Visa снизила межбанковскую комиссию при оплате картой в ресторанах фастфуда в два раза — до 0,5% Статьи редакции
При этом сумма чека должна быть не больше 500 рублей.
- С 1 сентября платежная система Visa снизила комиссию для кафе быстрого питания, которую банк-эквайрер платит банку-эмитенту при оплате картой, сообщает «Ъ». Раньше комиссия составляла 0,95%, а по премиальным картам — до 2,35%. Теперь для всех карт — 0,5%, если чек не более 500 рублей.
- В Visa пояснили изданию, что периодически пересматривают комиссии для развития электронных платежей, а новые программы «должны привести тарифную политику в соответствие с рыночными реалиями»
Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что спрос на фастфуд будет увеличиваться из-за роста инфляции. Для платежной системы выгодно, чтобы растущий сегмент трафика перешел из наличного в безналичный оборот. В этом могут помочь низкие комиссии.
- С 1 февраля 2022 года Visa исключит премиальные карты из льготных программ по межбанковским комиссиям для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других, выяснило РБК.
- С 8 июля 2022 года система отменит льготный тариф для остальных платежей в магазинах мебели, с 5 августа — для магазинов бытовой техники, с 30 сентября — для курьерских служб.
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