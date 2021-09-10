«Тинькофф» запустил цифровой банк для премиальных клиентов Статьи редакции
Среди услуг — планирование инвестпортфеля, личный помощник, доставка наличных «в один клик», маршрут к берегам Антарктиды и другие.
Tinkoff Private будет работать с состоятельными клиентами в рамках экосистемы, рассказали vc.ru в компании. Специалисты направления будут составлять детальный профиль клиента, чтобы определить его долгосрочные цели и предложить релевантный набор сервисов.
У направления будет три типа продуктов: инвестиционное сопровождение, банковские услуги и лайфстайл-сервисы. Среди них:
- Долгосрочное планирование инвестпортфеля.
- Вложения в фонды прямых инвестиций, в акции компаний, собирающихся на IPO, в SPAC (компании-«пустышки», создаваемые для ускоренного вывода на биржу других компаний).
- Передача управления инвестиционным и банковским счетами личному помощнику.
- Доставка наличных «в один клик».
- Налоговые консультации.
- Доступ в закрытый винный клуб и онлайн-консультации сомелье в SimpleWine Privé.
- Поездки в сервисе личных водителей Wheely.
- Покрытие медицинских расходов во время путешествий на сумму до $150 тысяч на каждого застрахованного (до пяти человек).
- Безлимитный проход в бизнес-залы аэропортов.
- Маршрут к берегам Антарктиды по программе Tinkoff Private Expedition и другие.
Tinkoff Private работает в закрытом режиме с начала 2021 года, рассказали в компании, но о его тестировании стало известно в июне. Сервис был открыт для крупных клиентов «Тинькофф», в том числе «Тинькофф Инвестиций Премиум» и владельцев компаний-клиентов «Тинькофф Бизнеса».
Направлением руководит Илья Опренко, который до этого работал в United Bank of Switzerland (UBS). Кроме развития Tinkoff Private в его задачи входят рост активов в этом сегменте и организация работы команд персональных банкиров для клиентов сервиса.
Кто клиенты private banking в «Тинькофф» и кто ещё развивает это направление
«Тинькофф» выстраивает направление private banking на базе «Тинькофф Инвестиций», рассказывал Опренко в интервью The Bell. Он объяснял, что в этот сервис постепенно пришли клиенты, которых классически принято относить к wealth management, так называемые HNWI (high net worth individuals; «миллионеры новой экономики»), так появилась идея выделить этот сегмент.
Компания определяет потенциальных клиентов private banking не по чеку, а с помощью собственной скоринговой модели по десяткам критериев, говорил Опренко.
По его словам, «по примерным прикидкам» компании, 250-280 тысяч человек в России можно отнести к HNWI, из них около 100 тысяч — целевая аудитория «Тинькофф». При этом план компании — занять место в тройке ключевых игроков на российском рынке к 2023 году.
В 2021 году, по версии Forbes, в тройке лидеров в направлении private banking были ВТБ (объём средств под управлением за год вырос на 26%, до 2,94 трлн рублей), «Сбер» (объём активов под управлением вырос более чем на 60%, другие показатели издание не приводит) и «А-Клуб» от «Альфа-банка» (рост более чем на 48%). У них есть разный порог входа: минимально 30 млн рублей, максимально 100 млн.
Направление private banking также развивают «Открытие», «Газпромбанк», «Росбанка», «Райффайзен» и другие.
Надеюсь хотя бы премиальным клиентам будет доступна элитная услуга получения информации об общем остатке средств на всех счетах.
