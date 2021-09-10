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Финансы
Евгения Евсеева

«Сбер» начал выдавать кредиты продавцам «Сбермегамаркета» Статьи редакции

Можно получить кредит до 1 млн под 1,5% в месяц.

  • «Сбер» начал выдавать кредиты продавцам на маркетплейсе. Первой платформой, где доступна услуга, стал «Сбермегамаркет».
  • Взять кредит на развитие бизнеса могут продавцы с выручкой не больше 400 млн рублей в год, которые работают больше шести месяцев. Они должны быть оформлены как ООО или ИП. Обязательное условие — расчётный счёт в «Сбербанке».
  • Продавцы могут получить кредит до 1 млн рублей. Первый месяц использовать средства можно без процентов, затем ставка составит 1,5% в месяц. Ознакомиться с условиями и оформить заявку на кредит можно через «СберБизнес», получив доступ в личном кабинете продавца на «Сбермегамаркете».
  • «Сбермегамаркет» — бывший goods.ru. «Сбер» и «М.Видео-Эльдорадо» подписали обязывающее соглашение о покупке банком 85% в маркетплейсе goods.ru в марте 2021 года.
  • Кредиты для продавцов есть, например, у Ozon. Ритейлер в конце 2018 года запустил инвестплощадку Ozon.Invest для p2b-кредитования — вложений физлиц в малый и средний бизнес. В 2020 году он запустил кредиты в партнёрстве с микрокредитными организациями. Можно было получить кредит на сумму от 500 тысяч до 20 млн рублей по ставке от 12,9 до 19,9% годовых
  • В 2020 году Wildberries в партнёрстве с банком «Открытие» разработали онлайн-сервис экспресс-кредитования поставщиков на специальных условиях. Партнёры ритейлера могут запросить кредит на сумму до 10 млн рублей на срок до двух лет с процентной ставкой от 9,5%. Кредитные средства можно получить под залог товара в обороте Wildberries.

#новость #сбер #сбермегамаркет

1016 просмотров
13 13 комментариев
2
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13 комментариев
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Михаил Иващенко

3

Самый отвратительный из всех маркетплейсов. Отменил заказ стоимостью 13000. Мне пришло смс об отмене. Но спустя время пришло сообщение о том, что заказ был получен, хотя я его не получал. При этом заказ находится одновременно в статусе получен и отменен. Писал в поддержку, на что мне отвечают мы уточним информацию у службы доставки, мы направим ещё запрос на уточнение, мы не получили ответа давайте уточним еще раз и такие отписки я получаю раз в 7 дней.

В итоге прошел месяц, а денег я так и не получил, сейчас готовлю иск в суд. Так в же в отзывах видел множество кинутых людей, которые покупали ноутбуки, но так и остались без денег и товара

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Dmitri Petrov

2

.. Всех.. Всех на кредит насадить"

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Игорь Мазаев

2

Всех в долги загнать, чтоб руководству одного банка жилось хорошо. Мерзость.

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Молочный корабль

1

Продавец берет кредит на открытие витрины у СбераМаркета, берет кредит у Сбера для закупки товара. Покупатель берет рассрочку у Сбера для покупки товара, через год продает на авито тому, кто взял на покупку кредит у Сбера.
Мне нравится

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Холден Колфилд

0

Рил ток. Страшна очень страшно

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Dennis Gooddeni

0

Ещё золота, ещё

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Andrew Stepanov

0

Скоро покупателям начнут кредиты выдавать

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Mike K

Andrew
0

так они изначально этим и занимались)

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L A

0

> Обязательное условие — расчётный счёт в «Сбербанке».

Так сбер и так смотрел на оборот и предлагал кредит/овердрафт.
А галочка "клиент экосистемы X" как не влияла на ставку так и не влияет.

PS бизнес-кредиты сбера обычно в офисе дешевле чем онлайн. Офису план надо выполнять, а онлайну видимо пофигу.

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Английский хот-дог

0

Нужно больше кредитов.

(Грустно всё это)

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роман долгополов

0

Логично

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Александр Кучеряев

0

Мегакредиты!!!

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Den Red

0

1,5% в месяц ? Тоесть 18% в год это не интересно

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