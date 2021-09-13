Получил от каршеринга «Ситидрайв» ложное уведомление о критическом превышении скорости

Итак, после поездки в ночь на 1-е сентября, мне приходит уведомление о превышении скорости свыше 140 км/ч, что является нарушением условий договора аренды и в случае троекратного повторения карается блокировкой в сервисе на 30 дней, а если пользователь не образумится и продолжит превышать — то в итоге и перманентным баном.