А не так как сейчас: "суммируйте вручную сами" (с) техподдержка Тинькова
Ахаха)) Это точно. При том, что от этого показателя зависит бесплатность пакета, ты его нигде посмотреть не можешь
Хрена ты тип)))
"У меня столько денег, что я даже не знаю сколько их! Слишком долго считать"
Private Banking
Мы смотрим на поведенческие паттерны — как клиент путешествует, что покупает; если занимается бизнесом, то какие сделки проводит
Какая-то непонятная история с критерием входа. Обычно ж в банках ясно: если у меня есть 1 млн руб./3 млн руб./10 млн руб./$1 млн/… - то получаю пакет плюшек, если нет - не получаю. А как я тут пойму, что стал соответствовать загадочным критериям, чтобы приходить в Тинькофф и обслуживаться в их private banking?
Условно, я захожу на сайт СберПервый. Читаю условия. Понимаю, что 15 млн не могу положить в Сбер. Ухожу. А как в Тинькофф понять, уходить с сайта или нет?
я даже > 100к очкую держать в "диджитал" банке. А тут такие суммы.
Если вы "очкуете" держать >100k, вы, очевидно, не клиент Private-сегмента.
очевидно, не клиент Private-сегмента банка Тинькоф
Да нет, он прав.
Тинько сдел такой вход что бы показать что люди из тусовки доверяют и готовы принести деньги из ВТБ.
Тут что то другое чем просто услуга.
Если у вас есть активы на уровне хотя бы 50+ млн, держать 100к, или 0.2% на Тинькофф — мелочи, особенно если еще и вспомнить об АСВ, то максимальный риск — немного головной боли с тем, чтобы получить возмещение и сходить на него поужинать в Комма.
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@Тинькофф какие конкретно критерии входа?
Серьезно?
Сбер Первый, это далеко не Private
Серьезно?
Не путаешь?
серьезно
Ну давай премьер посмотрим
Готов спорить на пиво, что если конкретные критерии не назвали журналистам, то в комменте на vc и подавно не назовут. Ждем ответ в стиле: «Это все алгоритмы»
если конкретные критерии не назвали журналистам
Возможно, это не просто журналисты, а «правильные» журналисты, которые не задают неправильные вопросы.
Когда заказал доставку наличных «в один клик» ради фотографии для своего нового инфобизнеса 😁
Вход от ~500к баксов если что. На форуме банки.ру отвечали сегодня. А вообще цифровой банк для прайвет клиентов звучит забавно. Надеюсь хоть прайветам будет доступно запретить смену номера телефона и сброс доступа к ЛК дистанционно по телефону? С текущей безопасностью у тинькофф даже 5к баксов страшно держать, какие нахер 500к. Вы, ребят, настоящие клоуны. Вы сначала самые примитивные дыры в дистанционной идентификации и смене данных закройте, а потом прайвет банк делайте.
Да да да, они еще часто хрен забивают на чарджбэк и обосновывают отказ в нем формулировкой - ну нам сторонняя компания, которой вы оплатили, отказывает в процедуре
Если ипотеку на 30 лямов взять - прокатит?
Сарай взять хотите в 16 квадратных метров?
зато в мАскве
Вот бы Приватбанк такое сделал. Правда получилось бы Приватбанк Приват, но над неймингом можно еще подумать.
Вообще не понял, зачем это всё? Я и так могу ездить на Wheely и да, на рынке есть куча сервисов типа «личный помощник»
Долгосрочное планирование инвестпортфеля.
Вложения в фонды прямых инвестиций, в акции компаний, собирающихся на IPO, в SPAC (компании-«пустышки», создаваемые для ускоренного вывода на биржу других компаний).
Передача управления инвестиционным и банковским счетами личному помощнику.
А есть что-то подобное для более бедных клиентов, включая советы по криптовалюте/NFT? Имею в виду сервисы
В двух км. от места заказа, материализуется инкассаторская машина с охраной.
Молочный корабль
На самом деле правда интересно, где тиньков берет машины и деньги, это типо свои хранилище как у Скуджа Макдага или покупка денег в других банках. в чем тогда выгода
Хз. Инкассацию своих банкоматов проводят же.
Наверно, есть пункты в городах. Ну или квантовый телепорт с северного полюса. Не зря же у них всё с ним связано!
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