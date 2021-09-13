Агрегатор для таксистов Muver привлёк $1,2 млн от Baring Vostok и других при оценке в $8 млн Статьи редакции
Инвестиции пойдут на развитие в США.
Инвесторы получат 15% акций компании, пишет Forbes. Лид-инвестором стал российский венчурный фонд Xploration Capital, также в сделке участвовали инвестфонд Baring Vostok, фонд Rapid Ladder Capital, инвесткомпания A.Partners и синдикат инвесторов клуба Angelsdeck.
Muver — это сервис от российских разработчиков, который позволяет водителям такси работать с несколькими агрегаторами одновременно. Он собирает в одном приложении заказы из агрегаторов такси (Uber и Lyft) и служб доставки, а также позволяет автоматически принимать заказы.
Сервис запустился в России в 2018 году, тогда же Muver пожаловался в ФАС на сервис такси Gett. Приложение для водителей Gett Driver требовало удалить Muver с телефона — иначе оно переставало работать.
В 2019 году ФАС потребовала от Gett прекратить мешать работе Muver, а в 2020 году сервис ушёл с российского рынка, чтобы развиваться в США, пишет Forbes.
Инвестиции сервис направит на маркетинг и развитие продукта в США. Для выхода на новый рынок Muver изменил сервис для взаимодействия с местными агрегаторами и добавил в него заказы из служб доставки — Postmates, Doordash и Grubhub.
Приложение Muver доступно для водителей за плату. По данным компании, выручка Muver в 2020 году составила $100 тысяч, количество платящих пользователей — более 1500.
Сервис решил работать в США, так как местный рынок больше российского — как в количестве потенциальных пользователей, так и в их среднем чеке подписки, отметил представитель компании-разработчика приложения Gig Partners (в России работал под другим юрлицом — Smart City).
«В США более развита венчурная индустрия, что для нас как стартапа крайне важно — больше возможностей масштабироваться и привлечь дополнительные инвестиции в будущем», — заявил он.
В России просто устанавливают три приложения и берут заказы везде
С вашим ником - любой коммент звучит как инструкция 😆
А это лучшая инструкция
И вот вызываешь так машину, глядя на 10-15 рядом припаркованных такси, а по факту водила мчится к тебе с другого конца города)
Я, тоже не понимаю, зачем делать приложение по верх других приложений, которое объединяет их в одно приложение 🤷♂️ что не стартап, так по этой теме.
Когда идей для разработки и заработка больше нет, можно просто взять чужое и собрать в своё.
Интересно, а агрегаторы в США допускают такой парсинг?
Мы, агентство Topface Media, вместе с Иннокентием Нестеренко решили провести исследование. Но не чего-то привычного, типа на какой заправке кто заправляется или какое молоко предпочитает, а посмотреть, как жители России относятся к маркетингу и маркетологам. А заодно и на то, как маркетологи видят сами себя. Свет мой, зеркальце, скажи — но с…
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Инвестиции пойдут на развитие в США.
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