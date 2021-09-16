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Финансы
Евгения Евсеева

Discord привлёк $500 млн при оценке в $15 млрд — она выросла в два раза за год Статьи редакции

Весной Microsoft вёл переговоры о покупке компании более чем за $10 млрд — но они прекратились.

  • Среди инвесторов — Dragoneer, Baillie Gifford, Coatue, Fidelity и Franklin Templeton, пишет Bloomberg. Компания не раскрыла оценку, но источник сообщил, что она составила $15 млрд.
  • Инвестиции направят на новые функции и инструменты, а также расширение штата сотрудников компании.
  • В июне 2020 года Discord привлёк $100 млн при оценке $3,5 млрд, а в ноябре закрыл раунд инвестиций при оценке в $7 млрд.
  • В марте 2021 года появились сообщения о переговорах Discord с Microsoft о покупке более чем за $10 млрд. Среди возможных собеседников назывались Epic Games и Amazon. В апреле источники WSJ сообщили, что переговоры приостановили.
  • В Discord объединены текстовые и голосовые чаты. Сервис получил популярность как мессенджер для геймеров, но в 2020 году привлёк пользователей и из других сообществ. Компания зарабатывает на продаже подписок с дополнительными функциями. Аудитория сервиса — около 140 млн пользователей в месяц, его выручка в 2020 году составила $130 млн, но прибыли пока нет.

#новость #discord

415 просмотров
2 2 комментария
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Владислав Булыгин

–4

Как хорошо, что ГовноСофт (майкрософт) не купила его. А то ко всему чему не прикоснутся Микрофосфт – все идет в п*зду.

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Oleksiy Electro

Владислав
2

гитхаб пока что в норме

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