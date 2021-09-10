В Техасе приняли закон, который будет запрещать соцсетям банить своих пользователей за их взгляды

Новый закон запрещает банить или демонитезировать пользователей, основываясь на их взглядах или взглядах третьей стороны, в независимости от того, были ли выражены это взгляды на социальной платформе, или где-либо ещё.