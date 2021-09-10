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Финансы
Маша Цепелева

МВД оценило ущерб вкладчиков в Finiko более чем в 1 млрд рублей Статьи редакции

Полиция получила больше 3300 заявлений от пострадавших — среди них не только россияне.

  • Дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko передано в следственный департамент МВД. Это связано с международной деятельностью подозреваемых и огромной суммой ущерба.
  • В полиции зарегистрировано 3300 заявлений от потерпевших, среди них есть жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.

  • В МВД сообщили, что Finiko не была юридическим лицом. Основатели создали сайты для регистрации участников, расчёты проводили во внутренней валюте компании. Её покупали за криптовалюту, а после снова обменивали.

  • 30 июля суд Казани арестовал основателя Finiko Кирилла Доронина до 28 сентября. Зазывалу, который вместе с сообщниками привлёк в пирамиду 100 тысяч человек, задержали 7 сентября, на следующий день — ещё двух лидеров Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Ещё трое — объявлены в розыск и заочно арестованы.
Пирамида Finiko собрала миллиарды рублей и…
Как и в прошлый раз, Кирилл Доронин обвиняет в проблемах своих партнёров и обещает рассчитаться с…
vc.ru

#новость #finiko

1858 просмотров
34 34 комментария
8
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34 комментария
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Jack Sparrow

26

Мой знакомый пытался меня завербовать долгие месяцы, но потом сдался и сказал, что я со своими допотопными взглядами упускаю такие возможности. Эх, не понимаю я ничего в финансах. Все-таки 30% еженедельно обещали

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Christofor

Jack
–6

ну вы тоже не далеко ушли от своего знакомого раз уж не отговорили его от такой явной аферы

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Денис Стельмах

Christofor
8

их не отговорить, ведь они уверенны в своем успехе

Ответить

Christofor

Денис
4

у меня получалось отговорить, пару раз отца и пару знакомых. пол часа разъяснительной беседы, что таких процентов не бывает, а если и бывает то никто с ними таким не поделится, помогало вразумить.

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Kek Man

Christofor
2

Есть такие вещи, от которых отговорить или невозможно, или очень сложно. Людишки то считают себя самыми умными и мне кажется что непробиваемость (даже с аргументами) у подобных примерно на уровне верунов

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Евгений Иванов

Kek
4

Чем глупее человек, тем умнее он себя считает, проверено. Как раз более умным свойственно сомневаться в себе, самосовершенствования, быть самокритичным и всё это в том числе помогает на такую фигню как Финико не вестись. 

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Дмитрий Дронов

Kek
0

Мир самоотсеивается :)

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Valik Pavlov

8

Этих "фиников" на самом деле очень много работает в данный момент.

Схема старая и простая. Пока есть лохи - будут мутить такие штуки.

Ответить

Первый Второй

Valik
14

Схема проста, как пенсионный фонд!

Ответить

Илья Шишкунов

Первый
0

У них хотя бы здания пафосные свои

Ответить

Sam Esq

Илья
0

У ПФР крыше серьезнее 😁😁😁

Ответить

Dmitriy Nikolaev

Valik
2

Пока есть лохи наши дела неплохи

Ответить

Павел Родюков

3

«Заочно арестованы» - это как?

Ответить

Dmitry Yashin

Павел
2

Постановление на арест выписано.

Ответить

Sam Esq

Павел
2

Это значит, что дельцы сидят где-нибудь в теплой стране и не могут пить и есть и всячески морально мучаются, из-за того, что их суд Казани "дистанционно арестовал".

Таких "фиников" реально было сколько! И зазывалы были звёздные. Где-то была вроде даже Бузова. Которая потом пиарила уже свой (теперь уже сдувшийся) Бузкоин. И что, "где посадки"? Или жалоб не было?

Ответить

Novoreg

2

А какой откат был сделан в мвд за закрытие глаз на эту пирамиду?)) Ваши ставки господа.

Ответить

Sam Esq

Novoreg
1

В МВД, вангую, была крыша.

Ответить

Илья Попов

2

«Ктоооо он такоой этот потерпевший? Куда он пошёёёл??

Ответить

Boris Rozenstein

2

Я вот не особо верю потерпевшим - когда нужно было получать >300% за счет новоприбывших - не было потерпевших

Ответить

Евгений Иванов

Boris
0

Соглашусь. Вот не жаль совсем. Все прекрасно понимали, что весь праздник жизни – за счёт вновь пребывающих лохов и хотели просто хапнуть. Не подозревая, что и сами они ничуть не меньшие лохи 
 

Ответить

WAVEWITHME

1

Кстати, а Sweetips (ReTeam), WinWin people имеет схожую схему развода? Меня уже задолбали вербовать эти ребята, которые переосмыслили жизнь, которые "летят в Мексику" (никуда не слетали, только часть) и которые теперь живут "топово".

Ответить

Андрей Кустов

WAVEWITHME
1

всё, где обещают большой доход, имеет схожую схему ) 

Ответить

Zypar Akhmat

–1

Щас Доронин даст взятку в 10м$ и на свободе. Изи мани!

Ответить

Dmitry Yashin

Zypar
3

Ты тоже в Финико вкладывался?

Ответить

Zypar Akhmat

Dmitry
0

Нет конечно, слава богу голова на плечах имеется, а не в другом месте

Ответить

Dmitry Yashin

Zypar
0

Странно, потому что с математикой у тебя дела обстоят на уровне этих вкладчиков.

Ответить

Zypar Akhmat

Dmitry
0

А причем тут математика? Да хоть 100м дадут на лапу, в итоге все равно отпустят данного клоуна, мол, он не виноват. Разве в СНГ не так делается? Или живешь в своем маня-мирке? И кстати, а чего так бомбанулся, сам или родственники «вложились» 😂

Ответить

Dmitry Yashin

Zypar
0

При том, что Доронин вряд ли даст взятку в 10м$, ведь это 727 млн. руб., а 100м - это 7,27 млрд. при общем ущербе в 1 млрд. рублей. Вопрос с манямирками возвращаю тебе)))

Ответить

Виктор Андреев

Dmitry
0

Уважаемый, 1 млрд рублей - это сумма ущерба, то есть это только деньги тех, кто написал заявление, в настоящий момент их около 3000 человек. Общая сумма, которую привлекла пирамида около 5-6 млрд долларов. Вы бы прежде чем умничать вникли в суть вопроса.

Ответить

Dmitry

Виктор
0

Я вник, не переживай. Есть подтверждённые данные о 5-6 млрд долларов? И есть пруфы, что все эти бабки у Доронина?

Ответить

Sam Esq

Zypar
0

Все эти доронины - шестерки в этих схемах. Работают под крышами, а потом "исчезают".

Вон Мавроди тоже, человек бомжеватого вида. Ущерб от его действий на миллиарды рублей. Отсидел, надо сказать, 5 с лишним лет. Умер от инфаркта гораздо позднее. Но, "где деньги, Зин?" 😏

Ответить

Илья Старостин

1

Дело мавродия живет

Ответить

No Name

0

Откуда у дураков деньги? 🤔

Ответить

Владимир A0ne

0

Вот что не понимаю, почему люди не проверяют тех с кем связываются? Это касается и фонды, брокеров, застройщиков. Почему нельзя  заплатить 1руб., чтобы узнать что и как и сохранить свои 100. Мне не понятно. Потом все плачут..... просто.... даже не знаю такого слова... 

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Читать все 34 комментария
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Маша Цепелева
МВД оценило ущерб вкладчиков в Finiko более чем в 1 млрд рублей Статьи редакции

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