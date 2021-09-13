Если совпало два или более признаков, то банкам надо принимать «противолегализационные меры». Под ними регулятор подразумевает блокировку операций, считают опрошенные «Ъ» источники.

При этом ЦБ не уточнил, как «обелить» платежи при ошибочной блокировке. Такое может случаться, потому что пользовательских сценариев много, считают эксперты. «30 транзакций в день могут быть совершены, к примеру, в школьном классе при сборе средств на подарок или экскурсию», — привела пример руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.