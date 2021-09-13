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Финансы
Маша Цепелева

ЦБ определил восемь критериев для блокировки банками подозрительных платежей Статьи редакции

Переводы могут заблокировать из-за большого количества в день или необоснованно больших сумм.

107 107 комментариев
4759 просмотров

Банк России определил особенности, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи.

  • Более 10 транзакций в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц.
  • Более 30 операций в день, проведенных физлицами.
  • Переводы между физлицами более 100 тысяч рублей в день или более 1 млн рублей в месяц.
  • Менее минуты между зачислением средств и их списанием.
  • Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.
  • Отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров).
  • Совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка.
  • Средний остаток денег на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций в течение недели.

Если совпало два или более признаков, то банкам надо принимать «противолегализационные меры». Под ними регулятор подразумевает блокировку операций, считают опрошенные «Ъ» источники.

При этом ЦБ не уточнил, как «обелить» платежи при ошибочной блокировке. Такое может случаться, потому что пользовательских сценариев много, считают эксперты. «30 транзакций в день могут быть совершены, к примеру, в школьном классе при сборе средств на подарок или экскурсию», — привела пример руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

#новость #цб

107 107 комментариев
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107 комментариев
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Норрин Радд

28

Вижу в действиях Центробанка признаки идиотизма

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KINCH

Норрин
1

 Переводы между физлицами более 100 тысяч рублей в день

 Средний остаток денег на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций

Это именно он, сэр!

Ответить

Александр Якунин

23

Пришла ЗП, не трать, подожди 12 часов.

Ответить

Алексей Любимов

Александр
1

Зачем? Лучше в ту же минуту переведи десятками платежей на счета других физиков. Все так делают.

Ответить

Александр Якунин

Алексей
0

Маме, папе, сестре, аренда за хату, да все так делают.

Ответить

Алексей Любимов

Алексан…
0

При этом папа, мама, сестра и аренда каждый раз по новым реквизитам.
И сто тыщщ каждый раз переводится.
Точно, все так делают.

Ответить

Евгений Архипов

Алексей
0

А где про новых написано, можешь показать?

К слову, Сбер раньше без проблем блочил из-за очередного перевода совершаемого ежемесячно – как раз таки маме, папе, сестре и т.д. по старым реквам.

Ответить

Алексей Любимов

Евгений
–1

Эти правила тысячу лет назад в банках соблюдались. Автоплатежи никогда не блочились.
Сбер неадекват, это понятно.

Ответить

Александр Якунин

Алексей
0

Ремонт/стройка, не пожелаешь и врагу.

Ответить

Алексей Любимов

Алексан…
0

А это, по сути, уход от налогов.

Ответить

Александр Якунин

Алексей
0

Да что вы, а если все самозанятые?

Ответить

Алексей

Алексан…
0

Не надо путать простых физиков и самозанятых.

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
1

Коммуналку вначале оплати!

Ответить

Амбиент Музыкантов

14
Ответить

Sergio Molotkoni

Амбиент
0

Тема давняя, все кто в сфере обнала крутится, знают все эти приемы банковские

Ответить

Alex Lowen

Sergio
5

Да, но раньше так блочили счета лавок, а сейчас за физиков взялись. И если те, кто мутил с обналом (или просто предприниматели, достаточно активные люди) - еще как-то могли пойти и пообщаться с банком, то для простого физика - это огромная проблема, всилу правовой неграмотности и банального эмоционального стресса (особенно если заблочили единственный счёт). Про потерю времени на такое дерьмо - вообще молчу.

Ответить

Sergio Molotkoni

12

Да уж правила огонь, особенно нравится: "Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток", денюжки должны полежать в банке, банку от этого хорошо. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergio
2

Менее минуты между зачислением средств и их списанием.

Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.

Вот два признака сразу.

Ответить

Sergio Molotkoni

Sergei
0

Часто бывает денег нет, закинул платежки и ждешь приходов, чтобы все списалось сразу. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergio
1

Списалось по решению ФССП (и хоба такое...)

Ответить

Sergio Molotkoni

Sergei
0

Кстати фссп да! пени списали и получай еще блокировку.

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergio
0

Дыа! :) Блин, скоро налоги пришлют (

Ответить

Алексей Любимов

Sergio
0

Это другое.

Ответить

Andre Macareno

Sergei
0

Тоже не понял, зачем первый интервал, если второй и так включает его

Ответить

Sergei Timofeyev

Andre
0

Если два сразу - блок, если один - нет.

