«Яндекс» запустил фонд имени Ильи Сегаловича, направленный на развитие образования в сфере математики и ИТ Статьи редакции
Общая сумма грантов в 2022 году — 250 млн рублей.
«Яндекс» учредил фонд имени сооснователя компании Ильи Сегаловича. Компания хочет сделать доступным «качественное» образование в сфере математики и технологий, «чтобы помочь людям раскрыть свой потенциал в современном мире», рассказала TJ компания.
В числе основных задач фонда — поддержка учителей и профессионального сообщества, развитие сферы образования, а также участие в проектах, «которые укрепляют в людях стремление к знаниям, науке и культуре».
Помимо этого фонд будет развивать собственные проекты и выделять гранты организациям и общественным инициативам. Оценивать проекты претендентов на гранты будут эксперты фонда, их объявят 10 ноября.
Илья Сегалович — один из сооснователей «Яндекса» и создатель первой версии поисковика, в последние годы занимал пост технического директора. Он умер в 2013 году. У Сегаловича был рак желудка, за несколько дней до смерти врачи также диагностировали опухоль мозга.
- В 2014 году компания учредила в честь Сегаловича стипендию для учащихся факультета компьютерных наук в ВШЭ, а в 2019 году учредила научную премию.
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