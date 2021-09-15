Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний Universal Music запланировала выйти на биржу с оценкой в €33 млрд Статьи редакции
Из-за пандемии продажи упали, но компания ожидает роста доходов от прослушивания музыки в стримингах в России и других странах.
- Медиаконгломерат Vivendi SA выделит Universal Music Group (UMG) в самостоятельную компанию и разместит её акции на бирже Euronext в Амстердаме, сообщает Reuters.
- Торги начнутся 21 сентября. Компания рассчитывает на капитализацию в €33 млрд (около $39 млрд) и не будет выпускать новые акции.
- После сделки Vivendi будет владеть 10% акций Universal. Конгломерат инвесторов во главе с китайской Tencent — 20%, а SPAC-компания миллиардера Билла Акмана Pershing Square Holdings — 10%. В 2020 году прибыль Universal Music по EBITDA составила €1,49 млрд при выручке в €7,43 млрд — это почти половина всех доходов Vivendi.
- Компания сообщила, что пандемия ударила по доходам от стримингов, потому что люди перестали слушать музыку в тренажерном зале или по дороге на работу. Но сейчас ситуация нормализовалась, и теперь главная проблема — продажа мерча на концертах.
- В проспекте к IPO компания заявила, что ожидает увеличения доходов от стримингов в России, Южной Корее, Бразилии, Индии.
- Universal Music Group — крупнейший по выручке лейбл в мире, сообщает издание. Вместе с Sony Music и Warner Music Group компании составляют «большую тройку» — на них приходится чуть менее 60% мировых продаж музыки.
- С компанией сотрудничают Элтон Джон, Тейлор Свифт, Coldplay, Adele, Билли Айлиш и другие. Среди российских артистов лейбла — Элджей, Noize MC, Shortparis, Mujuice и другие.
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