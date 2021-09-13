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Финансы
Евгения Евсеева

Агрегатор для таксистов Muver привлёк $1,2 млн от Baring Vostok и других при оценке в $8 млн Статьи редакции

Инвестиции пойдут на развитие в США.

13 13 комментариев
1263 просмотров

Инвесторы получат 15% акций компании, пишет Forbes. Лид-инвестором стал российский венчурный фонд Xploration Capital, также в сделке участвовали инвестфонд Baring Vostok, фонд Rapid Ladder Capital, инвесткомпания A.Partners и синдикат инвесторов клуба Angelsdeck.

Muver — это сервис от российских разработчиков, который позволяет водителям такси работать с несколькими агрегаторами одновременно. Он собирает в одном приложении заказы из агрегаторов такси (Uber и Lyft) и служб доставки, а также позволяет автоматически принимать заказы.

Сервис запустился в России в 2018 году, тогда же Muver пожаловался в ФАС на сервис такси Gett. Приложение для водителей Gett Driver требовало удалить Muver с телефона — иначе оно переставало работать.

В 2019 году ФАС потребовала от Gett прекратить мешать работе Muver, а в 2020 году сервис ушёл с российского рынка, чтобы развиваться в США, пишет Forbes.

Инвестиции сервис направит на маркетинг и развитие продукта в США. Для выхода на новый рынок Muver изменил сервис для взаимодействия с местными агрегаторами и добавил в него заказы из служб доставки — Postmates, Doordash и Grubhub.

Приложение Muver доступно для водителей за плату. По данным компании, выручка Muver в 2020 году составила $100 тысяч, количество платящих пользователей — более 1500.

Сервис решил работать в США, так как местный рынок больше российского — как в количестве потенциальных пользователей, так и в их среднем чеке подписки, отметил представитель компании-разработчика приложения Gig Partners (в России работал под другим юрлицом — Smart City).

«В США более развита венчурная индустрия, что для нас как стартапа крайне важно — больше возможностей масштабироваться и привлечь дополнительные инвестиции в будущем», — заявил он.

#новость #muver

13 13 комментариев
7
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13 комментариев
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9

В России просто устанавливают три приложения и берут заказы везде

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Сергей Щукин

Best
7

С вашим ником - любой коммент звучит как инструкция 😆

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Sergei Timofeyev

Сергей
1

А это лучшая инструкция

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Sam Beckett

Sergei
0

Лучшая инструкция - это не работать в такси и доставке

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Антон Попов

Best
2

И вот вызываешь так машину, глядя на 10-15 рядом  припаркованных такси, а по факту водила мчится к тебе с другого конца города)

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Best Practice

Антон
0

с пометкой повышенный спрос

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Dennis Gooddeni

Best
0

Я, тоже не понимаю, зачем делать приложение по верх других приложений, которое объединяет их в одно приложение 🤷‍♂️ что не стартап, так по этой теме.

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Sergei Timofeyev

Dennis
0

Маркетплейс для водителей.

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Серьезный Никита

Dennis
0

убер бля убера

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Владимир В.

Dennis
0

Когда идей для разработки и заработка больше нет, можно просто взять чужое и собрать в своё.

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Эмиль Нургалиев

0

Интересно, а агрегаторы в США допускают такой парсинг?

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Антон Штадлер

Эмиль
0

За все время время возмутился только Гетт

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Io Eau

0

Агрегатор для таксистов агрегирует таксистов в одного большого таксиста

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