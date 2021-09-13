ЦБ определил восемь критериев для блокировки банками подозрительных платежей Статьи редакции
Переводы могут заблокировать из-за большого количества в день или необоснованно больших сумм.
Банк России определил особенности, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи.
- Более 10 транзакций в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц.
- Более 30 операций в день, проведенных физлицами.
- Переводы между физлицами более 100 тысяч рублей в день или более 1 млн рублей в месяц.
- Менее минуты между зачислением средств и их списанием.
- Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.
- Отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров).
- Совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка.
- Средний остаток денег на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций в течение недели.
Если совпало два или более признаков, то банкам надо принимать «противолегализационные меры». Под ними регулятор подразумевает блокировку операций, считают опрошенные «Ъ» источники.
При этом ЦБ не уточнил, как «обелить» платежи при ошибочной блокировке. Такое может случаться, потому что пользовательских сценариев много, считают эксперты. «30 транзакций в день могут быть совершены, к примеру, в школьном классе при сборе средств на подарок или экскурсию», — привела пример руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Вижу в действиях Центробанка признаки идиотизма
Пришла ЗП, не трать, подожди 12 часов.
Зачем? Лучше в ту же минуту переведи десятками платежей на счета других физиков. Все так делают.
Маме, папе, сестре, аренда за хату, да все так делают.
При этом папа, мама, сестра и аренда каждый раз по новым реквизитам.
И сто тыщщ каждый раз переводится.
Точно, все так делают.
А где про новых написано, можешь показать?
К слову, Сбер раньше без проблем блочил из-за очередного перевода совершаемого ежемесячно – как раз таки маме, папе, сестре и т.д. по старым реквам.
Эти правила тысячу лет назад в банках соблюдались. Автоплатежи никогда не блочились.
Сбер неадекват, это понятно.
Ремонт/стройка, не пожелаешь и врагу.
А это, по сути, уход от налогов.
Да что вы, а если все самозанятые?
Тема давняя, все кто в сфере обнала крутится, знают все эти приемы банковские
Да, но раньше так блочили счета лавок, а сейчас за физиков взялись. И если те, кто мутил с обналом (или просто предприниматели, достаточно активные люди) - еще как-то могли пойти и пообщаться с банком, то для простого физика - это огромная проблема, всилу правовой неграмотности и банального эмоционального стресса (особенно если заблочили единственный счёт). Про потерю времени на такое дерьмо - вообще молчу.
Да уж правила огонь, особенно нравится: "Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток", денюжки должны полежать в банке, банку от этого хорошо.
Менее минуты между зачислением средств и их списанием.
Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.
Вот два признака сразу.
Часто бывает денег нет, закинул платежки и ждешь приходов, чтобы все списалось сразу.
Списалось по решению ФССП (и хоба такое...)
Кстати фссп да! пени списали и получай еще блокировку.
Тоже не понял, зачем первый интервал, если второй и так включает его
Если два сразу - блок, если один - нет.
Тут за любой пункт блочат, а не за совокупность
Если совпало два или более признаков, то банкам надо принимать «противолегализационные меры». Под ними регулятор подразумевает блокировку операций,
Ну не факт, что у тебя именно эти два совпадут... я вот к чему.
- короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств (увеличением остатка электронных денежных средств) и списанием (уменьшением остатка электронных денежных средств);
- в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и (или) списанию денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств);
Там второй пункт скорее означает "совершение операций БОЛЬШЕ 12 часов в сутки". Предполагается, что законопослушные граждане иногда спят.
Непонятно зачем столько усилий вкладывается в продвижение налички…
Насколько уже все обнищали, что 100к теперь БОЛЬШАЯ сумма. А еще недавно было 600к.
Мы ограничивали p2p как могли
Ниссан Х-трейл с 2,5 стоит 3 миллиона! Он год назад стоил 1,8!
«30 транзакций в день могут быть совершены, к примеру, в школьном классе при сборе средств на подарок или экскурсию»
В мои школьные годы это называлось поборами)
Да даже тридцати не надо :) Мы на 8 марта на работе собирали. )))) Получилась смешная сумма и... блок :)
Автомойка.. самообслуживания. 50р списание уже забито. Примерно тачку помыть 500р. 10 списаний за полчаса.
Мне сбер так карту блокирнул и позвонил узнать где я? Я говорю машину мою там то там...ой извините у нас там чтото сработало сейчас я вас разблокирую.
А вы считаете это нормальным, когда в магазинах и кафе такое творят?
Я в последнее время требую достать терминал и прямым текстом заявляю продавцу, что хочу кешбэк
Хм... вообще-то изначально это говорил, что ЦБ собирает инфу для того, чтобы обложить налогами в будущем.
Вот и я о том же писал месяца 3 назад в комментариях -)
Оно изначально было очевидно, что СБП и нужно для этого. Те, у кого 2-3 перевода в месяц - пох, а кому по 100 в день - вопросы вопросики.
Ага
Выражу непопулярное мнение: оно правильно, что так делают. А то эти: терминал не работает, переведите нам на Сбер - достали.
Ленинский
У нас контора, которая маки продаёт серые, тоже за оплату картой +7% просит -)
Ленинский
Да это я знаю само собой -)
Сто лет работают уж, так что, видимо, все там 'на мази'
Присоединяюсь.
