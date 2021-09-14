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Финансы
Nazigul Jusupova

Сервис для проверки подлинности изображения Truepic привлёк $26 млн от Microsoft и других Статьи редакции

Технология собирает информацию о том, где и когда была сделана фотография, и доказывает, если изображение было подделано.

  • В раунде, который возглавил Microsoft, участвовали Adobe, Sony Innovation Fund от IGV, Hearst Ventures и частные инвесторы из Stone Point Capital, пишет TechCrunch. Оценку компания не раскрыла. Всего с 2015 года стартап привлёк $36 млн.
  • Полученные средства компания направит на выпуск Truepic Lens для проверки изображений из сторонних приложений, на развитие Truepic Vision для проверки фотографий и видео. За полтора года стартап планирует увеличить число сотрудников с 50 до 100 человек.
  • Truepic выясняет откуда были сделаны фотографии и видео, а также что на них изображено. Сервис может добавить к фото метку о времени и месте съёмки и запретить его редактирование.
Как работает Truepic Truepic
  • Также сервис предлагает камеру для мобильных устройств, на которую можно снять фотографии и видео с «надёжными» метаданными — временем, датой и местом съёмки. Технологией компании уже пользуются в более чем 100 предприятий: Equifax, EXL Service Inc, Ford Motor Company и другие.
  • Платформа работает по подписке. Первые три запроса бесплатные. Для компаний сервис предлагает 21-дневную бесплатную пробную версию.

#новости #truepic

662 просмотров
6 6 комментариев
5
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6 комментариев
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sando

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трупик за 26млн. кек

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Konstantin Kortava

2

Борьба с дипфейками объявлется открытой.

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Mr Auster

0

Будто раньше метаданных не было. Возможно для надёжности их сохранности софт при съёмке фоток шифрует их прям в картинке пикселями где-то по периметру под цветовую гамму изображения, чтобы их так просто было не удалить. Варианты, я уверен, есть, а вот глубокого смысла не просматривается. Если не ошибаюсь, картинки (фотки) в сети до сих пор обделены всей полнотой авторских прав.

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Андрей Чуринов

0

Тот случай, когда ударение очень важно

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Dmitry Profxteam

0

Чей трупик?

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Комментарий удален

Андрей Браиловский

0

Потом появятся сервисы, которые будут эти метаданные подделывать, что очень даже несложно

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