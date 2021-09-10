Акции игровых компаний выросли на 8-11% на фоне решения суда по спору Apple c Epic Games Статьи редакции
Apple не может запрещать разработчикам рассказывать об альтернативных способах оплаты в приложениях.
- 10 сентября суд вынес решение по спору Apple с Epic Games. Он обязал Apple разрешить разработчикам принимать платежи в обход App Store. Из-за ограничений разработчики встраивали систему подписки внутри приложения и платили компании от 15% до 30% комиссии.
- Спор начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.
- В сентябре Apple заявила, что разрешит разработчикам приложений цифровой прессы и книги, аудио, музыкальных и видеосервисов размещать ссылки на сайты для оплаты подписки.
Прям взлетели! Ракета просто)
10% дофига так то.
У одних , но не надо смотреть в моменте)
Не в тему, но очень хочется поделиться: я в шоке от $asan и $rklb. Вот там рост... Рокет лаб за неделю 100%.
Роблокс тоже прям показывает именно сегодня лютый рост. Ту зе мун)))
Вот во что превратили игры. Суды, акции компаний, бабки, бабки, бабки. А на игры уже всем похуй.
Где те самые энтузиасты, которые пилят игры не для того, чтоб поднять денег, а потому что могут и для души?
Это сложный и трудоемкий процесс. Нужно выполнять высокие требования к играм. На одном энтузиазме не вытянешь.
Старательный франт
А вот и мы )
Bbya World - сервер майнкрафта с норм экономикой, биржей, гос.заказами, автоматизированным метро и другими плюшками для души держу.
Игрушки для мобильных клепаем: Биржа Игра, Акционер Игра, Успешный успех (sic!) , игра про переработку мусора Trash to cash - люблю экономические игры 😁
Есть приложение для птицеводов - Птицевод помощник (знакомые попросили сделать им и норм по миру зашло).
Есть ещё приложение для девушек «Счётчик схваток» - так приятно читать отзывы довольных мамочек )))))
нубский вопрос: а среди игровых контор есть с хорошими дивидендами или они все как яндекс жадный? :)
Сейчас Игорь и Дмитрий Бухманы (Playrix), если все получится, прикрутят переходы на свои сайты, выставят там % на 10 ниже цену за кристаллики ... и вот + лишние пару сотен миллионов долларов в год, на новую рекламу.
Зачем выставлять цену на -10% на то, что и по RRP отлично покупают?
Зачем выставлять цену на -10% на то, что и по RRP отлично покупают?
Игровые компании любят, хотят и лелеют содей которые стабильно донатят достаточно крупные суммы.
*игрок задонатил 200$\мес. через AppStor и вы получили 140$ (-30% поборов). Но дайте ему возможность купить тот же самый набор с сайта за 180$, после чего оплатите 5-6,5% суммарных поборов от банка и платежной стистемы, например Xsolla и получится, что в выигрыше все, кроме Apple, а игрок вас станет любить и уважать еще больше.
Ага, а эппл дурачки 😂. Завтра появятся новые роли девелоперов - использующие встроеные покупки. И будут брать 25% с оборота в экосистеме. Просто бумаг больше. Эппл ещё полгода назад говорила, что единая точка оплаты только для удобства подсчета.
“Акции игровых компаний выросли”
С чего бы это? Ведь теперь покупатели будут платить меньше, а не студии получать больше! Свини же обещал! 🤣
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Apple не может запрещать разработчикам рассказывать об альтернативных способах оплаты в приложениях.
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