Как бы тут не были Путин - Хуютин, Сечин - Пиздетин, но налоги платить надо.
Айда минусы вместе собирать))
>Менее минуты между зачислением средств и их списанием.
>Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.
Если выполнился первый критерий, то сработает и второй. кто это писал?
Там в оригинале "меньше минуты" и "больше 12 часов". Редкий случай, когда журналист изнасиловал банкира.
К сожалению слово "компетентность" все чаще будет встречаться в негативном варианте при обсуждении качеств чиновников. Отрицательный отбор делает свое дело.
Тема в баре когда "да я оплачу, переведите мне" тоже теперь не канает
Прекрасно канает. Сколько раз вы в бар ходите? Каждый день? И собираете там со всех?
А если один бухгалтер который работает удалённо ведёт две или более компаний ? Это ж он с одного устройства может на разные счета заходить и производить оплату 🤷♂️
Постоянный айпи статика+впн с подменой шлюза+ гипервизор. И можно хороводы водить. Главное самому не запутаться.
Это для белой, асолютно легальной деятельности вы предлагаете набор мер как у какого хакера средней степени грамотности? )
Я представляю как наш бухгалтер(взрослая тётя:)) проводит все эти манипуляции :)
С одного своего счёта за две компании. И эта тема уже всплывала года два назад. Как раз в разрезе аутсорса.
А некоторые еще говорят, что деньги в банках типа их. Система контроля в действии.
Пизда нам, фрилансерам ебаным!
Я вот тоже не понимаю, как сейчас фринасеры работают на западных заказчиков. Как вы получаете деньги? Банковскими переводами напрямую? Валютный контроль? Все эти Payoneer уже давно перестали выпускать карты для РФ.
Межбанк и самозанятость. но 6% налогов
Прям прямые переводы в валюте по Swift?
да. от юрлиц. причем мой банк не знает что я самозанятая и вопросов не задает, только в мойналог ввожу цифры.
А что с валютным контролем? Запрашивали документы по сделкам чтобы обосновать платежи? Договора, счета?
Оттуда? Разве самозанятость предполагает получения денег из-за рубежа? Там обычно ИП, валютный счёт.
Конечно предполагает. у самозанятых нет какого то определённого специального счета как у ИП, можно на любой получать.
в мойналог когда чек выписываешь выбираешь что платеж от иностранного юр лица и все.
Да, предполагает - при оплате налога есть опция "от зарубежной компании" - выбираешь, заполняешь - и всё
Ржака была бы свести в один лист каменты из постов на тему "аяяяй! мошенники меня абакраааали!", где каждый второй комментарий "а почему это банк не заблокиравал! Ясно же была шта эта машенники!!! средства поступили и ушли в одну минуту десятками переводов!" этим постом.
Просто интересно, это одни и те же люди?
Конечно, гидре прямо переводик по телефону и делают 😂
Ребята, это только начало. Особенно доставляет сценарий, когда у человека более одного счета в банке, а коммуналка, например, оплачивается с одного, другие платежи с другого.
В целом, ясно, что нет давно никакой банковской тайны, что государство хочет залезть в кошелек и трусы к каждому и конечно понятно почему идет такая ожесточенная борьба с криптой в авторитарных режимах.
Только теперь ещё создадут "модель благонадежного" человека и история транзакций будет одной из переменных в формуле.
Ты самому себе переводишь. Что будет? Могут возникнуть у банка вопрос о целесообразности такого перевода.
А где я вопрошаю "что будет?"
Мне-то все поекрасно понятно, что есть и что будет. Северо-Восточная Корея будет.
Будет ровно также, что и сейчас.
Да? Ну вчера вы еще не видели этих правил, т.е. было немного иначе. Год-два назад не блокировали так остервенело. 2-3 года назад многие западные сервисы выпускали карты для россиян, а теперь нет. 4-5 лет назад... Вспомните сами, что было иначе?
Вообще-то и 2 года назад хорошо блокировали. Ситуацию про сбор на подарки на 8 марта - уже рассказывал. И это не единичные случаи.
Ну вас послушать и 5 лет назад блокировали. И 10 лет назад - тоже бывало. Все как сейчас прям. Ничего не меняется.
И ведь попадут все, а отдадут их деньги не всем. Кто-то будет злоупотреблять всяко(
это критерии для определения btc обмеников
Не очень понятно попадают ли под действия переводы через СБП? межбанковские переводы?
Любые операции
ну почему же. в исходном документе есть сноска
Например, «с карты на карту», «с кошелька на кошелек», «со счета абонента оператора связи на кошелекили карту» и другие.
сюда СПБ и межбанк не попадает
Может лучше бороться с онлайн казино и вовремя их выявлять? Казино тоже реклама нужна. Найти их проще простого.
Нет же. Перекладывать эту борьбу на сами банки, от чего страдают больше всего честные предприниматели.
Итого, чтобы защитить деньги плохо образованных людей, стремящихся к халяве в онлайн казино, блокируют работу тех, кто платит налоги и является драйвером роста экономики
Очень странное про 12 часов. Пример простой - занял деньги у друга на срочный платёж, получил и жди 12 часов
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Переводы могут заблокировать из-за большого количества в день или необоснованно больших сумм.
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