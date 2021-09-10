Tinkoff Private делает ставку на диджитализацию традиционного private banking. Мы верны принципу «банк без отделений» — это позволяет нам быть более эффективными, предоставлять клиентам сервис высшего уровня и запускать новые продукты, опережая рынок.

Перед нами стоит амбициозная цель — сделать «Тинькофф» одним из ключевых игроков на рынке в сегменте private banking уже в 2023 году, и мы уверены, что наш подход сыграет важную роль в достижении этой цели.

