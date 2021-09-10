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Финансы
Таня Боброва

«Тинькофф» запустил цифровой банк для премиальных клиентов Статьи редакции

Среди услуг — планирование инвестпортфеля, личный помощник, доставка наличных «в один клик», маршрут к берегам Антарктиды и другие.

43 43 комментария
3883 просмотров

Tinkoff Private будет работать с состоятельными клиентами в рамках экосистемы, рассказали vc.ru в компании. Специалисты направления будут составлять детальный профиль клиента, чтобы определить его долгосрочные цели и предложить релевантный набор сервисов.

У направления будет три типа продуктов: инвестиционное сопровождение, банковские услуги и лайфстайл-сервисы. Среди них:

  • Долгосрочное планирование инвестпортфеля.
  • Вложения в фонды прямых инвестиций, в акции компаний, собирающихся на IPO, в SPAC (компании-«пустышки», создаваемые для ускоренного вывода на биржу других компаний).
  • Передача управления инвестиционным и банковским счетами личному помощнику.
  • Доставка наличных «в один клик».
  • Налоговые консультации.
  • Доступ в закрытый винный клуб и онлайн-консультации сомелье в SimpleWine Privé.
  • Поездки в сервисе личных водителей Wheely.
  • Покрытие медицинских расходов во время путешествий на сумму до $150 тысяч на каждого застрахованного (до пяти человек).
  • Безлимитный проход в бизнес-залы аэропортов.
  • Маршрут к берегам Антарктиды по программе Tinkoff Private Expedition и другие.

Tinkoff Private делает ставку на диджитализацию традиционного private banking. Мы верны принципу «банк без отделений» — это позволяет нам быть более эффективными, предоставлять клиентам сервис высшего уровня и запускать новые продукты, опережая рынок.

Перед нами стоит амбициозная цель — сделать «Тинькофф» одним из ключевых игроков на рынке в сегменте private banking уже в 2023 году, и мы уверены, что наш подход сыграет важную роль в достижении этой цели.

Оливер Хьюз
гендиректор Tinkoff Group, исполнительный директор в составе совета директоров TCS Group Holding

Tinkoff Private работает в закрытом режиме с начала 2021 года, рассказали в компании, но о его тестировании стало известно в июне. Сервис был открыт для крупных клиентов «Тинькофф», в том числе «Тинькофф Инвестиций Премиум» и владельцев компаний-клиентов «Тинькофф Бизнеса».

Направлением руководит Илья Опренко, который до этого работал в United Bank of Switzerland (UBS). Кроме развития Tinkoff Private в его задачи входят рост активов в этом сегменте и организация работы команд персональных банкиров для клиентов сервиса.

Кто клиенты private banking в «Тинькофф» и кто ещё развивает это направление

«Тинькофф» выстраивает направление private banking на базе «Тинькофф Инвестиций», рассказывал Опренко в интервью The Bell. Он объяснял, что в этот сервис постепенно пришли клиенты, которых классически принято относить к wealth management, так называемые HNWI (high net worth individuals; «миллионеры новой экономики»), так появилась идея выделить этот сегмент.

Компания определяет потенциальных клиентов private banking не по чеку, а с помощью собственной скоринговой модели по десяткам критериев, говорил Опренко.

Мы смотрим на поведенческие паттерны — как клиент путешествует, что покупает; если занимается бизнесом, то какие сделки проводит; что о нём пишут в интернете. На основании этого модель выдает оценку. Такой подход эффективнее, чем просто смотреть на количество денег.

Илья Опренко
в интервью The Bell

По его словам, «по примерным прикидкам» компании, 250-280 тысяч человек в России можно отнести к HNWI, из них около 100 тысяч — целевая аудитория «Тинькофф». При этом план компании — занять место в тройке ключевых игроков на российском рынке к 2023 году.

