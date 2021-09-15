Visa и Mastercard введут новые комиссии за онлайн-платежи для банков — из-за этого у них могут вырасти расходы Статьи редакции
Из-за повышения тарифов банки начнут переходить на альтернативные формы расчётов, считают эксперты.
- Комиссию введут за использование сервиса 3D Secure, который требует для подтверждения транзакции ввести код из SMS или push-сообщений, пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на письма платёжных систем, которые были разосланы банкам.
- Комиссия начнёт действовать у Visa с 16 октября за 3D Secure 1.0.2 и составит $0,02 за запрос. Для сервиса 3D Secure от 2.1 комиссия начнёт действовать с 15 октября 2022 года. До этого времени её будут платить только банки-эквайеры, но затем к комиссии подключатся и банки, выпускающие карты.
- У MasterCard комиссия начнёт действовать с 1 марта 2022 года. У неё будет фиксированная часть — €1000 в месяц и с эквайеров, и с эмитентов.
- По подсчетам «Ъ», расходы крупных банков на комиссию по картам Visa могут составить $300 тысяч, а у Mastercard — больше. На клиентах комиссия не отразится.
- В Visa сообщили, что комиссия стимулирует банки использовать более современные версии сервиса 3D Secure. В Mastercard отметили, что хотят «сбалансировать для всех сторон преимущества, которые дают безопасные и надёжные безналичные платежи».
- Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что повышение тарифов будет негативно сказываться на развитии платежей в целом и их безопасности, где применяется сервис. Кроме этого, по их словам, Visa и MasterCard сами подталкивают клиентов переходить на альтернативные формы расчётов, например, СБП.
Насмешили. У банков могут вырасти расходы )) Это у клиентов банков они вырастут. А банк еще и свое прислюнявит!)
Я так понял комиссия за использование старых версий api. Это должно стимулировать использование последних версий за которые не будет доп. комиссии. Т.е. они хотят сократить сроки поддержки lts версий таким образом.
Странный способ пиара МИРа
Почему пиар? В нормальных странах свои платежные системы основные для расчетов и внешние игроки не диктуют им условия как работать. по этому это у нас наоборот не правильно все.
Надо наоборот, хотите работать? - работайте на конкурентнвх условиях с нашей системой!
не хотите? ну ваше дело, мы подождем два дня или неделю, когда вы сами прибежите и скажете "мы согласны"
А вот и Мастеркард проклюнулся.
ВБ+Сбер, скоты, выплеснули говнецо на вентилятор - брызги теперь ещё долго лететь будут. И осядут они, конечно же, на конечных потребителях.
Либо у них была инсайдерская информация и они просто постелили соломку...
"Комиссию введут за использование сервиса 3D Secure.
В Visa сообщили, что комиссия стимулирует банки использовать более современные версии сервиса 3D Secure."
Э.. комиссии будут только за старые версии 3D Secure?
Почему не написать что эта комиссия на устаревшую версию 3D-Secure, для стимуляции перехода на новую версию?
А потом опять начнется " а чë это вы редиски доп процент берëте, при оплате виза/мастер, а при оплате мир'ом не берëте, этож дискриминация!
А-а-а, помогите, нас бедненьких дискриминируют!"
Вайлдберриз это цветочки были, скоро все по такой схеме будут работать, ибо при миллиардных оборотах, даже 0.01% с 1 млрд это вообщет 10 млн, которые можно потратить на более нужные вещи, вместо того, чтобы отдавать их кому-то.
В скором будущем банки перейдут на оплату по СБП или QR-кодам и клиенты будут терять кэшбек, ну да
На клиентах неотразиться? Ну посмотрим на Сбер который 100% повысит цены на услуги
Интересные эксперты у Ъ. 3DS1 первая версия, которая сейчас очень редко используется из-за ограничений для мерчантов. Ее будут поддерживать до октября 2021 и потом сделают платной, чтобы все переходили на 3DS 2.1 и 2.2. Ну и чтобы уже все перешли только на 3DS 2.2 будет комиссия для 3DS 2.1. https://www.ravelin.com/global-payment-regulation-map вот тут можно подробнее почитать.
просто кешбек программы ещё больше сделают из разряда в лунную ночь на 7 сутки когда рак в козероге получишь фантик, но потратить не сможешь никуда 😅 а доя сбп и qr карты как таковые и вовсе не обязательны, списание зачисление напрямую на счёт
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