Новому сервису передадут все данные пользователей, а Ant Group, владеющая Alipay, не сможет принимать решения о выдаче кредитов.

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В июне 2021 года китайские регуляторы приказали Ant отделить два кредитных предприятия Huabei и Jiebei от остальных финансовых предложений. Два предприятия станут основой для отдельного приложения с госучастием, сообщает Financial Times.

Правительство считает, что компания стала монополистом из-за контроля большого объёма пользовательских данных, и хочет прекратить это, рассказал источник, близкий к финансовому регулятору.

После создания СП Ant Group не сможет самостоятельно оценивать кредитоспособность заемщиков. Это правило будет распространяться и на другие кредитные компании, они должны будут обращаться к госкомпании за оценкой.

В новом совместной предприятии государственная Zhejiang Tourism Investment Group будет владеть контрольным пакетом акций. Но пока команда Джека Ма «будет у руля», рассказал изданию близкий к Ant источник.

У Alipay больше миллиарда пользователей, сообщает издание. По собственным данным, кредитное подразделение Ant Group принесло компании 39% выручки в первом полугодии 2020 года.

Прибыль Ant Group от разных направлений FT

Ant Group — дочерняя компания Alibaba. Акции последней упали на 5,9% на торгах в Гонконге в понедельник.

Котировки Alibaba Group 13 сентября Гонконгская биржа