В 2021 году, по версии Forbes, в тройке лидеров в направлении private banking были ВТБ (объём средств под управлением за год вырос на 26%, до 2,94 трлн рублей), «Сбер» (объём активов под управлением вырос более чем на 60%, другие показатели издание не приводит) и «А-Клуб» от «Альфа-банка» (рост более чем на 48%). У них есть разный порог входа: минимально 30 млн рублей, максимально 100 млн.

Направление private banking также развивают «Открытие», «Газпромбанк», «Росбанка», «Райффайзен» и другие.

#новость #тинькофф

43 43 комментария
12
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43 комментария
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Трайчик

15

Надеюсь хотя бы премиальным клиентам будет доступна элитная услуга получения информации об общем остатке средств на всех счетах.

А не так как сейчас: "суммируйте вручную сами" (с) техподдержка Тинькова

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Ivan Susanin

Трайчик
7

Ахаха)) Это точно. При том, что от этого показателя зависит бесплатность пакета, ты его нигде посмотреть не можешь

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Игорь Рачук

Трайчик
0

Хрена ты тип))) 
"У меня столько денег, что я даже не знаю сколько их! Слишком долго считать"

Ответить

Misha Zakarin

11

Private Banking

Мы смотрим на поведенческие паттерны — как клиент путешествует, что покупает; если занимается бизнесом, то какие сделки проводит

Ответить

Ivan Susanin

4

Какая-то непонятная история с критерием входа. Обычно ж в банках ясно: если у меня есть 1 млн руб./3 млн руб./10 млн руб./$1 млн/… - то получаю пакет плюшек, если нет - не получаю. А как я тут пойму, что стал соответствовать загадочным критериям, чтобы приходить в Тинькофф и обслуживаться в их private banking?
Условно, я захожу на сайт СберПервый. Читаю условия. Понимаю, что 15 млн не могу положить в Сбер. Ухожу. А как в Тинькофф понять, уходить с сайта или нет?

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@aivanov

Ivan
1

25-30 лямов на всех счетах

Ответить

Aleksandr A

@aivanov
2

я даже > 100к очкую держать в "диджитал" банке. А тут такие суммы.

Ответить

Пестрый Даниль

Aleksan…
2

Если вы "очкуете" держать >100k, вы, очевидно, не клиент Private-сегмента.

Ответить

Aleksandr A

Пестрый
2

очевидно, не клиент Private-сегмента банка Тинькоф

Ответить

Александр Якунин

Aleksan…
1

Да нет, он прав.
Тинько сдел такой вход что бы показать что люди из тусовки доверяют и готовы принести деньги из ВТБ.

Тут что то другое чем просто услуга.

Ответить

Пестрый Даниль

Aleksan…
0

Если у вас есть активы на уровне хотя бы 50+ млн, держать 100к, или 0.2% на Тинькофф — мелочи, особенно если еще и вспомнить об АСВ, то максимальный риск — немного головной боли с тем, чтобы получить возмещение и сходить на него поужинать в Комма.

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Молочный корабль

4

Входит в состав всего этого безлимитный доступ к базе интимсити и онлифанс?

Ответить

Отрицательный каякер

Молочный
0

Нет, но по ним будет повышенный кешбэк

Ответить

Roman Trifonov

2

@Тинькофф какие конкретно критерии входа?

Ответить

Тинькофф

Roman
0

Мы сами смотрим, готовы ли пригласить в Private обслуживание. И дело тут не только в остатках на ваших счетах — мы учитываем и другие факторы. Примерный ориентир — портфель в 500 000 долларов.

Ответить

Александр Якунин

Тинькофф
1

Серьезно?

Ответить

Aleksandr A

Алексан…
1

Сбер Первый, это далеко не Private

Ответить

Александр Якунин

Aleksan…
0

Серьезно?
Не путаешь?

