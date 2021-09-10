«Сбер» начал выдавать кредиты продавцам «Сбермегамаркета» Статьи редакции
Можно получить кредит до 1 млн под 1,5% в месяц.
- «Сбер» начал выдавать кредиты продавцам на маркетплейсе. Первой платформой, где доступна услуга, стал «Сбермегамаркет».
- Взять кредит на развитие бизнеса могут продавцы с выручкой не больше 400 млн рублей в год, которые работают больше шести месяцев. Они должны быть оформлены как ООО или ИП. Обязательное условие — расчётный счёт в «Сбербанке».
- Продавцы могут получить кредит до 1 млн рублей. Первый месяц использовать средства можно без процентов, затем ставка составит 1,5% в месяц. Ознакомиться с условиями и оформить заявку на кредит можно через «СберБизнес», получив доступ в личном кабинете продавца на «Сбермегамаркете».
- «Сбермегамаркет» — бывший goods.ru. «Сбер» и «М.Видео-Эльдорадо» подписали обязывающее соглашение о покупке банком 85% в маркетплейсе goods.ru в марте 2021 года.
- Кредиты для продавцов есть, например, у Ozon. Ритейлер в конце 2018 года запустил инвестплощадку Ozon.Invest для p2b-кредитования — вложений физлиц в малый и средний бизнес. В 2020 году он запустил кредиты в партнёрстве с микрокредитными организациями. Можно было получить кредит на сумму от 500 тысяч до 20 млн рублей по ставке от 12,9 до 19,9% годовых
- В 2020 году Wildberries в партнёрстве с банком «Открытие» разработали онлайн-сервис экспресс-кредитования поставщиков на специальных условиях. Партнёры ритейлера могут запросить кредит на сумму до 10 млн рублей на срок до двух лет с процентной ставкой от 9,5%. Кредитные средства можно получить под залог товара в обороте Wildberries.
Самый отвратительный из всех маркетплейсов. Отменил заказ стоимостью 13000. Мне пришло смс об отмене. Но спустя время пришло сообщение о том, что заказ был получен, хотя я его не получал. При этом заказ находится одновременно в статусе получен и отменен. Писал в поддержку, на что мне отвечают мы уточним информацию у службы доставки, мы направим ещё запрос на уточнение, мы не получили ответа давайте уточним еще раз и такие отписки я получаю раз в 7 дней.
В итоге прошел месяц, а денег я так и не получил, сейчас готовлю иск в суд. Так в же в отзывах видел множество кинутых людей, которые покупали ноутбуки, но так и остались без денег и товара
Всех в долги загнать, чтоб руководству одного банка жилось хорошо. Мерзость.
Скоро покупателям начнут кредиты выдавать
> Обязательное условие — расчётный счёт в «Сбербанке».
Так сбер и так смотрел на оборот и предлагал кредит/овердрафт.
А галочка "клиент экосистемы X" как не влияла на ставку так и не влияет.
PS бизнес-кредиты сбера обычно в офисе дешевле чем онлайн. Офису план надо выполнять, а онлайну видимо пофигу.
Привет, vc.ru! Мы — агентство продуктовой разработки Технаксис, создаем ИТ-продукты для HealthTech бизнеса, помогаем запускать стартапы и масштабировать их. Уже 4 года мы изучаем тенденции развития IT-рынка в сфере здравоохранения и wellness-сервисов. Среди наших клиентов: Ак Барс Мед и Ак Барс Медицина, Videorobot, Melitta и MedBot.
Подобная платформа уже есть, но касается только данных с «Госуслуг».
Как обычно врываемся с (не)скучной аналитикой, на этот раз детских пособий и погашений микрозаймов. Рассказываем, как они связаны и сколько стоит сегодня собрать ребенка в школу.
По оценке компании, сервис занимает 5% рынка в Москве, а до конца года планирует увеличить долю до 10-12%.
После окончания самоизоляции у компаний появилось три варианта, как работать дальше: остаться на удаленке, полностью вернуться в офис или выбрать гибридный формат, то есть приезжать в офис несколько дней в неделю.
Данные о состоянии воздуха фиксируют 56 автоматических станций мониторинга воздуха. Информация в режиме реального времени публикуется на сайте Мосэкомониторинга.
В компаниях постоянно нужны презентации, но нет времени, чтобы сделать их хорошо. Поэтому получается скучно, нечитаемо и непонятно. Разбираем приемы, которые помогут быстро улучшить любую корпоративную презентацию.
Илья Переседов — журналист, редактор, владелец агентства информационного сопровождения бизнеса — рассказал, как набрал 150 кг, став предпринимателем, а потом вернулся в нормальный вес, применив предпринимательские навыки.
В 2021 году, с 6 по 9 декабря, Московский международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» впервые пройдут при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Департамента культуры города Москвы.
Как я расстался с девушкой, привлек $125 тыс на проект, и почему зумеры больше не хотят секса.
Привет! Меня зовут Лев. Мы с командой развиваем «умного» робота HomeBro, который с недавних пор помогает бесплатно находить не только жилье, но и автомобили. Расскажу о том, почему это важно и как мы привлекли 1000 пользователей за один день.