Ответить

Sergio Molotkoni

Sergei
–1

Тут за любой пункт блочат, а не за совокупность

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergio
1

Если совпало два или более признаков, то банкам надо принимать «противолегализационные меры». Под ними регулятор подразумевает блокировку операций,

Ответить

Sergio Molotkoni

Sergei
0

Ну не факт, что у тебя именно эти два совпадут... я вот к чему.

Ответить

Sergei

Sergio
0

У меня не совпадут. Карт нет. )

Ответить

Дмитрий Кузнецов

Andre
0

- короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств (увеличением остатка электронных денежных средств) и списанием (уменьшением остатка электронных денежных средств);

- в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и (или) списанию денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств);

Там второй пункт скорее означает "совершение операций БОЛЬШЕ 12 часов в сутки". Предполагается, что законопослушные граждане иногда спят.

Ответить

Nikolay Kenig

9

Чегоооо?
Это что за Центровысер!!!!

Ответить

Даниил Поляков

9

Но ведь под этот счёт можно все подписать. Бред

Ответить

Shmyax

7

Непонятно зачем столько усилий вкладывается в продвижение налички…

Ответить

Artem 69

Shmyax
1

Был контроль, теперь хотят тотальный контроль. Наличку из оборота изымают. Цифровой рубль подъедет и будут вещать со всех каналов, меняйте свои деньги из под матраса пока не поздно, а то потом не примем или что-то типа того

Ответить

Sergei Timofeyev

Shmyax
0

Хм, а разве мы от этого уходили?

Ответить

Artem 69

4

Насколько уже все обнищали, что 100к теперь БОЛЬШАЯ сумма. А еще недавно было 600к.
Мы ограничивали p2p как могли

Ответить

Sergei Timofeyev

Artem
4

Ниссан Х-трейл с 2,5 стоит 3 миллиона! Он год назад стоил 1,8!

Ответить

Евгений Архипов

Sergei
0

Стабильный рост цен признак стабильного роста экономики!

Ответить

A. Bigkkuzin

3

Годная шпаргалка для манимейкеров, получающих на карту.

Ответить

Максим Ростокин

1

«30 транзакций в день могут быть совершены, к примеру, в школьном классе при сборе средств на подарок или экскурсию»
В мои школьные годы это называлось поборами)

Ответить

Sergei Timofeyev

Максим
0

Да даже тридцати не надо :) Мы на 8 марта на работе собирали. )))) Получилась смешная сумма и... блок :)

Ответить

Алексей Куликов

Максим
0

Автомойка.. самообслуживания. 50р списание уже забито. Примерно тачку помыть 500р. 10 списаний за полчаса.
Мне сбер так карту блокирнул и позвонил узнать где я? Я говорю машину мою там то там...ой извините у нас там чтото сработало сейчас я вас разблокирую.

Ответить

Ленинский кот

2

Кажись, скоро прикроется лавочка 'можете по номеру телефона перевести' 

Ответить

Алексей Любимов

Ленинский
1

А вы считаете это нормальным, когда  в магазинах и кафе такое творят?

Ответить

Ленинский кот

Алексей
1

Я как раз за то, чтобы прикрыли

Ответить

Максим Ростокин

Алексей
1

Я в последнее время требую достать терминал и прямым текстом заявляю продавцу, что хочу кешбэк

Ответить

Sergei Timofeyev

Ленинский
1

Хм... вообще-то изначально это говорил, что ЦБ собирает инфу для того, чтобы обложить налогами в будущем.

Ответить

Ленинский кот

Sergei
0

Вот и я о том же писал месяца 3 назад в комментариях -) 

Ответить

Sergei Timofeyev

Ленинск…
0

Оно изначально было очевидно, что СБП и нужно для этого. Те, у кого 2-3 перевода в месяц - пох, а кому по 100 в день - вопросы вопросики.

Ответить

Ленинский кот

Sergei
0

Ага

Ответить

Sergei Timofeyev

Ленинск…
5

Выражу непопулярное мнение: оно правильно, что так делают. А то эти: терминал не работает, переведите нам на Сбер - достали.

Ответить

Captain

Sergei
4

Захаживаю в один армянский магазин одежды. У них все просто - платишь налом  - скидка 10%. И все довольны. 

Ответить

Sergei

Captain
1

Дикой ягоде есть куда расти!

