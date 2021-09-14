Сервис для проверки подлинности изображения Truepic привлёк $26 млн от Microsoft и других Статьи редакции
Технология собирает информацию о том, где и когда была сделана фотография, и доказывает, если изображение было подделано.
- В раунде, который возглавил Microsoft, участвовали Adobe, Sony Innovation Fund от IGV, Hearst Ventures и частные инвесторы из Stone Point Capital, пишет TechCrunch. Оценку компания не раскрыла. Всего с 2015 года стартап привлёк $36 млн.
- Полученные средства компания направит на выпуск Truepic Lens для проверки изображений из сторонних приложений, на развитие Truepic Vision для проверки фотографий и видео. За полтора года стартап планирует увеличить число сотрудников с 50 до 100 человек.
- Truepic выясняет откуда были сделаны фотографии и видео, а также что на них изображено. Сервис может добавить к фото метку о времени и месте съёмки и запретить его редактирование.
- Также сервис предлагает камеру для мобильных устройств, на которую можно снять фотографии и видео с «надёжными» метаданными — временем, датой и местом съёмки. Технологией компании уже пользуются в более чем 100 предприятий: Equifax, EXL Service Inc, Ford Motor Company и другие.
- Платформа работает по подписке. Первые три запроса бесплатные. Для компаний сервис предлагает 21-дневную бесплатную пробную версию.
Будто раньше метаданных не было. Возможно для надёжности их сохранности софт при съёмке фоток шифрует их прям в картинке пикселями где-то по периметру под цветовую гамму изображения, чтобы их так просто было не удалить. Варианты, я уверен, есть, а вот глубокого смысла не просматривается. Если не ошибаюсь, картинки (фотки) в сети до сих пор обделены всей полнотой авторских прав.
Комментарий удален
Потом появятся сервисы, которые будут эти метаданные подделывать, что очень даже несложно
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