Сервис доставки блюд с рецептами HelloFresh купил 10% своего российского аналога «Шефмаркет» Статьи редакции
Компании занимаются доставкой продуктов для приготовления блюд по рецепту.
- Полученные средства «Шефмаркет» направит на расширение производства и запуск новых продуктов, пишет РБК со ссылкой на представителя компании.
- В HelloFresh подтвердили информацию о сделке на «несколько миллионов евро». Стороны не указали точную сумму объёма инвестиций.
- «Шефмаркет» и HelloFresh работают по схожей модели: доставляют продукты, из которых потребитель может по рецепту приготовить выбранное блюдо.
- По данным издания, в 2020 году «Шефмаркет» доставил 3,6 млн порций по рецепту. Сервис был основан в 2012 году Сергеем Ашиным и работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и прилегающих областях.
- По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Шеф Маркет» в 2020 году превысила 1 млрд рублей, прибыль от продаж составила 99,6 млн рублей, чистая прибыль — 179 тысяч рублей.
- HelloFresh была основана в Германии в 2011 году. С 2012 года начала работать в других европейских странах и Австралии, а с 2013 года заработала в США. В 2020 году выручка HelloFresh превысила €3,7 млрд, из которых €2 млрд были заработаны в Америке, приводит РБК.
простите, может быть я очень глупый, но что мешает заказать эти же продукты из ленты, ашана, пятерки, я.лавки, самоката и прочих доставок?
В комплекте листочек с рецептом? порежь это вот так, это варить столько минут и т.д.?
Поразительный кавалер
зумеры на самокатах со смузи любят открывать для себя новые сервисы постоянно
С таким мышлением стартап не запустить)
Это чистая прибыль за год? Что-то очень мало
Компании занимаются доставкой продуктов для приготовления блюд по рецепту.
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