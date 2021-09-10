МВД оценило ущерб вкладчиков в Finiko более чем в 1 млрд рублей Статьи редакции
Полиция получила больше 3300 заявлений от пострадавших — среди них не только россияне.
- Дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko передано в следственный департамент МВД. Это связано с международной деятельностью подозреваемых и огромной суммой ущерба.
- В полиции зарегистрировано 3300 заявлений от потерпевших, среди них есть жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.
В МВД сообщили, что Finiko не была юридическим лицом. Основатели создали сайты для регистрации участников, расчёты проводили во внутренней валюте компании. Её покупали за криптовалюту, а после снова обменивали.
- 30 июля суд Казани арестовал основателя Finiko Кирилла Доронина до 28 сентября. Зазывалу, который вместе с сообщниками привлёк в пирамиду 100 тысяч человек, задержали 7 сентября, на следующий день — ещё двух лидеров Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Ещё трое — объявлены в розыск и заочно арестованы.
Мой знакомый пытался меня завербовать долгие месяцы, но потом сдался и сказал, что я со своими допотопными взглядами упускаю такие возможности. Эх, не понимаю я ничего в финансах. Все-таки 30% еженедельно обещали
ну вы тоже не далеко ушли от своего знакомого раз уж не отговорили его от такой явной аферы
их не отговорить, ведь они уверенны в своем успехе
у меня получалось отговорить, пару раз отца и пару знакомых. пол часа разъяснительной беседы, что таких процентов не бывает, а если и бывает то никто с ними таким не поделится, помогало вразумить.
Есть такие вещи, от которых отговорить или невозможно, или очень сложно. Людишки то считают себя самыми умными и мне кажется что непробиваемость (даже с аргументами) у подобных примерно на уровне верунов
Чем глупее человек, тем умнее он себя считает, проверено. Как раз более умным свойственно сомневаться в себе, самосовершенствования, быть самокритичным и всё это в том числе помогает на такую фигню как Финико не вестись.
Этих "фиников" на самом деле очень много работает в данный момент.
Схема старая и простая. Пока есть лохи - будут мутить такие штуки.
Схема проста, как пенсионный фонд!
У них хотя бы здания пафосные свои
«Заочно арестованы» - это как?
Это значит, что дельцы сидят где-нибудь в теплой стране и не могут пить и есть и всячески морально мучаются, из-за того, что их суд Казани "дистанционно арестовал".
Таких "фиников" реально было сколько! И зазывалы были звёздные. Где-то была вроде даже Бузова. Которая потом пиарила уже свой (теперь уже сдувшийся) Бузкоин. И что, "где посадки"? Или жалоб не было?
А какой откат был сделан в мвд за закрытие глаз на эту пирамиду?)) Ваши ставки господа.
Я вот не особо верю потерпевшим - когда нужно было получать >300% за счет новоприбывших - не было потерпевших
Соглашусь. Вот не жаль совсем. Все прекрасно понимали, что весь праздник жизни – за счёт вновь пребывающих лохов и хотели просто хапнуть. Не подозревая, что и сами они ничуть не меньшие лохи
Кстати, а Sweetips (ReTeam), WinWin people имеет схожую схему развода? Меня уже задолбали вербовать эти ребята, которые переосмыслили жизнь, которые "летят в Мексику" (никуда не слетали, только часть) и которые теперь живут "топово".
Щас Доронин даст взятку в 10м$ и на свободе. Изи мани!
Ты тоже в Финико вкладывался?
Нет конечно, слава богу голова на плечах имеется, а не в другом месте
Странно, потому что с математикой у тебя дела обстоят на уровне этих вкладчиков.
А причем тут математика? Да хоть 100м дадут на лапу, в итоге все равно отпустят данного клоуна, мол, он не виноват. Разве в СНГ не так делается? Или живешь в своем маня-мирке? И кстати, а чего так бомбанулся, сам или родственники «вложились» 😂
При том, что Доронин вряд ли даст взятку в 10м$, ведь это 727 млн. руб., а 100м - это 7,27 млрд. при общем ущербе в 1 млрд. рублей. Вопрос с манямирками возвращаю тебе)))
Уважаемый, 1 млрд рублей - это сумма ущерба, то есть это только деньги тех, кто написал заявление, в настоящий момент их около 3000 человек. Общая сумма, которую привлекла пирамида около 5-6 млрд долларов. Вы бы прежде чем умничать вникли в суть вопроса.
Вот что не понимаю, почему люди не проверяют тех с кем связываются? Это касается и фонды, брокеров, застройщиков. Почему нельзя заплатить 1руб., чтобы узнать что и как и сохранить свои 100. Мне не понятно. Потом все плачут..... просто.... даже не знаю такого слова...
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