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Финансы
Nazigul Jusupova

Акции игровых компаний выросли на 8-11% на фоне решения суда по спору Apple c Epic Games Статьи редакции

Apple не может запрещать разработчикам рассказывать об альтернативных способах оплаты в приложениях.

21 21 комментарий
920 просмотров
  • Акции компании с игровыми студиями AppLovin выросли на 11%, пишет CNBC.
  • Акции разработчика мобильных игр Zynga выросли почти на 8%, акции израильской игровой компании Playtika — на 9% (на 21:00 по мск — на 6%), игрового приложения для детей и взрослых Roblox — почти на 4%.
Акции AppLovin CNBC
Акции Zynga CNBC
Акции Playtika CNBC
Акции Roblox CNBC
  • 10 сентября суд вынес решение по спору Apple с Epic Games. Он обязал Apple разрешить разработчикам принимать платежи в обход App Store. Из-за ограничений разработчики встраивали систему подписки внутри приложения и платили компании от 15% до 30% комиссии.
  • Спор начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.
  • В сентябре Apple заявила, что разрешит разработчикам приложений цифровой прессы и книги, аудио, музыкальных и видеосервисов размещать ссылки на сайты для оплаты подписки.

#новости #apple

21 21 комментарий
4
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21 комментарий
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StargazerXIII

1

Прям взлетели! Ракета просто)

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Igor Shkarin

StargazerXIII
0

10% дофига так то.

Ответить

StargazerXIII

Igor
0

У одних , но не надо смотреть в моменте)

Ответить

Igor Shkarin

Stargaz…
0

Не в тему, но очень хочется поделиться: я в шоке от $asan и $rklb. Вот там рост... Рокет лаб за неделю 100%.

Ответить

StargazerXIII

Igor
0

AppLovin ))) взлетел сегодня) что было до этого?

Ответить

StargazerXIII

Igor
0

Роблокс тоже прям показывает именно сегодня лютый рост. Ту зе мун)))

Ответить

Igor Shkarin

Stargaz…
0

Вот рост)
У меня из игровых компаний только Activision blizzard.

Ответить

Дуклида Александрова

StargazerXIII
0

))

Ответить

Илья Попов

1

А нельзя устроить такой суд в каждом месяце? 

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

Вот во что превратили игры. Суды, акции компаний, бабки, бабки, бабки. А на игры уже всем похуй.

Где те самые энтузиасты, которые пилят игры не для того, чтоб поднять денег, а потому что могут и для души?

Ответить

Ivan Artyomov

Амбиент
0

Это сложный и трудоемкий процесс. Нужно выполнять высокие требования к играм. На одном энтузиазме не вытянешь.

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Старательный франт

Амбиент
0

А вот и мы )
Bbya World - сервер майнкрафта с норм экономикой, биржей, гос.заказами, автоматизированным метро и другими плюшками для души держу.

Игрушки для мобильных клепаем: Биржа Игра, Акционер Игра, Успешный успех (sic!) , игра про переработку мусора Trash to cash - люблю экономические игры 😁

Есть приложение для птицеводов - Птицевод помощник (знакомые попросили сделать им и норм по миру зашло).

Есть ещё приложение для девушек «Счётчик схваток» - так приятно читать отзывы довольных мамочек )))))

Ответить

Илья М

1

нубский вопрос: а среди игровых контор есть с хорошими дивидендами или они все как яндекс жадный? :)

Ответить

StargazerXIII

0

У одних , но не надо смотреть в моменте)

Ответить

Gleb Kichigin

0

А игровые компании Китая в минусе. Ох уж этот фондовый рынок

Ответить

Иванка Сегодина

0

Сейчас Игорь и Дмитрий Бухманы (Playrix), если все получится, прикрутят переходы на свои сайты, выставят там % на 10 ниже цену за кристаллики ... и вот + лишние пару сотен миллионов долларов в год, на новую рекламу. 

Ответить

StargazerXIII

Иванка
0

Зачем выставлять цену на -10% на то, что и по RRP отлично покупают?

Ответить

Иванка Сегодина

StargazerXIII
0

Зачем выставлять цену на -10% на то, что и по RRP отлично покупают?

Игровые компании любят, хотят и лелеют содей которые стабильно донатят достаточно крупные суммы.
*игрок задонатил 200$\мес. через AppStor и вы получили 140$ (-30% поборов). Но дайте ему возможность купить тот же самый набор с сайта за 180$, после чего оплатите 5-6,5% суммарных поборов от банка и платежной стистемы, например Xsolla и получится, что в выигрыше все, кроме Apple, а игрок вас станет любить и уважать еще больше.

Мария, Илья и Ильдар тратят от $100 в месяц на…
Как живут «киты» — 0,15% игроков, которые приносят больше 50% дохода мобильным разработчикам.
vc.ru
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Розарио Агро

Иванка
0

Ага, а эппл дурачки 😂. Завтра появятся новые роли девелоперов - использующие встроеные покупки. И будут брать 25% с оборота в экосистеме. Просто бумаг больше. Эппл ещё полгода назад говорила, что единая точка оплаты только для удобства подсчета. 

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Александр Милл

0

https://eree.ru

eree.ru
eree.ru
eree.ru
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Розарио Агро

–1

“Акции игровых компаний выросли”

С чего бы это? Ведь теперь покупатели будут платить меньше, а не студии получать больше! Свини же обещал! 🤣

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