Ответить

Ленинский

Captain
0

У нас контора, которая маки продаёт серые, тоже за оплату картой +7% просит -) 

Ответить

Aleksey

Ленинск…
0

До первой жалобы, что с одеждой, что с маками. Это напрямую запрещено законом - устанавливать разные цены, скидки и наценки для разных способов оплаты.

Ответить

Sergei

Aleksey
0

Да там всё почти в чёрную, будет другое ЮЛ и всё.

Ответить

Aleksey

Sergei
0

Тогда с ними в принципе опасно работать в любом виде, могут уже контрагента заморозить.

Ответить

Sergei

Aleksey
0

Не хочешь халявы и скидки? Давай до свидания! :)

Ответить

Ленинский

Aleksey
0

Да это я знаю само собой -)
Сто лет работают уж, так что, видимо, все там 'на мази' 

Ответить

Sergei

Ленинск…
0

А другого цвета у вас нет?

Ответить

Ленинский

Sergei
0

Серебристый)) 

Ответить

Sergei

Ленинск…
0

У вас прям как Форд-Т

Ответить

Ленинский кот

Sergei
2

Присоединяюсь.
Как бы тут не были Путин - Хуютин, Сечин - Пиздетин, но налоги платить надо. 
Айда минусы вместе собирать)) 

Ответить

Злая Сатанинка

2

>Менее минуты между зачислением средств и их списанием.

>Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.

Если выполнился первый критерий, то сработает и второй. кто это писал?

Ответить

Дмитрий Кузнецов

Злая
1

Там в оригинале "меньше минуты" и "больше 12 часов". Редкий случай, когда журналист изнасиловал банкира.

Ответить

Alex Lowen

Злая
0

К сожалению слово "компетентность" все чаще будет встречаться в негативном варианте при обсуждении качеств чиновников. Отрицательный отбор делает свое дело.

Ответить

Кирилл Баскус

2

Тема в баре когда "да я оплачу, переведите мне" тоже теперь не канает

Ответить

Алексей Любимов

Кирилл
0

Прекрасно канает.  Сколько раз вы в бар ходите? Каждый день? И собираете там со всех?

Ответить

Яков Левин

2

А если один бухгалтер который работает удалённо ведёт две или более компаний ? Это ж он с одного устройства может на разные счета заходить и производить оплату 🤷‍♂️

Ответить

Алексей Куликов

Яков
0

Постоянный айпи статика+впн с подменой шлюза+ гипервизор. И можно хороводы водить. Главное самому не запутаться.

Ответить

Alex Lowen

Алексей
0

Это для белой, асолютно легальной деятельности вы предлагаете набор мер как у какого хакера средней степени грамотности? )

Ответить

Яков Левин

Алексей
0

Я представляю как наш бухгалтер(взрослая тётя:)) проводит все эти манипуляции :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Яков
–1

С одного своего счёта за две компании. И эта тема уже всплывала года два назад. Как раз в разрезе аутсорса.

Ответить

Artem 69

2

А некоторые еще говорят, что деньги в банках типа их. Система контроля в действии.

Ответить

Дмитрий Панин

2

Пизда нам, фрилансерам ебаным!

Ответить

Alex Lowen

Дмитрий
0

Я вот тоже не понимаю, как сейчас фринасеры работают на западных заказчиков. Как вы получаете деньги? Банковскими переводами напрямую? Валютный контроль? Все эти Payoneer уже давно перестали выпускать карты для РФ.

Ответить

Злая Сатанинка

Alex
0

Межбанк и самозанятость. но 6% налогов

Ответить

Alex Lowen

Злая
0

Прям прямые переводы в валюте по Swift?

Ответить

Злая Сатанинка

Alex
0

да. от юрлиц. причем мой банк не знает что я самозанятая и вопросов не задает, только в мойналог ввожу цифры.

Ответить

Alex Lowen

Злая
0

А что с валютным контролем? Запрашивали документы по сделкам чтобы обосновать платежи? Договора, счета?

Ответить

Sergei Timofeyev

Злая
0

Оттуда? Разве самозанятость предполагает получения денег из-за рубежа? Там обычно ИП, валютный счёт.

Ответить

Злая Сатанинка

Sergei
0

Конечно предполагает. у самозанятых нет какого то определённого специального счета как у ИП, можно на любой получать. 

