я̶в̶л̶е̶н̶и̶я̶ ̶в̶о̶й̶н̶ы̶ втихаря решили прикрыть бонусную программу

Зашел сегодня в личный кабинет, а там пропала вообще любая возможность потратить бонусные баллы, что я накопил за годы использования их сервиса. Никаких рассылок, объявлений или какого-то другого информирования о том, что они прикрывают свою бонусную программу, с их стороны не было. При нажатии на «Еда за баллы» идёт переход на рестораны, где…