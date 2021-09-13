Власти Китая решили разделить платёжный сервис Alipay и создать на его основе отдельное кредитное приложение — FT Статьи редакции
Новому сервису передадут все данные пользователей, а Ant Group, владеющая Alipay, не сможет принимать решения о выдаче кредитов.
В июне 2021 года китайские регуляторы приказали Ant отделить два кредитных предприятия Huabei и Jiebei от остальных финансовых предложений. Два предприятия станут основой для отдельного приложения с госучастием, сообщает Financial Times.
Правительство считает, что компания стала монополистом из-за контроля большого объёма пользовательских данных, и хочет прекратить это, рассказал источник, близкий к финансовому регулятору.
После создания СП Ant Group не сможет самостоятельно оценивать кредитоспособность заемщиков. Это правило будет распространяться и на другие кредитные компании, они должны будут обращаться к госкомпании за оценкой.
В новом совместной предприятии государственная Zhejiang Tourism Investment Group будет владеть контрольным пакетом акций. Но пока команда Джека Ма «будет у руля», рассказал изданию близкий к Ant источник.
У Alipay больше миллиарда пользователей, сообщает издание. По собственным данным, кредитное подразделение Ant Group принесло компании 39% выручки в первом полугодии 2020 года.
Ant Group — дочерняя компания Alibaba. Акции последней упали на 5,9% на торгах в Гонконге в понедельник.
- В октябре 2020 года Ant Group готовилась к размещению на бирже, которое могло стать крупнейшим в истории — она хотела привлечь более $35 млрд. 2 ноября Шанхайская и Гонконгская биржи остановили IPO.
- 24 декабря власти Китая объявили о начале антимонопольного расследования в отношении Alibaba.
- 28 декабря Народный банк Китая призвал Ant Group сосредоточиться только на развитии платёжного сервиса и намекнул на необходимость реорганизации бизнеса.
- Вместе с регуляторами компания разработала план реструктуризации: согласно ему, Ant станет финансовым холдингом и будет подчиняться требованиям для банков.
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