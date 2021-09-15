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Финансы
Nazigul Jusupova

Visa и Mastercard введут новые комиссии за онлайн-платежи для банков — из-за этого у них могут вырасти расходы Статьи редакции

Из-за повышения тарифов банки начнут переходить на альтернативные формы расчётов, считают эксперты.

  • Комиссию введут за использование сервиса 3D Secure, который требует для подтверждения транзакции ввести код из SMS или push-сообщений, пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на письма платёжных систем, которые были разосланы банкам.
  • Комиссия начнёт действовать у Visa с 16 октября за 3D Secure 1.0.2 и составит $0,02 за запрос. Для сервиса 3D Secure от 2.1 комиссия начнёт действовать с 15 октября 2022 года. До этого времени её будут платить только банки-эквайеры, но затем к комиссии подключатся и банки, выпускающие карты.
  • У MasterCard комиссия начнёт действовать с 1 марта 2022 года. У неё будет фиксированная часть — €1000 в месяц и с эквайеров, и с эмитентов.
  • По подсчетам «Ъ», расходы крупных банков на комиссию по картам Visa могут составить $300 тысяч, а у Mastercard — больше. На клиентах комиссия не отразится.
  • В Visa сообщили, что комиссия стимулирует банки использовать более современные версии сервиса 3D Secure. В Mastercard отметили, что хотят «сбалансировать для всех сторон преимущества, которые дают безопасные и надёжные безналичные платежи».
  • Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что повышение тарифов будет негативно сказываться на развитии платежей в целом и их безопасности, где применяется сервис. Кроме этого, по их словам, Visa и MasterCard сами подталкивают клиентов переходить на альтернативные формы расчётов, например, СБП.

#новости #visa #mastercard

1590 просмотров
17 17 комментариев
3
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17 комментариев
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Alex Shaman

24

Насмешили. У банков могут вырасти расходы )) Это у клиентов банков они вырастут. А банк еще и свое прислюнявит!)

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Kirill Sidorov

7

Я так понял комиссия за использование старых версий api. Это должно стимулировать использование последних версий за которые не будет доп. комиссии. Т.е. они хотят сократить сроки поддержки lts версий таким образом.

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andr oid

Kirill
3

Я тоже так понял, но с таким заголовком не будет кликбейта и срача в комментах

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Андрей Кустов

1

Странный способ пиара МИРа 

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AlexSandro

Андрей
0

Почему пиар? В нормальных странах свои платежные системы основные для расчетов и внешние игроки не диктуют им условия как работать. по этому это у нас наоборот не правильно все.
Надо наоборот, хотите работать? - работайте на конкурентнвх условиях с нашей системой!
не хотите? ну ваше дело, мы подождем два дня или неделю, когда вы сами прибежите и скажете "мы согласны"

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Амбиент Музыкантов

0

А вот и Мастеркард проклюнулся.

ВБ+Сбер, скоты, выплеснули говнецо на вентилятор - брызги теперь ещё долго лететь будут. И осядут они, конечно же, на конечных потребителях.

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Arkadiy K

Амбиент
3

ВБ+Сбер не сделали ничего такого, что до этого не происходило в других странах. Это давнее и всемирное противостояние бизнесов и платежных систем, идущее с переменным успехом.

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Станислав Назаров

Амбиент
1

Либо у них была инсайдерская информация и они просто постелили соломку... 

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lakoros

1

"Комиссию введут за использование сервиса 3D Secure.
В Visa сообщили, что комиссия стимулирует банки использовать более современные версии сервиса 3D Secure."

Э.. комиссии будут только за старые версии 3D Secure?

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andr oid

lakoros
1

Авторы комитета

Я мастер слова хоть куда,
Меняю смыслы на раз-два

Ответить

Изя Слоу

1

 На клиентах комиссия не отразится

Ответить

andr oid

1

Почему не написать что эта комиссия на устаревшую версию 3D-Secure, для стимуляции перехода на новую версию?

Ответить

AlexSandro

0

А потом опять начнется " а чë это вы редиски доп процент берëте, при оплате виза/мастер, а при оплате мир'ом не берëте, этож дискриминация!
А-а-а, помогите, нас бедненьких дискриминируют!"
Вайлдберриз это цветочки были, скоро все по такой схеме будут работать, ибо при миллиардных оборотах, даже 0.01% с 1 млрд это вообщет 10 млн, которые можно потратить на более нужные вещи, вместо того, чтобы отдавать их кому-то.

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Влад Дементьев

0

В скором будущем банки перейдут на оплату по СБП или QR-кодам и клиенты будут терять кэшбек, ну да

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El'murza Alchakov

0

На клиентах неотразиться? Ну посмотрим на Сбер который 100% повысит цены на услуги

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Гала Перидоловна

0

Интересные эксперты у Ъ. 3DS1 первая версия, которая сейчас очень редко используется из-за ограничений для мерчантов. Ее будут поддерживать до октября 2021 и потом сделают платной, чтобы все переходили на 3DS 2.1 и 2.2. Ну и чтобы уже все перешли только на 3DS 2.2 будет комиссия для 3DS 2.1. https://www.ravelin.com/global-payment-regulation-map вот тут можно подробнее почитать. 

PSD2 and global payment regulations map
Track the implementation plans for PSD2, strong customer authentication and major online payment…
www.ravelin.com
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Вик Бой

0

просто кешбек программы ещё больше сделают из разряда в лунную ночь на 7 сутки когда рак в козероге получишь фантик, но потратить не сможешь никуда 😅 а доя сбп и qr карты как таковые и вовсе не обязательны, списание зачисление напрямую на счёт

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