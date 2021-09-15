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Финансы
Маша Цепелева

Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний Universal Music запланировала выйти на биржу с оценкой в €33 млрд Статьи редакции

Из-за пандемии продажи упали, но компания ожидает роста доходов от прослушивания музыки в стримингах в России и других странах.

  • Медиаконгломерат Vivendi SA выделит Universal Music Group (UMG) в самостоятельную компанию и разместит её акции на бирже Euronext в Амстердаме, сообщает Reuters.
  • Торги начнутся 21 сентября. Компания рассчитывает на капитализацию в €33 млрд (около $39 млрд) и не будет выпускать новые акции.
  • После сделки Vivendi будет владеть 10% акций Universal. Конгломерат инвесторов во главе с китайской Tencent — 20%, а SPAC-компания миллиардера Билла Акмана Pershing Square Holdings — 10%. В 2020 году прибыль Universal Music по EBITDA составила €1,49 млрд при выручке в €7,43 млрд — это почти половина всех доходов Vivendi.
  • Компания сообщила, что пандемия ударила по доходам от стримингов, потому что люди перестали слушать музыку в тренажерном зале или по дороге на работу. Но сейчас ситуация нормализовалась, и теперь главная проблема — продажа мерча на концертах.
  • В проспекте к IPO компания заявила, что ожидает увеличения доходов от стримингов в России, Южной Корее, Бразилии, Индии.
  • Universal Music Group — крупнейший по выручке лейбл в мире, сообщает издание. Вместе с Sony Music и Warner Music Group компании составляют «большую тройку» — на них приходится чуть менее 60% мировых продаж музыки.
  • С компанией сотрудничают Элтон Джон, Тейлор Свифт, Coldplay, Adele, Билли Айлиш и другие. Среди российских артистов лейбла — Элджей, Noize MC, Shortparis, Mujuice и другие.

#новость #universal

396 просмотров
2 2 комментария
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Микаел Маферман

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33 млрд. Это же сколько килограмм новых развлечений нас ожидает.

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Ян Новак

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здесь мог быть ваш комментарий о "пузыре"

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