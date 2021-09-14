Купленные вами акции вам никогда не принадлежали и не будут принадлежать

Знаете ли вы, что когда вы покупаете акции через любых брокеров, будь то Тиньков/БКС/ВТБ/IB/Fidelity/любой другой, вы, технически, не являетесь прямым акционером этой компании и ваши акции... юридически вам не принадлежат?