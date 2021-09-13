Инвестиции пойдут на развитие в США.

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Инвесторы получат 15% акций компании, пишет Forbes. Лид-инвестором стал российский венчурный фонд Xploration Capital, также в сделке участвовали инвестфонд Baring Vostok, фонд Rapid Ladder Capital, инвесткомпания A.Partners и синдикат инвесторов клуба Angelsdeck.

Muver — это сервис от российских разработчиков, который позволяет водителям такси работать с несколькими агрегаторами одновременно. Он собирает в одном приложении заказы из агрегаторов такси (Uber и Lyft) и служб доставки, а также позволяет автоматически принимать заказы.

Сервис запустился в России в 2018 году, тогда же Muver пожаловался в ФАС на сервис такси Gett. Приложение для водителей Gett Driver требовало удалить Muver с телефона — иначе оно переставало работать.

В 2019 году ФАС потребовала от Gett прекратить мешать работе Muver, а в 2020 году сервис ушёл с российского рынка, чтобы развиваться в США, пишет Forbes.

Инвестиции сервис направит на маркетинг и развитие продукта в США. Для выхода на новый рынок Muver изменил сервис для взаимодействия с местными агрегаторами и добавил в него заказы из служб доставки — Postmates, Doordash и Grubhub.

Приложение Muver доступно для водителей за плату. По данным компании, выручка Muver в 2020 году составила $100 тысяч, количество платящих пользователей — более 1500.

Сервис решил работать в США, так как местный рынок больше российского — как в количестве потенциальных пользователей, так и в их среднем чеке подписки, отметил представитель компании-разработчика приложения Gig Partners (в России работал под другим юрлицом — Smart City).