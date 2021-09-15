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Финансы
Nazigul Jusupova

Сервис доставки блюд с рецептами HelloFresh купил 10% своего российского аналога «Шефмаркет» Статьи редакции

Компании занимаются доставкой продуктов для приготовления блюд по рецепту.

  • Полученные средства «Шефмаркет» направит на расширение производства и запуск новых продуктов, пишет РБК со ссылкой на представителя компании.
  • В HelloFresh подтвердили информацию о сделке на «несколько миллионов евро». Стороны не указали точную сумму объёма инвестиций.
  • «Шефмаркет» и HelloFresh работают по схожей модели: доставляют продукты, из которых потребитель может по рецепту приготовить выбранное блюдо.
  • По данным издания, в 2020 году «Шефмаркет» доставил 3,6 млн порций по рецепту. Сервис был основан в 2012 году Сергеем Ашиным и работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и прилегающих областях.
  • По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Шеф Маркет» в 2020 году превысила 1 млрд рублей, прибыль от продаж составила 99,6 млн рублей, чистая прибыль — 179 тысяч рублей.
  • HelloFresh была основана в Германии в 2011 году. С 2012 года начала работать в других европейских странах и Австралии, а с 2013 года заработала в США. В 2020 году выручка HelloFresh превысила €3,7 млрд, из которых €2 млрд были заработаны в Америке, приводит РБК.

#новости #шефмаркет #hellofresh

651 просмотров
6 6 комментариев
2
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Some Dude

1

простите, может быть я очень глупый, но что мешает заказать эти же продукты из ленты, ашана, пятерки, я.лавки, самоката и прочих доставок?
В комплекте листочек с рецептом? порежь это вот так, это варить столько минут и т.д.?

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Поразительный кавалер

Some
1

зумеры на самокатах со смузи любят открывать для себя новые сервисы постоянно

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Эдуард Лиринг

Some
0

С таким мышлением стартап не запустить)

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Some Dude

Эдуард
0

я как бы и не собираюсь
кесарю - кесарево и все такое

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Эдуард Лиринг

0

Это чистая прибыль за год? Что-то очень мало

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StepanCapusta

Эдуард
0

Это для налоговой

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Тема: Аналитика поведения пользователей

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Финансы
Nazigul Jusupova
Сервис доставки блюд с рецептами HelloFresh купил 10% своего российского аналога «Шефмаркет» Статьи редакции

Компании занимаются доставкой продуктов для приготовления блюд по рецепту.

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2
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