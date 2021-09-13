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Финансы
Маша Цепелева

Власти Китая решили разделить платёжный сервис Alipay и создать на его основе отдельное кредитное приложение — FT Статьи редакции

Новому сервису передадут все данные пользователей, а Ant Group, владеющая Alipay, не сможет принимать решения о выдаче кредитов.

5 5 комментариев
668 просмотров

В июне 2021 года китайские регуляторы приказали Ant отделить два кредитных предприятия Huabei и Jiebei от остальных финансовых предложений. Два предприятия станут основой для отдельного приложения с госучастием, сообщает Financial Times.

Правительство считает, что компания стала монополистом из-за контроля большого объёма пользовательских данных, и хочет прекратить это, рассказал источник, близкий к финансовому регулятору.

После создания СП Ant Group не сможет самостоятельно оценивать кредитоспособность заемщиков. Это правило будет распространяться и на другие кредитные компании, они должны будут обращаться к госкомпании за оценкой.

В новом совместной предприятии государственная Zhejiang Tourism Investment Group будет владеть контрольным пакетом акций. Но пока команда Джека Ма «будет у руля», рассказал изданию близкий к Ant источник.

У Alipay больше миллиарда пользователей, сообщает издание. По собственным данным, кредитное подразделение Ant Group принесло компании 39% выручки в первом полугодии 2020 года.

Прибыль Ant Group от разных направлений FT

Ant Group — дочерняя компания Alibaba. Акции последней упали на 5,9% на торгах в Гонконге в понедельник.

Котировки Alibaba Group 13 сентября Гонконгская биржа
  • В октябре 2020 года Ant Group готовилась к размещению на бирже, которое могло стать крупнейшим в истории — она хотела привлечь более $35 млрд. 2 ноября Шанхайская и Гонконгская биржи остановили IPO.
  • 24 декабря власти Китая объявили о начале антимонопольного расследования в отношении Alibaba.
  • 28 декабря Народный банк Китая призвал Ant Group сосредоточиться только на развитии платёжного сервиса и намекнул на необходимость реорганизации бизнеса.
  • Вместе с регуляторами компания разработала план реструктуризации: согласно ему, Ant станет финансовым холдингом и будет подчиняться требованиям для банков.

#новость #antgroup #китай #alipay

5 5 комментариев
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Ivan Kulmyaev

1

Что-то мутно выглядит взяли отжали бизнес.

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Пп Пп

Ivan
3

Скоммуниздили.

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Серьезный Никита

Пп
0

ПЕРЕДАЛИ НАРОДУ!!!!

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Вася Пражкин

0

 А китайцы знают, что лежачего бить не хорошо?

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Ivan Zenkov

–2

Сразу видно, что им не всё равно, что в стране происходит.

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