Ответить

Aleksandr A

Алексан…
2

серьезно

Ответить

Александр Якунин

Aleksan…
0

Ну давай премьер посмотрим

Ответить

Aleksandr

Алексан…
1

Премьер ниже Первого

Ответить

Александр

Aleksan…
0

Ну я про это тоже.
Есть еще ВТБ прайм, там вход пониже чем у тинька

Ответить

Aleksandr

Алексан…
1

У Сбера вход в Private был от 100 млн два года назад. В СберПервый от 15 млн. В Сбер Премьер от 2 млн. Это для Москвы. Так что 500к баксов у Тинька не так страшно выглядит))

Ответить

Александр

Aleksan…
0

Для Сбер и ВТБ, это был не вход деньги так сохранились, виду надёжности банка, а вот для Тинькова такой шаг как раз страны, я и говорю что такая сумма обусловлено тем что он хочет перетащить Китов что ты показать их доверие, но зачем не ясно

Ответить

Ivan Susanin

Roman
0

Готов спорить на пиво, что если конкретные критерии не назвали журналистам, то в комменте на vc и подавно не назовут. Ждем ответ в стиле: «Это все алгоритмы»

Ответить

Roman Trifonov

Ivan
0

если конкретные критерии не назвали журналистам

Возможно, это не просто журналисты, а «правильные» журналисты, которые не задают неправильные вопросы. 

Ответить

Парламентский Филипп

1
Ответить

Игорь Жариков

Парламентский
0

Когда заказал доставку наличных «в один клик» ради фотографии для своего нового инфобизнеса 😁

Ответить

Аккаунт

1

Вход от ~500к баксов если что. На форуме банки.ру отвечали сегодня. А вообще цифровой банк для прайвет клиентов звучит забавно. Надеюсь хоть прайветам будет доступно запретить смену номера телефона и сброс доступа к ЛК дистанционно по телефону? С текущей безопасностью у тинькофф даже 5к баксов страшно держать, какие нахер 500к. Вы, ребят, настоящие клоуны. Вы сначала самые примитивные дыры в дистанционной идентификации и смене данных закройте, а потом прайвет банк делайте.

Ответить

Roman Vasilev

Аккаунт
0

Да да да, они еще часто хрен забивают на чарджбэк и обосновывают отказ в нем формулировкой - ну нам сторонняя компания, которой вы оплатили, отказывает в процедуре 

Ответить

Yury Kotov

0

Не, лучше Коле Давыдову в фонд отнесу 😏

Ответить

Artemy

0

Если ипотеку на 30 лямов взять - прокатит?

Ответить

Личной микроскоп

Artemy
1

Если закроешь за полгода

Ответить

Александр Якунин

Artemy
0

Сарай взять хотите в 16 квадратных метров?

Ответить

Михаил Цветков

Александр
0

зато в мАскве

Ответить

Александр Якунин

Михаил
0

Теперь модно в Кандагаре брать, офшор тысячелетия 

Ответить

Mikhail Kashkin

0

Вот бы Приватбанк такое сделал. Правда получилось бы Приватбанк Приват, но над неймингом можно еще подумать.

Ответить

Serge Nekoval

0

Вообще не понял, зачем это всё? Я и так могу ездить на Wheely и да, на рынке есть куча сервисов типа «личный помощник»

Ответить

MadRat96

0

Долгосрочное планирование инвестпортфеля.
Вложения в фонды прямых инвестиций, в акции компаний, собирающихся на IPO, в SPAC (компании-«пустышки», создаваемые для ускоренного вывода на биржу других компаний).
Передача управления инвестиционным и банковским счетами личному помощнику.

А есть что-то подобное для более бедных клиентов, включая советы по криптовалюте/NFT? Имею в виду сервисы

Ответить

Молочный корабль

0

А откуда привозят деньги, если отделений нет?

Ответить

Игорь Рачук

Молочный
0

В двух км. от места заказа, материализуется инкассаторская машина с охраной. 

Ответить

Молочный корабль

Игорь
0

На самом деле правда интересно, где тиньков берет машины и деньги, это типо свои хранилище как у Скуджа Макдага или покупка денег в других банках. в чем тогда выгода 

Ответить

Игорь Рачук

Молочный
0

Хз. Инкассацию своих банкоматов проводят же. 
Наверно, есть пункты в городах. Ну или квантовый телепорт с северного полюса. Не зря же у них всё с ним связано! 

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