Ответить

Злая Сатанинка

Sergei
0

в мойналог когда чек выписываешь выбираешь что платеж от иностранного юр лица и все.

Ответить

Сергей Щукин

Sergei
0

Да, предполагает - при оплате налога есть опция "от зарубежной компании" - выбираешь, заполняешь - и всё

Ответить

Алексей Любимов

1

Ржака была бы свести в один лист каменты из постов на тему "аяяяй! мошенники меня абакраааали!", где каждый второй комментарий "а почему это банк не заблокиравал! Ясно же была шта эта машенники!!! средства поступили и ушли в одну минуту десятками переводов!" этим постом.

Просто интересно, это одни и те же люди?

Ответить

Дружеский кубок

–10

Отличная новость, зумерки поменьше будут донатить букмекерам или гидре

Ответить

Сергей Корнилов

Дружеский
0

Конечно, гидре прямо переводик по телефону и делают 😂

Ответить

Дружеский кубок

Сергей
0

Ну покупают крипту то для оплаты через переводы или обменники)

Ответить

Alex Lowen

0

Ребята, это только начало. Особенно доставляет сценарий, когда у человека более одного счета в банке, а коммуналка, например, оплачивается с одного, другие платежи с другого.

В целом, ясно, что нет давно никакой банковской тайны, что государство хочет залезть в кошелек и трусы к каждому и конечно понятно почему идет такая ожесточенная борьба с криптой в авторитарных режимах.

Только теперь ещё создадут "модель благонадежного" человека и история транзакций будет одной из переменных в формуле.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
0

Ты самому себе переводишь. Что будет? Могут возникнуть у банка вопрос о целесообразности такого перевода.

Ответить

Alex Lowen

Sergei
1

А где я вопрошаю "что будет?"
Мне-то все поекрасно понятно, что есть и что будет. Северо-Восточная Корея будет.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
0

Будет ровно также, что и сейчас.

Ответить

Alex Lowen

Sergei
0

Да? Ну вчера вы еще не видели этих правил, т.е. было немного иначе. Год-два назад не блокировали так остервенело. 2-3 года назад многие западные сервисы выпускали карты для россиян, а теперь нет. 4-5 лет назад... Вспомните сами, что было иначе?

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
0

Вообще-то и 2 года назад хорошо блокировали. Ситуацию про сбор на подарки на 8 марта - уже рассказывал. И это не единичные случаи. 

Ответить

Alex Lowen

Sergei
0

Ну вас послушать и 5 лет назад блокировали. И 10 лет назад - тоже бывало. Все как сейчас прям. Ничего не меняется.

Ответить

Расиль Шакиров

0

И ведь попадут все, а отдадут их деньги не всем. Кто-то будет злоупотреблять всяко(

Ответить

Егор Рябчиков

0

это критерии для определения btc обмеников 
 

Ответить

Captain

Егор
0

Они найдут выход, но увеличат комиссию. Будут принимать деньги через эквайринг, а не переводом...

Ответить

Artem 69

Егор
0

Не только для обмеников, на бинансе очень популярно p2p, обмен крипты на рубли и выводя прямо на карту банка. Теперь непонятно будут блочить там всех или нет

Ответить

Walter Kovacs

0

Таксисты, цветочники и пр. Вышли из чата. 

Ответить

k4z4

0

Спасибо за гайд по прогреву

Ответить

Злая Сатанинка

0

Не очень понятно попадают ли под действия переводы через СБП? межбанковские переводы?

Ответить

Sergei Timofeyev

Злая
0

Любые операции

Ответить

Злая Сатанинка

Sergei
0

ну почему же. в исходном документе есть сноска

Например, «с карты на карту», «с кошелька на кошелек», «со счета абонента оператора связи на кошелекили карту» и другие.

сюда СПБ и межбанк не попадает

Ответить

Madina Djalilova

0

Может лучше бороться с онлайн казино и вовремя их выявлять? Казино тоже реклама нужна. Найти их проще простого. 
Нет же.  Перекладывать эту борьбу на сами банки, от чего страдают больше всего честные предприниматели.
Итого, чтобы защитить деньги плохо образованных людей, стремящихся к халяве в онлайн казино,  блокируют работу тех, кто платит налоги и является драйвером роста экономики

Ответить

Михаил Чернов

0

Очень странное про 12 часов. Пример простой - занял деньги у друга на срочный платёж, получил и жди 12 часов

Ответить

Style GvG

0

Спасибо 👍

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