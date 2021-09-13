Такси-сервис inDriver учредил в России премию для основательниц ИТ-стартапов с призовым фондом в $60 тысяч Статьи редакции
Пермию получат предпринимательницы, чьи проекты «оказали наибольшее влияние на развитие мира».
Организаторы ежегодной премии Aurora Tech Award хотят отметить заслуги успешных ИТ-предпринимательниц и обратить внимание инвесторов на их перспективные стартапы, рассказали vc.ru в компании.
- «В сфере информационных технологий лишь 17% гендиректоров — женщины. Инвесторы боятся вкладывать деньги в бизнес, основанный женщинами. Цель — изменить ситуацию», — указано на сайте премии.
- Заявку можно подать на сайте премии до 7 октября. 6 ноября будет опубликован шорт-лист, а 6 декабря — имена победительниц. Приз за третье место — $10 тысяч, за второе — $20 тысяч, за первое — $30 тысяч.
В заявке надо оставить ссылку на google-презентацию. В ней нужно описать, как и какие трудности претендентка преодолела в работе, каких успехов добился стартап и как он способствует мировому развитию. Также нужна фотография и краткая биография.
- В жюри премии — заглавреда Forbes Анастасия Карпова, вице-президент inDriver Сардана Михеева и управляющий партнёр в MR Ventures Рената Джордж.
- В начале 2021 года оценка такси-сервиса inDriver выросла почти в три раза — до $1,23 млрд.
Почему только для основательниц? За каждой предпринимательницей стоит мужчина.
Старт-апки?
Главное, чтобы их не признали иногентами после этого)
Многие стипендии "закрыли". Оксфордскую например. Никакой идеологической обработки там не было. Так что, вполне актуальное опасение.
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(бурные взрывающиеся аплодисменты)
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