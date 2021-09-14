Что поменяется в блокировках карт после новых рекомендаций ЦБ банкам и что делать при ошибках Статьи редакции
Спросили регулятора.
В сентябре ЦБ выпустил новые рекомендации банкам: регулятор призвал их внимательно относиться к отдельным переводам клиентов-физлиц с карт, электронных кошельков и другим. Так банки смогут отслеживать счета, которые открываются на подставных физлиц и используются в «теневом» бизнесе — например, онлайн-казино и финансовых пирамидах, пояснил Банк России.
«Подозрительной» стоит считать операцию, которая соответствует минимум двум из восьми критериев, которые назвал регулятор. Среди них — необычно большое количество контрагентов-физлиц (более 10 в день или 50 в месяц), и количество таких операций (более 30 в день), а также большие суммы переводов (более 100 тысяч рублей в день или 1 млн в месяц).
Теоретически под такие определения может попасть счёт, если в школе решат «скинуться» на нужды класса, а блокировки — стать массовыми, опасаются пользователи. В ЦБ говорят, что опасения напрасны, а если ошибка и случится, решение банка всегда можно оспорить.
Будет ли массовой блокировка переводов и счетов
По рекомендациям Банка России ограничения будут применяться к счетам и электронным кошелькам, которые используются теневым бизнесом и подконтрольны ему, объяснили в пресс-службе регулятора.
Если банк обнаружит клиента, соответствующего описанным в рекомендациях критериям, он должен будет дополнительно проверить его деятельность в прошлом. Только по результатам проверки, если подтвердится, что карта используется для подозрительных операций, банки могут заблокировать её.
Стоит ли волноваться о блокировке переводов и счетов самозанятым
На вопрос о том, стоит ли волноваться самозанятым, в пресс-службе регулятора не ответили, но в 2019 году ЦБ выпустил письмо о проблеме блокировки счетов самозанятых при выполнении мер по противодействию отмыванию доходов.
Тогда Банк России рекомендовал банкам при определении источников происхождения денег учитывать статус клиента как самозанятого. В «Сбере», «Тинькофф» и «Райффайзенбанке» сообщали РБК, что уже учитывают в работе статус самозанятых.
Что делать, если банк заблокировал счёт по ошибке
Если клиент считает, что банк ограничил операции по карте или счёту по ошибке, он может обжаловать решение в банке, пояснили в ЦБ. Чтобы доказать свою правоту, можно приложить дополнительные документы и свои разъяснения. Так банк сможет понять, что проведённые транзакции — не операции по отмыванию доходов.
Если разговор с банком напрямую не поможет, клиент имеет право обратиться в межведомственную комиссию при Банке России. Для рассмотрения дела также нужно предоставить документы. Решение комиссии для банка будет обязательным.
Все больше и больше из банков делается контрольно репрессивный орган!
Интересно когда сможем с банков при «неправильной» блокировке - взыскивать неустойку в размере заблокированной суммы, а то такая игра в одни ворота!? (И с четким описанием необходимого комплекта документов, а не завуалированными или внутренними правилами каждого банка, конечно же опирающимися на положения ЦБ)
Тут хоть с начала хоть с конца, четко пропишите что в случае не обоснованности и разблокировки - неустойка с банка в таком то размере. Можно и дальше уйти в полемику, что тогда «все» блокировки будут обоснованными и тогда уйдём в замкнутый круг. Нужны четкие правила, четкие штрафы - это наши деньги и под видом борьбы с чем то не стоит интерполировать это на всех - боритесь но с умом!
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